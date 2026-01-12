Acasă » Știri » Cine este și cu ce se ocupă prima soție a lui Cristian Boureanu. Motivul real pentru care fostul deputat și Irina au divorțat, după 4 ani de mariaj

Cine este și cu ce se ocupă prima soție a lui Cristian Boureanu. Motivul real pentru care fostul deputat și Irina au divorțat, după 4 ani de mariaj

De: Alina Drăgan 12/01/2026 | 20:05
Cine este și cu ce se ocupă prima soție a lui Cristian Boureanu. Motivul real pentru care fostul deputat și Irina au divorțat, după 4 ani de mariaj
Cine este Irina, prima soție a lui Cristian Boureanu
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
8 poze
Vezi galeria foto

Cristian Boureanu se numără printre curajoșii care au acceptat în acest an provocarea Survivor, de la Antena 1. Publicul a fost curios să îl vadă și într-o altă ipostază. Aceasta se află de mult timp în atenția publică, iar de-a lungul anilor a fost protagonistul mai multor scandaluri. Unul dintre cele mai răsunătoare a fost cel cu Irina, prima soție. Ce s-a întâmplat între cei doi?

Prima căsătorie a lui Cristian Boureanu a avut loc în anul 2000, cu Irina Boureanu. Din această relație a rezultat o fiică, însă mariajul nu a rezistat, cei doi divorțând în 2004. Despărțirea a fost una cu scandal, în care cei doi și-au aruncat acuzații grave.

Cine este Irina, prima soție a lui Cristian Boureanu

Divorțul dintre Irina și Cristian Boureanu a reprezentat unul dintre cele mai mediatizate episoade din showbiz-ul românesc al anilor 2000. Și asta pentru că ea și-a înșelat soțul cu nașul de cununie, Sebastian Vlădescu.

Imediat după ce infidelitatea a fost dată în vileag au urmat și divorțul, care a fost unul dur. Cristian Boureanu i-a impus câteva condiții grele Irinei la separare. Mai exact, i-a cerut să fie de acord ca fetița lor să-i rămână lui în grijă, lucru care s-a și întâmplat. Mai mult, concurentul Survivor i-ar fi impus Irinei să renunțe la Sebastian Vlădescu, dacă vrea să își mai vadă vreodată fiica.

„I-am spus: „Mulțumesc!”. Mie mi-a făcut un bine. Eu n-aș fi continuat cu Irina, nu reușeam să fim pe aceeași lungime de undă, ne doream alte lucruri de la viață”, spunea Cristian Boureanu despre infidelitatea soției.

După divorțul de Cristian Boureanu, Irina, care este de profesie medic stomatolog, s-a retras din viața mondenă și s-a ținut departe de lumina reflectoarelor.

Irina și Cristian Boureanu /Foto: Social media

Prima soție a lui Cristian Boureanu, acuzații grave

De asemenea, la momentul divorțului și Irina a avut de făcut acuzații grave la adresa lui Cristian Boureanu. Aceasta spune că a fost amenințată de mai multe ori cu moartea și că a fost agresată fizic de concurentul Survivor.

„Am fost amenințată cu moartea. În 2004 m-a strâns de gât. A încercat să mă arunce de la balcon. Am făcut plângeri penale împotriva lui. Sper ca instituțiile din România de acum să nu mai fie ca atunci. Am vrut să fac multe lucruri, dar nu s-a putut face prea mult.

Cred că e obișnuit ca nimeni să nu îl înfrunte. La momentul divorțului era în plină ascensiune politică și știam că ar face orice să nu își strice imaginea. Orice înseamnă orice. Am preferat să îl las așa ca să nu se întâmple lucruri foarte rele pentru mine și pentru Ioana. Fetița asista la scenele violente. S-a întâmplat de multe ori. Tot timpul. Prima ei amintire este de când avea doi ani. Ioana îmi spune că își amintește când m-a lovit. Uneori îmi povestește lucruri pe care eu nu mi le mai amintesc”, declara Irina Boureanu, în anul 2016.

Câte pahare consumă Cristian Boureanu de la Survivor în fiecare zi? ”Medicamentele zilnice”

Cristian Boureanu a făcut plajă la bustul gol, direct pe iarbă-n Herăstrău. Deputatul Playboy- „Țărăncuță culcată”, varianta 2025

