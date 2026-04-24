Noul thriller psihologic de pe Netflix care a cucerit lumea. Serialul care marchează „începutul unei noi ere”

De: Daniel Matei 24/04/2026 | 06:10
Netflix marchează începutul unei noi ere în 2026, prin trei seriale legate de un element-cheie, iar primul este un thriller psihologic care a dominat topurile globale.

Platforma este obișnuită să dicteze tendințele în streaming la nivel mondial, unele dintre cele mai mari lansări ale sale devenind adevărate fenomene multimedia. Stranger Things, Squid Game, Wednesday, Money Heist și altele se numără printre cele mai de succes producții ale sale, scrie screenrant.com.

Fiind o companie cu o istorie îndelungată, Netflix a trecut prin începutul și sfârșitul mai multor etape distincte. La început, platforma a cunoscut un succes uriaș cu serialul politic House of Cards. De asemenea, producții precum Orange Is the New Black au contribuit la creșterea popularității Netflix în perioada sa de expansiune. Acum, compania pariază pe altceva.

Serialul Something Very Bad Is Going to Happen marchează revenirea fraților Matt Duffer și Ross Duffer pe platforma Netflix, fiind primul lor proiect major după succesul fenomenului Stranger Things. Noul titlu, lansat în 2026, deschide o etapă diferită pentru cei doi creatori, orientată spre horror psihologic și povești mai mature.

Miniseria, creată de Haley Z. Boston, urmărește povestea unui cuplu logodit, Rachel și Nicky, a cărui nuntă este umbrită de o serie de evenimente bizare și tot mai neliniștitoare. Acțiunea se desfășoară pe parcursul unei săptămâni, în care tensiunea crește constant, iar sentimentul că „ceva rău urmează să se întâmple” devine central pentru întreaga poveste.

Spre deosebire de producțiile clasice de groază, serialul mizează pe o atmosferă apăsătoare și pe dezvoltarea personajelor. Creatorii au urmărit să combine drama relațională cu elemente de horror subtil, explorând temeri universale precum anxietatea legată de căsătorie sau teama de a face alegerea greșită în viață.

Proiectul face parte dintr-o strategie mai amplă a Netflix de a continua colaborarea cu frații Duffer, după succesul anterior, și de a construi un nou „val” de producții originale. Something Very Bad Is Going to Happen este considerat primul pas dintr-o serie de lansări care ar putea consolida din nou dominația platformei în zona serialelor de succes.

