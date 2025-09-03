Trecutul tumultuos al concurentei de la Mireasa a ieșit la iveală! Relații cu bărbați însurați și afaceri ”dubioase”

Scandalul de la Mireasa conturat în jurul Costinei și al unui membru din staff-ul Antena a luat sfârșit. După ce au existat zvonuri legate de faptul că aceștia doi ar fi așteptat un copil împreună după o idilă desfășurată în timpul filmărilor, testul negativ a distrus orice bănuială. Lucrurile nu se opresc aici însă, iar trecutul bine ascuns al concurentei a ieșit la iveală. Relații cu bărbați însurați și afaceri ”dubioase”?! Află în rândurile de mai jos!

Producția emisiunii a confirmat că suspiciunile legate de o posibilă sarcină a concurentei Costina au fost infirmate. Testul efectuat luni a ieșit negativ, spre ușurarea atât a acesteia, cât și a echipei de la Buftea, care se pregătise pentru orice scenariu.

Trecutul tumultuos al concurentei de la Mireasa a ieșit la iveală

Viperele Vesele au scos la iveală secrete pe care Costina a vrut să le dea uitării. Surse din localitatea natală a Costinei, Apa Asău, le-au dezvăluit faptul că trecutul concurentei nu ar fi cel pe care aceasta îl pretinde în cadrul emisiunii. În timp ce bruneta a vorbit despre două relații importante, localnicii spun că aceasta ar fi avut mai multe legături sentimentale, unele cu bărbați aflați deja in relații. De asemenea, este menționat un episod controversat legat de partenerul celei mai bune prietene, pe care concurenta ar fi încercat să îl seducă.