Incident pe scenă la Teatrul Național Iași. Un actor a fost rănit după căderea unui element de decor

Un element de decor s-a prăbușit sâmbătă seară peste actorul Călin Chirilă, în timpul reprezentației „D’ale carnavalului” de la Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași. Artistul a fost transportat de urgență la spital, iar poliția a deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele accidentului.

În interiorul instituției au apărut discuții legate de posibile probleme în rândul personalului tehnic, inclusiv consum de alcool. Incidentul nu este primul de acest fel, în decembrie aceeași structură de tavan fals lovind alți doi actori.

Incident pe scenă la Teatrul Național Iași

Bucata de plafon, cu o greutate estimată între 20 și 40 de kilograme, a fost eliberată la un moment nepotrivit și a căzut direct peste Călin Chirilă. În mod normal, elementul decorativ este declanșat după ce actorii părăsesc zona de risc, însă semnalul tehnic a fost transmis prea devreme.

Spre deosebire de incidentul anterior, când publicul nu a observat nicio neregulă, de această dată spectatorii și-au dat seama imediat că s-a produs un accident. Reprezentația din 18 aprilie a fost oprită, iar actorul, care nu a mai putut continua, a fost preluat de ambulanță.

Călin Chirilă, în vârstă de 52 de ani, a fost evaluat inițial la Neurochirurgie, a precizat prof. univ. dr. Lucian Eva, managerul Spitalului Clinic „Prof. Dr. Nicolae Oblu”. Ulterior, acesta a fost transferat la UPU „Sf. Spiridon”, unde a fost investigat și externat cu recomandări medicale. Leziunile sunt ușoare și afectează doar țesuturile moi.

Un actor a fost rănit după căderea unui element de decor

Teatrul a transmis un comunicat oficial pe site-ul instituției:

„Dorim să aducem la cunoștință faptul că, aseară, 18 aprilie, la Sala Mare, în timpul desfășurării spectacolului „D´ale carnavalului”, a avut loc un accident de muncă pe scenă, care a dus la întreruperea reprezentației. Din fericire, incidentul nu a avut urmări grave. Siguranța tuturor persoanelor implicate în activitățile noastre reprezintă o prioritate pentru noi, motiv pentru care tratăm acest eveniment cu maximă seriozitate. În perioada imediat următoare, vom analiza cu atenție și obiectivitate circumstanțele în care s-a produs incidentul și vom lua toate măsurile necesare pentru a preveni astfel de situații pe viitor. În cazul în care, în urma anchetei, se vor constata abateri sau neglijențe, acestea vor fi sancționate ferm, conform regulamentului în vigoare. Vă mulțumim pentru înțelegere!”.

