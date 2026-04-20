„Emily in Paris” se mută din nou. Următorul sezon al serialului Netflix se va filma în alte două țări europene

Serialul Emily in Paris își continuă expansiunea internațională și pregătește un nou sezon care promite să ducă povestea dincolo de decorurile deja consacrate. Netflix a confirmat oficial că sezonul 6 va fi filmat în alte două țări europene, marcând o schimbare importantă de direcție pentru unul dintre cele mai populare titluri ale platformei de streaming.

Producția Netflix, în care Lily Collins o interpretează pe Emily Cooper, o americancă din domeniul marketingului care ajunge să lucreze la Paris, a devenit în ultimele sezoane un proiect tot mai „pan-european”. Personajul principal își împarte viața între Paris și Roma, trăind mai multe povești de dragoste cu bărbați din aceste orașe, scrie The Independent.

Deși detaliile despre intriga noului sezon sunt ținute încă secrete, finalul sezonului cinci l-a arătat pe Gabriel (interpretat de Lucas Bravo), trimițându-i lui Emily o carte poștală prin care o invita într-o escapadă în Grecia. Tot atunci, el dezvăluia că a părăsit restaurantul din Paris și a acceptat un nou job ca bucătar pe un iaht.

Într-o declarație pentru Variety în decembrie, creatorul serialului, Darren Star, a recunoscut că francezul Gabriel este „marea iubire” a lui Emily.

„Nu-mi pot imagina serialul fără Gabriel”, a spus acesta, adăugând că profunzimea relației lor vine „dintr-un trecut… cu amintiri și momente bune și rele”.

Unde ar mai putea ajunge „Emily in Paris”

În centrul poveștii va rămâne personajul interpretat de Lily Collins, însă acțiunea va integra noi peisaje și contexte culturale, într-o încercare de a păstra prospețimea formatului. Filmările ar urma să aibă loc și în Monaco, scrie presa străină. De altfel, mutarea parțială a filmărilor vine după ce sezonul anterior a explorat deja alte destinații europene, semn că producătorii mizează pe diversitate vizuală și pe atracția turistică a locațiilor.

Pentru noul sezon, în distribuție vor reveni Ashley Park, Lucas Bravo, Lucien Laviscount, Samuel Arnold, Bruno Gouery și Andrew Fleming, alături de Lily Collins.

Cel mai recent sezon s-a încheiat cu Emily pusă în fața unei alegeri: să rămână la Roma alături de iubitul ei italian, Marcello (interpretat de Eugenio Franceschini), sau să revină la viața din Paris. Între timp, în capitala Franței, cea mai bună prietenă a ei, Mindy (Ashley Park), are o relație secretă cu fostul iubit al lui Emily, Alfie (Lucien Laviscount).

Serialul Emily in Paris continuă să fie un succes major pentru Netflix, în ciuda unor recenzii modeste. Cel mai recent sezon a strâns 26,8 milioane de vizualizări la nivel global în doar 11 zile, potrivit platformei, și a intrat în top 10 în 91 de țări.

