Apariție îngrijorătoare a actriței din „Emily in Paris”. Lily Collins are o talie de viespe

Actrița Lily Collins, cunoscută pentru rolul său din „Emily in Paris”, a participat la prezentarea noii colecții Calvin Klein la Săptămâna Modei de la New York.

Actrița în vârstă de 36 de ani a ales un set din două piese, asortat. Deși ținuta ei i-a scos în evidență abdomenul plat, unii fani și-au exprimat îngrijorarea cu privire la cât de fragilă pare în ultima vreme actrița, scrie Hindustan Times. Deși unii fani au lăudat-o pe Collins pentru forma sa fizică, alții și-au exprimat îngrijorarea cu privire la starea de sănătate a acesteia. Cei din urmă spun că vedeta pare îngrijorător de slabă și că înfățișarea nu este deloc una sănătoasă.

Secțiunea de comentarii a avut reacții mixte, cea mai frecventă fiind cea a fanilor care și-au exprimat îngrijorarea cu privire la aspectul actriței. Deși topul cu abdomenul dezgolit îi scoate în evidență condiția fizică, unii au subliniat că abdomenul lui Collins părea prea plat, posibil chiar nesănătos. Un utilizator a scris: „Este bine? Abdomenul acela nu arată sănătos.”

Apariție îngrijorătoare a lui Lily Collins

Unii și-au exprimat tristețea față de starea actriței, dorindu-i sănătate. „Îmi placi foarte mult, Lily. Te admir foarte mult ca actriță și mă bucur cu adevărat de munca ta. Dar, ca femeie și ca mamă de fete, nu pot să nu mă simt îngrijorată de această postare. Nu pare sănătoasă și mă întristează puțin. Totuși, îți doresc tot binele și sper să continui să ai succes”, a scris o altă persoană.

Din păcate, nu toate comentariile au venit de la persoane care îi făceau actriței urări de bine, deoarece unii au criticat-o, punând la îndoială obiceiurile sale alimentare: „Ce mănâncă??? Cum mănâncă?”. Alții au adăugat: „Când mănânci doar salată verde și crezi că ești sănătos”.

Pe fondul speculațiilor despre o tulburare de alimentație în secțiunea de comentarii, unii fani au apărat-o și au îndemnat oamenii să nu-i mai analizeze atât de mult corpul.

„Dacă nu ar fi sănătoasă, nu ar avea părul acela, nu ar merge pe tocuri așa cum o face. Nu mai vorbiți despre corpul ei, despre tulburări de alimentație sau despre sănătatea ei, este o femeie matură, frumoasă și de succes”, a scris cineva.

De asemenea, un alt fan a împărtășit și faptul că unii oameni se luptă să se îngrașe în mod natural: „Unii oameni nu se pot îngrașa. Lăsați-o în pace”, a scris acesta.

