Cine este și cu ce se ocupă prima soție a lui Cristian Boureanu. Motivul real pentru care fostul deputat și Irina au divorțat, după 4 ani de mariaj

Cristian Boureanu se numără printre curajoșii care au acceptat în acest an provocarea Survivor, de la Antena 1. Publicul a fost curios să îl vadă și într-o altă ipostază. Aceasta se află de mult timp în atenția publică, iar de-a lungul anilor a fost protagonistul mai multor scandaluri. Unul dintre cele mai răsunătoare a fost cel cu Irina, prima soție. Ce s-a întâmplat între cei doi?

Prima căsătorie a lui Cristian Boureanu a avut loc în anul 2000, cu Irina Boureanu. Din această relație a rezultat o fiică, însă mariajul nu a rezistat, cei doi divorțând în 2004. Despărțirea a fost una cu scandal, în care cei doi și-au aruncat acuzații grave.

Cine este Irina, prima soție a lui Cristian Boureanu

Divorțul dintre Irina și Cristian Boureanu a reprezentat unul dintre cele mai mediatizate episoade din showbiz-ul românesc al anilor 2000. Și asta pentru că ea și-a înșelat soțul cu nașul de cununie, Sebastian Vlădescu.

Imediat după ce infidelitatea a fost dată în vileag au urmat și divorțul, care a fost unul dur. Cristian Boureanu i-a impus câteva condiții grele Irinei la separare. Mai exact, i-a cerut să fie de acord ca fetița lor să-i rămână lui în grijă, lucru care s-a și întâmplat. Mai mult, concurentul Survivor i-ar fi impus Irinei să renunțe la Sebastian Vlădescu, dacă vrea să își mai vadă vreodată fiica.

„I-am spus: „Mulțumesc!”. Mie mi-a făcut un bine. Eu n-aș fi continuat cu Irina, nu reușeam să fim pe aceeași lungime de undă, ne doream alte lucruri de la viață”, spunea Cristian Boureanu despre infidelitatea soției.

După divorțul de Cristian Boureanu, Irina, care este de profesie medic stomatolog, s-a retras din viața mondenă și s-a ținut departe de lumina reflectoarelor.

Prima soție a lui Cristian Boureanu, acuzații grave

De asemenea, la momentul divorțului și Irina a avut de făcut acuzații grave la adresa lui Cristian Boureanu. Aceasta spune că a fost amenințată de mai multe ori cu moartea și că a fost agresată fizic de concurentul Survivor.

„Am fost amenințată cu moartea. În 2004 m-a strâns de gât. A încercat să mă arunce de la balcon. Am făcut plângeri penale împotriva lui. Sper ca instituțiile din România de acum să nu mai fie ca atunci. Am vrut să fac multe lucruri, dar nu s-a putut face prea mult. Cred că e obișnuit ca nimeni să nu îl înfrunte. La momentul divorțului era în plină ascensiune politică și știam că ar face orice să nu își strice imaginea. Orice înseamnă orice. Am preferat să îl las așa ca să nu se întâmple lucruri foarte rele pentru mine și pentru Ioana. Fetița asista la scenele violente. S-a întâmplat de multe ori. Tot timpul. Prima ei amintire este de când avea doi ani. Ioana îmi spune că își amintește când m-a lovit. Uneori îmi povestește lucruri pe care eu nu mi le mai amintesc”, declara Irina Boureanu, în anul 2016.

