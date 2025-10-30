Povestea de dragoste dintre Anca Faur și Buzz Aldrin. Când l-a cunoscut românca pe astronaut, de fapt

Anca Faur, românca care s-a stins din viață la vârsta de 66 de ani, este femeia care s-a căsătorit cu Buzz Aldrin, al doilea om care a pășit pe Lună. Cu toate că există o diferență de 30 de ani între ei, iubirea a învins. Cum s-au cunoscut cei doi? Află în articol!

Anca Faur s-a stins din viață pe data de 28 octombrie 2025, după o luptă dură cu o formă rară și agresivă de cancer. Moartea ei a lăsat un gol imens în sufletul legendarului Buzz Aldrin, cel alături de care și-a petrecut ultimii ani din viață.

Cum s-au cunoscut Anca Faur și Buzz Aldrin

Începuturile celor doi au fost discrete, iar povestea lor de dragoste a devenit cunoscută în anul 2023, atunci când s-au căsătorit. Cei doi au spus marele „DA!” în luna ianuarie, chiar în ziua în care astronautul a împlinit vârsta de 93 de ani.

Cei doi s-au întâlnit pentru prima dată în luna decembrie din anul 2017, în cadrul unui eveniment profesional din domeniul științei și tehnologiei. Conform speculațiilor, cei doi ar fi început o relație în primăvara anului 2018, la insistențele astronautului. Mai apoi, peste cinci ani, au devenit soț și soție.

Anca Faur era cu 30 de ani mai tânără decât Buzz Aldrin și era originară din Deva. Ultimii ani din viață și i-a petrecut în Los Angeles, California. Românca plecase din România în urmă cu peste 30 de ani, în căutarea unui trai mai bun.

Anca a absolvit în anul 1983 Facultatea de Tehnologie Chimică din cadrul Politehnicii din Timișoara. Mai apoi, în anul 1996, ea a obținut titlul de doctor în inginerie chimică. Românca a lucrat pentru Union Carbide și Johnoson Matthey, acolo unde a reușit să se facă apreciată de marile companii.

