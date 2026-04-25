Netflix a prezentat primele imagini legate de cel de-al treilea sezon al superproducției sale „Wednesday”, iar din acestea se pare că acțiunea serialului se mută de data aceasta la Paris.

Într-o fotografie publicată pe rețelele sociale, Wednesday este surprinsă stând lângă o motocicletă, sub Turnul Eiffel din Paris. Thing (Victor Dorobanțu), mâna conștientă, dar lipsită de corp, care este un membru esențial al familiei Addams, stă așezată pe motocicletă, iar Wednesday ține o bucată de hârtie în mâini și privește în depărtare cu expresia ei impasibilă caracteristică.

„Din Paris, cu groază”, este mesajul care însoțește fotografia, potrivit Vogue.

Primele imagini din „Wednesday” sezonul 3

Sezonul 2 s-a încheiat cu Wednesday și Thing plecând într-o aventură, în atașul motocicletei unchiului ei Fester (Fred Armisen), pentru a-și căuta prietena și colega de cameră, Enid (Emma Myers), o vârcolacă rămasă blocată în forma de lup și dispărută în sălbăticie.

Netflix nu a dezvăluit încă detalii despre povestea sezonului 3, însă este posibil ca această căutare a lui Enid să fie motivul pentru care Wednesday ajunge în Franța.

Noii actori din distribuția „Wednesday” sezonul 3

Producția pentru sezonul 3 al serialului „Wednesday” a început în luna februarie. Printre noii membri ai distribuției se numără Eva Green, în rolul mătușii Ophelia, alături de Winona Ryder, Lena Headey, Andrew McCarthy, James Lance, Chris Sarandon, Noah Taylor, Oscar Morgan și Kennedy Moyer, ale căror roluri nu au fost încă dezvăluite.

Alături de Jenna Ortega, Emma Myers, Fred Armisen și Victor Dorobanțu, din distribuție mai fac parte Hunter Doohan, Joy Sunday, Georgie Farmer, Isaac Ordonez, Billie Piper, Evie Templeton, Luis Guzmán, Catherine Zeta-Jones și Joanna Lumley.

Serialul este bazat pe personajele create de Charles Addams. Alfred Gough și Miles Millar sunt creatorii producției și ocupă rolul de showrunneri, în timp ce Tim Burton semnează regia și, împreună cu aceștia, este și producător executiv. Studioul din spatele serialului este MGM Television.

CITEȘTE ȘI:

Noul thriller psihologic de pe Netflix care a cucerit lumea. Serialul care marchează „începutul unei noi ere”

Când ar putea apărea sezonul 3 din Wednesday pe Netflix. Indiciul oferit de actorul Luis Guzmán