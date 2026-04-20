„Emily in Paris” se mută din nou. Următorul sezon al serialului Netflix se va filma în alte două țări europene

De: Daniel Matei 21/04/2026 | 00:50
„Emily in Paris” se mută din nou. Următorul sezon al serialului Netflix se va filma în alte două țări europene
Serialul Emily in Paris își continuă expansiunea internațională și pregătește un nou sezon care promite să ducă povestea dincolo de decorurile deja consacrate. Netflix a confirmat oficial că sezonul 6 va fi filmat în alte două țări europene, marcând o schimbare importantă de direcție pentru unul dintre cele mai populare titluri ale platformei de streaming.

Producția Netflix, în care Lily Collins o interpretează pe Emily Cooper, o americancă din domeniul marketingului care ajunge să lucreze la Paris, a devenit în ultimele sezoane un proiect tot mai „pan-european”. Personajul principal își împarte viața între Paris și Roma, trăind mai multe povești de dragoste cu bărbați din aceste orașe, scrie The Independent.

Deși detaliile despre intriga noului sezon sunt ținute încă secrete, finalul sezonului cinci l-a arătat pe Gabriel (interpretat de Lucas Bravo), trimițându-i lui Emily o carte poștală prin care o invita într-o escapadă în Grecia. Tot atunci, el dezvăluia că a părăsit restaurantul din Paris și a acceptat un nou job ca bucătar pe un iaht.

Într-o declarație pentru Variety în decembrie, creatorul serialului, Darren Star, a recunoscut că francezul Gabriel este „marea iubire” a lui Emily.

„Nu-mi pot imagina serialul fără Gabriel”, a spus acesta, adăugând că profunzimea relației lor vine „dintr-un trecut… cu amintiri și momente bune și rele”.

Unde ar mai putea ajunge „Emily in Paris”

În centrul poveștii va rămâne personajul interpretat de Lily Collins, însă acțiunea va integra noi peisaje și contexte culturale, într-o încercare de a păstra prospețimea formatului. Filmările ar urma să aibă loc și în Monaco, scrie presa străină. De altfel, mutarea parțială a filmărilor vine după ce sezonul anterior a explorat deja alte destinații europene, semn că producătorii mizează pe diversitate vizuală și pe atracția turistică a locațiilor.

Pentru noul sezon, în distribuție vor reveni Ashley Park, Lucas Bravo, Lucien Laviscount, Samuel Arnold, Bruno Gouery și Andrew Fleming, alături de Lily Collins.

Cel mai recent sezon s-a încheiat cu Emily pusă în fața unei alegeri: să rămână la Roma alături de iubitul ei italian, Marcello (interpretat de Eugenio Franceschini), sau să revină la viața din Paris. Între timp, în capitala Franței, cea mai bună prietenă a ei, Mindy (Ashley Park), are o relație secretă cu fostul iubit al lui Emily, Alfie (Lucien Laviscount).

Serialul Emily in Paris continuă să fie un succes major pentru Netflix, în ciuda unor recenzii modeste. Cel mai recent sezon a strâns 26,8 milioane de vizualizări la nivel global în doar 11 zile, potrivit platformei, și a intrat în top 10 în 91 de țări.

Showbiz internațional
„Atacul brutal” al Prințului Harry împotriva tatălui său după moartea Prințesei Diana. Ce a spus despre „traumele” din…
Showbiz internațional
Cum vrea Netflix să concureze cu YouTube. Platforma de streaming își propune să schimbe radical piața video
Mediafax
Ciucu, despre ce va face PNL: Noi ne putem asuma, inclusiv, un guvern...
Gandul.ro
Cresc pensiile cu 500 lei pentru această categorie de pensionari, de la 1...
Prosport.ro
Milionarul și-a făcut cumpărăturile la LIDL. I-a lăsat mască pe angajați: cu ce...
Adevarul
Înjurături și amenințări la un meci de fotbal. Mama unui jucător a dat...
Digi24
Prima reacție a Kremlinului după victoria lui Rumen Radev în alegerile din Bulgaria
Mediafax
Șeful antifraudă al UE ia în vizor cheltuielile pentru apărare; „Sunt un magnet...
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Adelina Chivu arată bestial la 44 de ani. Fosta prezentatoare tv, transformare uluitoare! Operațiile estetice...
Prosport.ro
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în...
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Click.ro
Moment istoric pentru România! Capul Sfântului Gheorghe ajunge pentru prima dată în țara noastră de...
Digi 24
Un soldat israelian lovește cu un ciocan o statuie a lui Iisus din sudul Libanului....
Digi24
„Vom folosi toate mijloacele”. Lukașenko avertizează Ucraina și alte patru țări europene
Promotor.ro
Nu BMW, nu Mercedes: Această marcă auto premium este lider în domeniul loialității clienților
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
go4it.ro
Când și de ce ar trebui să eviți cablurile de internet plate
Descopera.ro
Ce spune știința despre bărbații foarte inteligenți?
Go4Games
Jocul video al momentului, pe care nu trebuie să-l ratați
Gandul.ro
Cresc pensiile cu 500 lei pentru această categorie de pensionari, de la 1 ianuarie 2027
„E boală!” Cum am ajuns să colecționez 2000 de viniluri și să nu mă mai pot opri. Fenomenul care a explodat în 2025 pe o piață de 1 miliard de dolari
Horoscop 21 aprilie 2026. Zodia care are parte de un câștig mare
Horoscop 21 aprilie 2026. Zodia care are parte de un câștig mare
Cele mai așteptate filme horror în 2026: „28 Years Later: The Bone Temple”, „Ready or Not 2: Here I Come” și „Werwulf”
Pro TV și Antena 1, întâlnire de gradul zero, cu Radu Ciucă la mijloc: „Să ai grijă de el”
„Atacul brutal” al Prințului Harry împotriva tatălui său după moartea Prințesei Diana. Ce a spus despre „traumele” din copilărie
Scandal uriaș în jurul Ellei Vișan. Fostele ispite susțin că totul ar putea fi doar o strategie
