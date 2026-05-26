Vacanță sfârșită dramatic! O femeie de 56 de ani a murit după ce a fost lovită de umbrela unui restaurant

O femeie în vârstă de 56 de ani și-a pierdut viața în urma unui accident neobișnuit petrecut în statul american Carolina de Sud, în timp ce lua masa alături de soțul său, pe terasa unui restaurant aflat pe malul lacului Marion. Incidentul s-a produs după ce vremea s-a schimbat brusc, iar rafalele puternice de vânt au smuls o umbrelă de mari dimensiuni de pe terasă.

Potrivit autorităților, obiectul a lovit-o violent pe Dana Weinger, din localitatea Huger, provocându-i răni grave în zona capului și a gâtului. Echipajele de intervenție au fost chemate la restaurant în jurul orei 19:40, după un apel care anunța o persoană rănită. La sosirea salvatorilor, femeia era inconștientă.

Medicii nu au mai putut face nimic pentru femeia de 56 de ani

Medicul legist al comitatului Clarendon, Jacqueline Blackwell, a precizat că impactul a provocat o plagă severă. Șeriful Tim Baxley a declarat ulterior că umbrela i-ar fi secționat artera carotidă, una dintre principalele artere care transportă sângele către creier.

În ciuda manevrelor de resuscitare, victima a murit la fața locului. Autoritățile au anunțat că va fi efectuată o autopsie, iar cazul este investigat pentru a stabili dacă măsurile de siguranță privind mobilierul exterior au fost respectate în condiții de vreme extremă.

Restaurantul unde s-a produs tragedia a transmis un mesaj public, subliniind impactul emoțional al incidentului asupra comunității.

„Inimile noastre sunt alături de familie, prieteni și cei dragi afectați de incidentul tragic din timpul fenomenului meteorologic sever brusc de aseară de la Lacul Marion. Acest lucru a afectat profund mulți oameni din comunitatea noastră, inclusiv oaspeți, personal, echipe de intervenție rapidă și toți cei implicați. Din respect pentru familie și cei afectați, cerem rugăciuni continue, compasiune și intimitate în aceste momente incredibil de dificile. Suntem recunoscători personalului de urgență și membrilor comunității care au intervenit și au oferit asistență în timpul situației. Vă rugăm să continuați să vă gândiți și să vă rugați pentru toți cei afectați.”, se arată în comunicatul transmis.

CITEȘTE ȘI: Accident grav în Antalya. Turiști români răniți după coliziunea dintre două microbuze

A murit omul care a schimbat pentru totdeauna retailul mondial! Povestea fondatorului 7-Eleven