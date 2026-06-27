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Rareș Cojoc și Dan Alexa sunt istorie. Andreea Popescu a ieșit la întâlnire cu un tinerel

De: Emanuela Cristescu 27/06/2026 | 13:07
Rareș Cojoc și Dan Alexa sunt istorie. Andreea Popescu a ieșit la întâlnire cu un tinerel
Rareș Cojoc și Dan Alexa sunt istorie. Andreea Popescu a ieșit la întâlnire cu un tinerel
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Andreea Popescu (42 de ani) i-a uitat definitiv pe Dan Alexa și Rareș Cojoc. După ce a lăsat de înțeles prin toate gesturile sale că povestea de dragoste cu celebrul antrenor Dan Alexa ar fi istorie, focoasa brunetă s-a afișat în public la brațul unui tinerel.

Fanii influenceriței au rămas cu gura căscată când au văzut ultimele imagini din mediul online! Fosta dansatoare a decis să nu se mai ascundă și a publicat imagini de la întâlnire. Aceasta s-a afișat în compania unui bărbat misterios pe nume Mihnea, declanșând o adevărată isterie pe rețelele de socializare, unde toată lumea a vrut să afle dacă vedeta și-a găsit sau nu un nou iubit.

Andreea Popescu, la întâlnire cu un tinerel

Pregătirile pentru marea ieșire au început încă de vineri, când vedeta le-a arătat internauților, cu doar câteva ore înainte, ce haine vrea să îmbrace. Pentru a-l lăsa mască pe misteriosul partener, focoasa brunetă a ales o ținută all black de-a dreptul incendiară: o rochie lungă, extrem de îndrăzneață și semi-transparentă de la șolduri în jos, care îi punea în valoare formele perfecte, asortată cu o pereche de sandale elegante.

Totuși, conștientă de valul de speculații care va urma, influencerița s-a grăbit să specifice că întreaga acțiune este doar o strategie pentru a filma un clip de tip reel și că totul se rezumă la content, fără să fie vorba despre o întâlnire amoroasă reală.

Rareș Cojoc și Dan Alexa sunt istorie. Andreea Popescu a ieșit la întâlnire cu un tinerel
Rareș Cojoc și Dan Alexa sunt istorie. Andreea Popescu a ieșit la întâlnire cu un tinerel

Cei doi au fost surprinși ulterior pe terenul de tenis, unde s-au filmat în timp ce se distrau cu rachetele în mână. Cu toate că bruneta încercase să potolească spiritele încă de dinaintea filmării, curiozitatea fanilor a învins, iar un urmăritor a luat taurul de coarne și a întrebat-o direct dacă totul a fost o întâlnire pe bune, moment în care Andreea Popescu a oferit un răspuns negativ.

Vrea din nou la altar!

Deși în prezent declară că este singură și disponibilă, vedeta nu și-a pierdut speranța în dragostea adevărată. Bruneta a recunoscut cu zâmbetul pe buze că se vede mireasă pentru a doua oară și că are deja planuri uriașe pentru momentul în care își va găsi jumătatea. Aceasta visează la un eveniment restrâns și romantic pe o plajă exotică, dar pune o condiție sacră: jurămintele de iubire trebuie să aibă loc în fața altarului.

„Am făcut petrecerea la mare, la plajă. M-aș duce pe o insulă undeva, dar trebuie să fie în biserica, neapărat. Consider că nunta trebuie să aibă loc în biserică, în fața lui Dumnezeu, unde sunt toți sfinții alături de noi. După care, petrecerea să fie pe plajă. Aș vrea să fie maxim 100 de oameni”, a spus ea.

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