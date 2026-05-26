Acasă » Știri » Vacanță sfârșită dramatic! O femeie de 56 de ani a murit după ce a fost lovită de umbrela unui restaurant

Vacanță sfârșită dramatic! O femeie de 56 de ani a murit după ce a fost lovită de umbrela unui restaurant

De: Andreea Stăncescu 26/05/2026 | 12:48
Vacanță sfârșită dramatic! O femeie de 56 de ani a murit după ce a fost lovită de umbrela unui restaurant
O femeie a murit după ce a fost lovită de o umbrelă / Sursa foto: Profimedia
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

O femeie în vârstă de 56 de ani și-a pierdut viața în urma unui accident neobișnuit petrecut în statul american Carolina de Sud, în timp ce lua masa alături de soțul său, pe terasa unui restaurant aflat pe malul lacului Marion. Incidentul s-a produs după ce vremea s-a schimbat brusc, iar rafalele puternice de vânt au smuls o umbrelă de mari dimensiuni de pe terasă.

Potrivit autorităților, obiectul a lovit-o violent pe Dana Weinger, din localitatea Huger, provocându-i răni grave în zona capului și a gâtului. Echipajele de intervenție au fost chemate la restaurant în jurul orei 19:40, după un apel care anunța o persoană rănită. La sosirea salvatorilor, femeia era inconștientă.

Sursa foto: Pexels

Medicii nu au mai putut face nimic pentru femeia de 56 de ani

Medicul legist al comitatului Clarendon, Jacqueline Blackwell, a precizat că impactul a provocat o plagă severă. Șeriful Tim Baxley a declarat ulterior că umbrela i-ar fi secționat artera carotidă, una dintre principalele artere care transportă sângele către creier.

În ciuda manevrelor de resuscitare, victima a murit la fața locului. Autoritățile au anunțat că va fi efectuată o autopsie, iar cazul este investigat pentru a stabili dacă măsurile de siguranță privind mobilierul exterior au fost respectate în condiții de vreme extremă.

Restaurantul unde s-a produs tragedia a transmis un mesaj public, subliniind impactul emoțional al incidentului asupra comunității.

„Inimile noastre sunt alături de familie, prieteni și cei dragi afectați de incidentul tragic din timpul fenomenului meteorologic sever brusc de aseară de la Lacul Marion. Acest lucru a afectat profund mulți oameni din comunitatea noastră, inclusiv oaspeți, personal, echipe de intervenție rapidă și toți cei implicați. Din respect pentru familie și cei afectați, cerem rugăciuni continue, compasiune și intimitate în aceste momente incredibil de dificile. Suntem recunoscători personalului de urgență și membrilor comunității care au intervenit și au oferit asistență în timpul situației. Vă rugăm să continuați să vă gândiți și să vă rugați pentru toți cei afectați.”, se arată în comunicatul transmis.

CITEȘTE ȘI: Accident grav în Antalya. Turiști români răniți după coliziunea dintre două microbuze

A murit omul care a schimbat pentru totdeauna retailul mondial! Povestea fondatorului 7-Eleven

