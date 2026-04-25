Acasă » Știri » Primele imagini din „Wednesday” sezonul 3, publicate de Netflix. Acțiunea se mută într-un oraș la care fanii nu se așteptau

De: Daniel Matei 25/04/2026 | 22:10
Sursa foto: Shutterstock

Netflix a prezentat primele imagini legate de cel de-al treilea sezon al superproducției sale „Wednesday”, iar din acestea se pare că acțiunea serialului se mută de data aceasta la Paris.

Într-o fotografie publicată pe rețelele sociale, Wednesday este surprinsă stând lângă o motocicletă, sub Turnul Eiffel din Paris. Thing (Victor Dorobanțu), mâna conștientă, dar lipsită de corp, care este un membru esențial al familiei Addams, stă așezată pe motocicletă, iar Wednesday ține o bucată de hârtie în mâini și privește în depărtare cu expresia ei impasibilă caracteristică.

„Din Paris, cu groază”, este mesajul care însoțește fotografia, potrivit Vogue.

 

Primele imagini din „Wednesday” sezonul 3

Sezonul 2 s-a încheiat cu Wednesday și Thing plecând într-o aventură, în atașul motocicletei unchiului ei Fester (Fred Armisen), pentru a-și căuta prietena și colega de cameră, Enid (Emma Myers), o vârcolacă rămasă blocată în forma de lup și dispărută în sălbăticie.

Netflix nu a dezvăluit încă detalii despre povestea sezonului 3, însă este posibil ca această căutare a lui Enid să fie motivul pentru care Wednesday ajunge în Franța.

Noii actori din distribuția „Wednesday” sezonul 3

Producția pentru sezonul 3 al serialului „Wednesday” a început în luna februarie. Printre noii membri ai distribuției se numără Eva Green, în rolul mătușii Ophelia, alături de Winona Ryder, Lena Headey, Andrew McCarthy, James Lance, Chris Sarandon, Noah Taylor, Oscar Morgan și Kennedy Moyer, ale căror roluri nu au fost încă dezvăluite.

Alături de Jenna Ortega, Emma Myers, Fred Armisen și Victor Dorobanțu, din distribuție mai fac parte Hunter Doohan, Joy Sunday, Georgie Farmer, Isaac Ordonez, Billie Piper, Evie Templeton, Luis Guzmán, Catherine Zeta-Jones și Joanna Lumley.

Serialul este bazat pe personajele create de Charles Addams. Alfred Gough și Miles Millar sunt creatorii producției și ocupă rolul de showrunneri, în timp ce Tim Burton semnează regia și, împreună cu aceștia, este și producător executiv. Studioul din spatele serialului este MGM Television.

Tags:

Recomandarea video

Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce face Ramona Olaru, după ce s-a despărțit de iubitul grec. Cele rele să se spele, cele bune să ...
Ce face Ramona Olaru, după ce s-a despărțit de iubitul grec. Cele rele să se spele, cele bune să se adune!
Andreea Bostănică, surprinsă dansând cu un artist cunoscut din România! Cu cine s-a afișat influencerița
Andreea Bostănică, surprinsă dansând cu un artist cunoscut din România! Cu cine s-a afișat influencerița
Ramona Gabor, surpriză misterioasă în Dubai! Ce cadou a primit vedeta
Ramona Gabor, surpriză misterioasă în Dubai! Ce cadou a primit vedeta
Dan Alexa s-a întors la pofta inimii. Andreea Popescu s-a străduit degeaba
Dan Alexa s-a întors la pofta inimii. Andreea Popescu s-a străduit degeaba
Marina Almășan, cerută în căsătorie de Sorin Mărcuș! Ce declarații au făcut cei doi despre ...
Marina Almășan, cerută în căsătorie de Sorin Mărcuș! Ce declarații au făcut cei doi despre întregul moment: „Cadou de ziua mea”
Mircea Răceanu, considerat unul dintre cei mai cunoscuți defectori ai României comuniste, a murit ...
Mircea Răceanu, considerat unul dintre cei mai cunoscuți defectori ai României comuniste, a murit la 90 de ani. Unde se afla
Vezi toate știrile