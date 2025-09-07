Iulia de la Mireasa, sezonul 11, s-a cununat! Avem primele imagini de la eveniment

Iulia, fosta concurentă din sezonul 11 al emisiunii Mireasa nu și-a găsit jumătatea în cadrul competiției, însă viața i-a oferit șansa unei povești de iubire autentice. În doar câteva luni, dragostea dintre ea și Ionuț a înflorit și a dus la unul dintre cele mai importante momente: căsătoria civilă alături de bărbatul pe care îl iubește.

Iulia, fosta concurentă din sezonul 11 al emisiunii Mireasa, trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei. Relația celor doi a devenit publică în luna mai, iar de atunci au fost surprinși în numeroase ipostaze romantice.

După câteva luni de când au decis să formeze un cuplu, ei au evoluat rapid, astfel că au decis să facă pasul cel mare. Cei doi s-au logodit în august, în timpul vacanței din Grecia, iar pe 6 septembrie 2025 și-au unit destinele printr-o cununie civilă plină de emoție. Povestea lor continuă acum cu un nou început, sub semnul iubirii și al promisiunii unei vieți împreună.

Îmbrăcată într-o rochie albă, scurtă, și radiind de fericire, Iulia a spus „Da” alături de cel pe care îl consideră sufletul ei pereche. Ea a împărtășit câteva imagini din ziua cea mare și i-a dedicat soțului o declarație emoționantă.

„Am simțit din prima clipă că sufletele noastre sunt menite să fie împreună pentru totdeauna”, a scris Iulia de la Mireasa, sezonul 11, pe contul ei de Facebook.

Mesajul a fost primit cu valuri de felicitări din partea fanilor, dar și de la foștii colegi din competiție. Printre cei care le-au urat „Casă de piatră” s-a aflat și Roxana, concurentă în același sezon, care i-a transmis mesajul emoționant.

„Felicitări, dragii mei! Să aveți o logodnă binecuvântată și un drum presată cu înțelepciune, răbdare și multă iubire”, a scris Roxana de la Mireasa, în comentarii, la postarea Iuliei.

