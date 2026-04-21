Incident pe scenă la Teatrul Național Iași. Un actor a fost rănit după căderea unui element de decor

De: David Ioan 21/04/2026 | 12:28
Un element de decor s-a prăbușit sâmbătă seară peste actorul Călin Chirilă, în timpul reprezentației „D’ale carnavalului” de la Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași. Artistul a fost transportat de urgență la spital, iar poliția a deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele accidentului.

În interiorul instituției au apărut discuții legate de posibile probleme în rândul personalului tehnic, inclusiv consum de alcool. Incidentul nu este primul de acest fel, în decembrie aceeași structură de tavan fals lovind alți doi actori.

Bucata de plafon, cu o greutate estimată între 20 și 40 de kilograme, a fost eliberată la un moment nepotrivit și a căzut direct peste Călin Chirilă. În mod normal, elementul decorativ este declanșat după ce actorii părăsesc zona de risc, însă semnalul tehnic a fost transmis prea devreme.

Spre deosebire de incidentul anterior, când publicul nu a observat nicio neregulă, de această dată spectatorii și-au dat seama imediat că s-a produs un accident. Reprezentația din 18 aprilie a fost oprită, iar actorul, care nu a mai putut continua, a fost preluat de ambulanță.

Călin Chirilă, în vârstă de 52 de ani, a fost evaluat inițial la Neurochirurgie, a precizat prof. univ. dr. Lucian Eva, managerul Spitalului Clinic „Prof. Dr. Nicolae Oblu”. Ulterior, acesta a fost transferat la UPU „Sf. Spiridon”, unde a fost investigat și externat cu recomandări medicale. Leziunile sunt ușoare și afectează doar țesuturile moi.

Teatrul a transmis un comunicat oficial pe site-ul instituției:

„Dorim să aducem la cunoștință faptul că, aseară, 18 aprilie, la Sala Mare, în timpul desfășurării spectacolului „D´ale carnavalului”, a avut loc un accident de muncă pe scenă, care a dus la întreruperea reprezentației. Din fericire, incidentul nu a avut urmări grave. Siguranța tuturor persoanelor implicate în activitățile noastre reprezintă o prioritate pentru noi, motiv pentru care tratăm acest eveniment cu maximă seriozitate. În perioada imediat următoare, vom analiza cu atenție și obiectivitate circumstanțele în care s-a produs incidentul și vom lua toate măsurile necesare pentru a preveni astfel de situații pe viitor. În cazul în care, în urma anchetei, se vor constata abateri sau neglijențe, acestea vor fi sancționate ferm, conform regulamentului în vigoare. Vă mulțumim pentru înțelegere!”.

CITEŞTE ŞI: Ce s-a întâmplat la CET Vest, de fapt? De unde a pornit explozia care a panicat Bucureștiul

Prognoză luna mai 2026 | Meteorologii Accuweather anunță furtuni și ninsori în România

Gabriela Oțil, vizită urgentă la spital. Ce investigație importantă i-au făcut medicii
Știri
Gabriela Oțil, vizită urgentă la spital. Ce investigație importantă i-au făcut medicii
Nou val de scumpiri în România. Ce alimente vor avea un preț mai mare
Știri
Nou val de scumpiri în România. Ce alimente vor avea un preț mai mare
Matematica, reinventată. Un cercetător spune că o singură operație le înlocuiește pe toate
Mediafax
Matematica, reinventată. Un cercetător spune că o singură operație le înlocuiește pe toate
Cum să cureți eficient filtrele de la hota din bucătărie. Ponturi pentru curățarea grăsimii
Gandul.ro
Cum să cureți eficient filtrele de la hota din bucătărie. Ponturi pentru curățarea...
FOTO. Teodora Stoica a atras toate privirile într-o ținută mulată
Prosport.ro
FOTO. Teodora Stoica a atras toate privirile într-o ținută mulată
Țara care poate convinge SUA și Iran să facă pace. Fost consilier al lui Trump: „Cred că e panicat acum”
Adevarul
Țara care poate convinge SUA și Iran să facă pace. Fost consilier al...
Adevărul despre figura satanică cu cap de capră din imaginea lui Trump în chip de „Iisus”. „Ce naiba e creatura aia din mijloc”
Digi24
Adevărul despre figura satanică cu cap de capră din imaginea lui Trump în...
Joburi false generate cu AI: capcana care păcălește tot mai mulți candidați pe piața muncii
Mediafax
Joburi false generate cu AI: capcana care păcălește tot mai mulți candidați pe...
Parteneri
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Imagini rare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab îi impunea reguli stricte
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Imagini rare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab...
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Prosport.ro
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Ținuta Andreei Bălan de la cununia civilă a stârnit controverse. „Doamne ferește! Vulgaritatea vestimentară apare din dorința de a ieși în evidență”
Click.ro
Ținuta Andreei Bălan de la cununia civilă a stârnit controverse. „Doamne ferește! Vulgaritatea vestimentară apare...
Emil Boc, mesaj pentru PSD și Opoziție. Cine trebuie să pună noul Guvern
Digi 24
Emil Boc, mesaj pentru PSD și Opoziție. Cine trebuie să pună noul Guvern
Răspunsul Poloniei după ce premierul Fico a cerut autorizarea de survol pentru a participa la Moscova la ceremoniile de Ziua Victoriei
Digi24
Răspunsul Poloniei după ce premierul Fico a cerut autorizarea de survol pentru a participa la...
Dacia pregătește surpriza Striker pentru Salonul Auto de la Paris 2026
Promotor.ro
Dacia pregătește surpriza Striker pentru Salonul Auto de la Paris 2026
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Minune la Cernobîl: „Spiritele” au cucerit iadul radioactiv
go4it.ro
Minune la Cernobîl: „Spiritele” au cucerit iadul radioactiv
Ce spune știința despre bărbații foarte inteligenți?
Descopera.ro
Ce spune știința despre bărbații foarte inteligenți?
Jocul video al momentului, pe care nu trebuie să-l ratați
Go4Games
Jocul video al momentului, pe care nu trebuie să-l ratați
Cum să cureți eficient filtrele de la hota din bucătărie. Ponturi pentru curățarea grăsimii
Gandul.ro
Cum să cureți eficient filtrele de la hota din bucătărie. Ponturi pentru curățarea grăsimii
Gabriela Oțil, vizită urgentă la spital. Ce investigație importantă i-au făcut medicii
Gabriela Oțil, vizită urgentă la spital. Ce investigație importantă i-au făcut medicii
Rapperul D4vd a fost pus sub acuzare pentru omor calificat. Ce pedeapsă riscă
Rapperul D4vd a fost pus sub acuzare pentru omor calificat. Ce pedeapsă riscă
Nou val de scumpiri în România. Ce alimente vor avea un preț mai mare
Nou val de scumpiri în România. Ce alimente vor avea un preț mai mare
Traseul ciclonului, unde vin azi furtuni și vijelii. Meteorologii au emis cod galben de ninsoare la ...
Traseul ciclonului, unde vin azi furtuni și vijelii. Meteorologii au emis cod galben de ninsoare la munte
Echipa Visuri la Cheie, în inspecție. Ce au găsit într-o locuință renovată i-a impresionat profund
Echipa Visuri la Cheie, în inspecție. Ce au găsit într-o locuință renovată i-a impresionat profund
Ce spune Ella Vișan după ce Răzvan Kovacs și Ema Oprișan au apărut din nou împreună: „Chiar ...
Ce spune Ella Vișan după ce Răzvan Kovacs și Ema Oprișan au apărut din nou împreună: „Chiar și de la distanță”
Vezi toate știrile