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Accident devastator cu morți și copii printre victime. Autoritățile au intervenit de urgență
Știri
Accident devastator cu morți și copii printre victime. Autoritățile au intervenit de urgență
Cum a apărut porecla clanului Cămătaru. Ce dezvăluiri au ieșit la iveală: „Tradiția a mers mai departe”
Știri
Cum a apărut porecla clanului Cămătaru. Ce dezvăluiri au ieșit la iveală: „Tradiția a mers mai departe”
Țara care caută 16 oameni pentru un sejur de vis, totul gratuit
Mediafax
Țara care caută 16 oameni pentru un sejur de vis, totul gratuit
Ministrul USR Irineu Darău a prins gustul puterii și propune ca Guvernul demis Bolojan să rămână până în august: „E așa catastrofal scenariul?”
Gandul.ro
Ministrul USR Irineu Darău a prins gustul puterii și propune ca Guvernul demis...
FOTO. Campioana Valentina Cambei, apariție provocatoare cu tatuajele de pe abdomen şi de pe coapsă la vedere
Prosport.ro
FOTO. Campioana Valentina Cambei, apariție provocatoare cu tatuajele de pe abdomen şi de...
Când e momentul să pui punct unei relații? „Unii acceptă compromisuri dureroase, folosindu-se de relație ca de un pansament”
Adevarul
Când e momentul să pui punct unei relații? „Unii acceptă compromisuri dureroase, folosindu-se...
Ce-i enervează pe ruși, chiar mai mult decât atacurile ucrainene
Digi24
Ce-i enervează pe ruși, chiar mai mult decât atacurile ucrainene
Țara celor o mie de insule, unde se află cheile paradisului
Mediafax
Țara celor o mie de insule, unde se află cheile paradisului
Parteneri
Imagini explozive cu fosta iubită a lui Dorian Popa! Cum arată Babs la 42 de ani. Și-a făcut mai multe operații estetice
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini explozive cu fosta iubită a lui Dorian Popa! Cum arată Babs la 42 de...
FOTO. „Cel mai intim album” cu fotografii al iubitei lui Lamine Yamal
Prosport.ro
FOTO. „Cel mai intim album” cu fotografii al iubitei lui Lamine Yamal
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Nuntă princiară la Palatul Știrbey! Marius Moga a fost nașul baronesei Nicoleta Scarlat și al lordului Răzvan Vasile de Brattleby! „Am plâns de am rupt!”
Click.ro
Nuntă princiară la Palatul Știrbey! Marius Moga a fost nașul baronesei Nicoleta Scarlat și al...
Noi detalii în cazul copilului de 4 ani, ucis de un câine ciobănesc. Primar: „Animalul era legat şi cel mic a mers să-i dea de mâncare”
Digi 24
Noi detalii în cazul copilului de 4 ani, ucis de un câine ciobănesc. Primar: „Animalul...
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene privind pierderile uriașe ale Rusiei
Digi24
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene privind pierderile...
Cât costă parcarea în București, și cum faci să plătești MAI PUȚIN?
Promotor.ro
Cât costă parcarea în București, și cum faci să plătești MAI PUȚIN?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, ce face ăsta sub pat ?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, ce face ăsta sub pat ?!
Ofertă LIDL la sculele Parkside și Ultimate Speed pentru casă și mașină
go4it.ro
Ofertă LIDL la sculele Parkside și Ultimate Speed pentru casă și mașină
Puțini oameni știu: Ce este o secundă bisectă?
Descopera.ro
Puțini oameni știu: Ce este o secundă bisectă?
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Go4Games
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Ministrul USR Irineu Darău a prins gustul puterii și propune ca Guvernul demis Bolojan să rămână până în august: „E așa catastrofal scenariul?”
Gandul.ro
Ministrul USR Irineu Darău a prins gustul puterii și propune ca Guvernul demis Bolojan să...
ULTIMA ORĂ
Accident devastator cu morți și copii printre victime. Autoritățile au intervenit de urgență
Accident devastator cu morți și copii printre victime. Autoritățile au intervenit de urgență
Cum a apărut porecla clanului Cămătaru. Ce dezvăluiri au ieșit la iveală: „Tradiția a mers mai ...
Cum a apărut porecla clanului Cămătaru. Ce dezvăluiri au ieșit la iveală: „Tradiția a mers mai departe”
Sile Cămătaru, mărturisiri ireale despre momentul în care i-a spart casa lui Alain Delon: „Am ...
Sile Cămătaru, mărturisiri ireale despre momentul în care i-a spart casa lui Alain Delon: „Am luat vinuri în valoare de 50.000 de euro de la el”
Valerie Lungu și Alex Gâlcă s-au întors din Asia Express. Primele declarații ale concurenților
Valerie Lungu și Alex Gâlcă s-au întors din Asia Express. Primele declarații ale concurenților
Viața secretă a lui Vali Vijelie! Cu ce se ocupa, de fapt, manelistul în anii tinereții. Nuțu Cămătaru ...
Viața secretă a lui Vali Vijelie! Cu ce se ocupa, de fapt, manelistul în anii tinereții. Nuțu Cămătaru l-a dat de gol
Oana Ciocan a atras atenția cu ultima apariție! Fanii au observat imediat schimbarea
Oana Ciocan a atras atenția cu ultima apariție! Fanii au observat imediat schimbarea
Vezi toate știrile