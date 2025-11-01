Acasă » Știri » Primele simptome pe care Iuliana Pepene le-a avut, înainte să fie diagnosticată cu o boală autoimună: „M-am speriat foarte tare”

Primele simptome pe care Iuliana Pepene le-a avut, înainte să fie diagnosticată cu o boală autoimună: „M-am speriat foarte tare"

De: Andreea Stăncescu 01/11/2025 | 21:31
Primele simptome pe care Iuliana Pepene le-a avut, înainte să fie diagnosticată cu o boală autoimună: „M-am speriat foarte tare”
Iuliana Pepene, detalii despre boala de care suferă / Sursa foto: Facebook
Deși Iuliana Pepene avea și înainte un stil de viață activ și solicitant, câteva simptome neașteptate au atras atenția vedetei și au determinat-o să caute ajutor medical. În urma investigațiilor și consultațiilor, jurnalista a aflat că suferă de o boală autoimună, descoperire care a schimbat modul în care privește sănătatea și i-a oferit șansa să înțeleagă mai bine ce se întâmplă în corpul său.

Iuliana Pepene a vorbit deschis despre cum a descoperit că suferă de o boală autoimună, tiroida Basedow Graves, dezvăluind că stilul de viață agitat și stresul din televiziune au fost factorii declanșatori. Trezită devreme, cu o muncă intensă și o ambiție constantă, vedeta a început să observe simptome care nu îi dădeau pace: nopți fără odihnă, senzație permanentă de căldură și transpirații abundente.

Primele simptome pe care Iuliana Pepene le-a avut

Îngrijorată, Iuliana a descoperit că unul dintre ochi devenise exoftalmic, adică ieșit în afară, ceea ce a determinat-o să consulte inițial un oftalmolog, crezând că problema ține doar de ochi. Testele și observațiile medicale au condus însă la un diagnostic neașteptat: boala Basedow-Graves, o afecțiune autoimună care afectează tiroida.

„M-am trezit cu un ochi exoftalmic și nu am știut ce să fac. Inițial am crezut că am ceva la ochi și m-am dus la oftalmologie. Crezând că e doar o chestiune de ochi și atât. Când colo m-am trezit cu o boală autoimună, Basedow-Graves, care este o boală de tiroidă. M-am speriat foarte tare inițial. Ulterior, m-am documentat și am căzut că nu este atât de grav și ar trebui să înțeleg mai bine ce se întâmplă în corpul meu. Am fost la un medic endocrinolog, am făcut analizele, care mi-au arătat că am această boală”, a povestit Iuliana Pepene în cadrul unei emisiuni TV.

Sursa foto: Facebook

Inițial, vestea a speriat-o, dar ulterior Iuliana Pepene s-a documentat și a realizat că, deși serioasă, afecțiunea poate fi gestionată cu ajutorul tratamentului adecvat. Consultul endocrinologic și analizele efectuate i-au confirmat diagnosticul și i-au oferit liniștea necesară pentru a înțelege mai bine ce se întâmplă în corpul său.

După acea experiență, prezentatoarea a început să acorde mai multă atenție corpului său și să aibă un stil de viață cât mai echilibrat. După ce a urmat tratament medicamentos pentru 1 an și jumătate, Iuliana Pepene a decis singură să renunțe la medicamente.

„Am decis să nu mai au aceste pastile, din propria inițitativă. M-am apucat de sport, țin o dietă sănătoasă, mi-am reluat analizele și totul este în ordine”, a precizat ea.

