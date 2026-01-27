Acasă » Știri » Cum arată palatul de 1 milion de euro al lui Călin Donca de la Survivor? Are 16 camere, piscină și cinematograf

Cum arată palatul de 1 milion de euro al lui Călin Donca de la Survivor? Are 16 camere, piscină și cinematograf

27/01/2026 | 06:40
Cum arată palatul de 1 milion de euro al lui Călin Donca de la Survivor? Are 16 camere, piscină și cinematograf
Cum arată palatul de 1 milion de euro al lui Călin Donca de la Survivor
Călin Donca are o vilă de lux la poalele Brașovului, de dimensiunile unui palat. Omul de afaceri are cinci copii și o soție, dar are 16 camere în locuința parcă desprinsă din filme. În urmă cu doi ani, în cadrul unei intervenții televizate, el a lăsat oamenii să intre în intimitatea casei lui.

Călin Donca este un nume cunoscut în showbiz-ul românesc. Dacă acum este în centrul atenției pentru participarea în competiția Survivor, afaceristul a reușit să atragă priviri și în trecut prin problemele pe care le-a avut cu legea și controversele în care a fost implicat.

Cum arată palatul de 1 milion de euro al lui Călin Donca de la Survivor

Vila în care locuiește nu doar că are 16 camere, ci are și o piscină interioară, sală de sport, cinematograf și un dormitor „regal” cu un pat imens, în care doarme alături de soție și cei 5 copii. De asemenea, are și un garaj imens în care își ține mașinile de peste două milioane de euro.

El a mărturisit că apariția copiilor l-a determinat să investească în locuința de lux. Înainte de cei mici, Călin Donca era pasionat de mașini și prefera să investească acolo.

„Pentru sănătatea mea nu am făcut niciodată un calcul, pot să estimez, dar nu vreau să știu. Având copii, a fost o plăcere să avem un loc în care să petrecem frumos. Până să avem copii, am pus accentul pe mașini”, a spus Călin Donda în urmă cu mai mult timp.

 

De la garsonieră, la palat

Călin Donca și-a recunoscut trecutul și a vorbit întotdeauna despre evoluția lui. El a pornit de jos și a reușit să ajungă acolo unde și-a propus.

„Eu am fost născut în Reșița, într-o garsonieră de 20/24 de mp, deci vin de la o condiție normală, iar lucrul acesta a fost o bucurie și mi-a creat foarte multă foame să reușesc. Eram sătul de sărăcie, mâncam în fiecare zi cu pâine și ulei, iar treptat am făcut totul pe mâinile noastre, a fost o bucurie că am putu să facem și cred că în România se poate. Ea se ocupă de casă și de copii, eu mă ocup de partea financiară. N-am voie să dau greș. S-au reușesc sau mor, dar nu mori, că duci”, a spus Călin Donca.

Surpriză colosală: Călin Donca, eliminat de la Survivor? Antena 1 a "divulgat" secretul

Soția lui Călin Donca, reacție după acuzațiile de adulter la Survivor 2026. Ce se va întâmpla cu relația lor, după dezvăluirile Larisei Uță

