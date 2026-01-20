Gabi Tamaș, exclus din echipa Faimoșilor de la Survivor. Trece în tribul Războinicilor!

Unele avantaje ale concurenților de la Survivor 2026 se pot transforma în capcane. Este și cazul lui Gabi Tamaș. În ciuda strategiilor și alianțelor, sportivul a fost exclus din tribul Faimoșilor.

Surprizele se țin lanț pentru concurenții de la Survivor 2026. Noul sezon al emisiunii a adus deja primele tensiuni și situații delicate între concurenți. Lipsa hranei, stresul, epuizarea fizică și emoțională se resimt printre concurenți, iar toate acestea au un impact semnificativ asupra evoluției lor pe traseele din competiție.

Gabi Tamaș pleacă în echipa Războinicilor

În lupta pentru supraviețuire, majoritatea concurenților au început să gândească și să aplice diverse strategii și planuri, însă, uneori, socotelile lor sunt date peste cap de regulile jocului, unele avantaje putând să se transforma rapid în capcane. De data aceasta, producătorii emisiunii au decis să îi surprindă pe concurenți și să îi pună în fața unei decizii fără precedent. Fiecare membru din tribul Faimoșilor și Războnicilor a avut misiunea de a nominaliza un singur concurent despre care cred că nu s-a adaptat în echipă.

”Atunci când ați pășit pe această insulă, știați că sunteți pe o insulă imprevizibilă. Iar un avantaj se poate transforma într-o capcană. Acum, fiecare trib trebuie să îmi ofere numele celui despre care consideră că nu s-a integrat. Dacă sunteți de acord să schimbați tribul, vă puteți schimba bandanele”, a fost mesajul lui Adi Vasile, prezentatorul Survivor 2026.

În urma voturilor, doi concurenți (câte unul din fiecare trib) au fost nominalizați și puși față în față. În trailerul de prezentare, cei care nu s-au integrat în echipa lor au fost Gabi Tamaș și Andrei Beleuț. Potrivit imaginilor din prezentare, cei doi au făcut schimb de bandane și au trecut în echipa adversă.