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
El este Lucian, bărbatul care a murit în autobuzul din Sibiu. 50 de călători l-au privit indiferenți
Știri
El este Lucian, bărbatul care a murit în autobuzul din Sibiu. 50 de călători l-au privit indiferenți
Greșeala de izolație care îți dublează factura la încălzire. Mulți proprietari o fac fără să știe
Știri
Greșeala de izolație care îți dublează factura la încălzire. Mulți proprietari o fac fără să știe
Miruță: Zborul lui Iohannis la Paris a costat 180.000 de euro, al lui Nicușor Dan maxim 35.000
Mediafax
Miruță: Zborul lui Iohannis la Paris a costat 180.000 de euro, al lui...
Radu Miruță (USR), ministrul Apărării, anunță că actuala coaliție a decis reducerea cu 10% a fondului de salarii. Reducerile vor trece săptămâna viitoare prin Guvern și ulterior prin angajarea răspunderii, prin parchetul de reformă a administrației publice
Gandul.ro
Radu Miruță (USR), ministrul Apărării, anunță că actuala coaliție a decis reducerea cu...
Cuplul momentului în România. Cunoscuta cântăreață se iubește cu fostul fotbalist FCSB
Prosport.ro
Cuplul momentului în România. Cunoscuta cântăreață se iubește cu fostul fotbalist FCSB
Reacția unui american care a gustat sarmale, salată boeuf și vișinată pentru prima dată: ce combinație inedită a inventat. „De atunci îmi cere zilnic”
Adevarul
Reacția unui american care a gustat sarmale, salată boeuf și vișinată pentru prima...
Donald Trump s-a autoproclamat „președinte interimar al Venezuelei”. Imaginea postată de liderul american pe platforma sa socială
Digi24
Donald Trump s-a autoproclamat „președinte interimar al Venezuelei”. Imaginea postată de liderul american...
Cursuri suspendate sau online marți în școli din mai multe județe din cauza vremii
Mediafax
Cursuri suspendate sau online marți în școli din mai multe județe din cauza...
Parteneri
Rezultatele necropsiei lui Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău care a murit la doar 25 de ani. Ajunsese pe mâna medicilor cu o fractură de femur
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Rezultatele necropsiei lui Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău care a murit la doar 25 de...
FOTO. Milionarul de 58 de ani se iubește cu o femeie mai tânără cu 21 de ani
Prosport.ro
FOTO. Milionarul de 58 de ani se iubește cu o femeie mai tânără cu 21...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Bijuteria regală, veche de 1.100 de ani, care are gravat mesajul: „Alfred a poruncit să fiu făcută”
Click.ro
Bijuteria regală, veche de 1.100 de ani, care are gravat mesajul: „Alfred a poruncit să...
Slovacia oprește întreg ajutorul pe care-l acorda Ucrainei
Digi 24
Slovacia oprește întreg ajutorul pe care-l acorda Ucrainei
Reacția Chinei după ce Donald Trump a declarat că SUA vor prelua Groenlanda ca să nu ajungă pe mâinile Beijingului
Digi24
Reacția Chinei după ce Donald Trump a declarat că SUA vor prelua Groenlanda ca să...
Un McLaren diferit de toate: povestea INCREDIBILĂ a monopostului care a însoțit titlul lui Lando Norris
Promotor.ro
Un McLaren diferit de toate: povestea INCREDIBILĂ a monopostului care a însoțit titlul lui Lando...
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
„Revoluționara” rachetă rusă Oreșnik folosește tehnologie de pe vremea lui Gagarin – analiză a experților de la Kiev
go4it.ro
„Revoluționara” rachetă rusă Oreșnik folosește tehnologie de pe vremea lui Gagarin – analiză a experților...
De ce au fost interziși câinii în Antarctica?
Descopera.ro
De ce au fost interziși câinii în Antarctica?
Accesorii de neratat pentru fanii PlayStation
Go4Games
Accesorii de neratat pentru fanii PlayStation
Radu Miruță (USR), ministrul Apărării, anunță că actuala coaliție a decis reducerea cu 10% a fondului de salarii. Reducerile vor trece săptămâna viitoare prin Guvern și ulterior prin angajarea răspunderii, prin parchetul de reformă a administrației publice
Gandul.ro
Radu Miruță (USR), ministrul Apărării, anunță că actuala coaliție a decis reducerea cu 10% a...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cum l-au „executat” sefii de la Pro TV pe Cătălin Măruță. Manevra din spatele concedierii
Cum l-au „executat” sefii de la Pro TV pe Cătălin Măruță. Manevra din spatele concedierii
El este Lucian, bărbatul care a murit în autobuzul din Sibiu. 50 de călători l-au privit indiferenți
El este Lucian, bărbatul care a murit în autobuzul din Sibiu. 50 de călători l-au privit indiferenți
Greșeala de izolație care îți dublează factura la încălzire. Mulți proprietari o fac fără să știe
Greșeala de izolație care îți dublează factura la încălzire. Mulți proprietari o fac fără să știe
Cătălin Măruță, out de la Pro TV! Când va fi difuzată ultima emisiune, de fapt
Cătălin Măruță, out de la Pro TV! Când va fi difuzată ultima emisiune, de fapt
Povestea lui Adrian Cozma, deputatul care a mers călare 350 km până în Alba Iulia: ”Nu am fost ...
Povestea lui Adrian Cozma, deputatul care a mers călare 350 km până în Alba Iulia: ”Nu am fost pe traseul convenţional”
Bancul începutului de săptămână | „Bulă, nu mai minți că ai dormit la Ștrulă!”
Bancul începutului de săptămână | „Bulă, nu mai minți că ai dormit la Ștrulă!”
Vezi toate știrile
×