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Andreea Popescu, schimbare radicală de look! Cum arată acum fosta soție a lui Rareș Cojoc: ”Se potrivește mai bine cu personalitatea ta”

De: Alina Drăgan 26/06/2026 | 19:26
Andreea Popescu, schimbare radicală de look! Cum arată acum fosta soție a lui Rareș Cojoc: ”Se potrivește mai bine cu personalitatea ta”
Andreea Popescu, schimbare de look /Foto: Instagram
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Andreea Popescu și-a luat prin surprindere fanii din mediul online! Aceasta a marcat o schimbare de look și le-a prezentat rezultatul și urmăritorilor săi. Mai mult, bruneta le-a cerut acestora părerea despre noua ei coafură, iar internauții s-au împărțit în două tabere. Cum arată Andreea Popescu acum?

Andreea Popescu se reinventează după divorțul de Rareș Cojoc. Bruneta a început un nou capitol din viața ei. A slăbit considerabil, s-a mutat în casă nouă, iar acum a bifat și o schimbare de look. Se pare că aceasta și-a dorit o nouă coafură și a renunțat la bobul scurt pe care îl avea.

Andreea Popescu, schimbare de look

Andreea Popescu a simțit că este momentul unei schimbări, așa că a alergat către salonul de înfrumusețare. De data aceasta, și-a dorit o coafură nouă și s-a lăsat pe mâinile specialistului. Și cum s-a săturat de părul scurt, de data aceasta s-a bazat pe extensii.

Fosta soție a lui Rareș Cojoc a decis să nu își schimbe nuanța părului. A rămas la brunetul ce o caracterizează, însă a renunțat la bobul scurt. Aceasta a vrut să vadă cum îi stă cu părul lung, așa că și-a pus extensii. Rezultatul l-a prezentat și fanilor din mediul online și le-a cerut acestora părerea: păr scurt sau lung?

„Am încercat niște extensii cu clips să văd cum mi-ar sta cu părul mai lung. Bine, părul nu este aranjat. Ce spuneți?”, a scris Andreea Popescu, în mediul online.

Andreea Popescu, schimbare de look /Foto: Instagram

Ei bine, fanii brunetei s-au împărțit rapid în două tabere. Unii au considerat că Andreea Popescu arată mult mai bine cu părul scurt, în timp ce alții au apreciat din plin și părul lung.

„Stilul tău de acum, pe care îl porți zi de zi, te reprezintă în totalitate!”; „Nuuuu, îți stă minunat cum ești tunsă”; „Ești frumoasă oricum, dar scurt și natural te prinde foarte bine”; „Scurt, fără nicio îndoială”; „Bob se potrivește mai bine cu personalitatea și stilul tău”;

„Ador, foarte tare”; „Wow, îți stă foarte bine și așa”; „Îmi place cum îți stă cu părul mai lung”; „E frumos așa, dar poți să încerci ceva și mai lung”, sunt doar câteva dintre reacțiile fanilor din mediul online.

 

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