Atac în plină zi, în București. Două femei au fost agresate de un biciclist care purta cagulă

De: David Ioan 26/05/2026 | 18:01
Violenţa asupra femeilor iese tot mai des din spaţiul domestic şi ajunge în plină stradă, iar cazul a două tinere din nordul Capitalei arată cât de uşor poate escalada un incident banal în trafic.

Cele două susţin că au fost atacate de un individ necunoscut, aflat pe bicicletă, după ce maşina lor a oprit pentru câteva minute pe pista destinată bicicliştilor. Filmările realizate de victime surprind momentele de panică, iar femeile afirmă că una dintre ele a fost lovită cu pumnii în faţă. Ulterior, la depunerea plângerii, poliţiştii le-ar fi întrebat dacă nu cumva l-au provocat pe agresor.

„Blochează maşina, te rog frumos! Acum îi ia numărul de la maşină. I-a luat numărul de la maşina! Este un domn care are mască pe faţă!” – acesta este dialogul surprins în timpul incidentului, petrecut în jurul orei 19, într-o zonă intens circulată din nordul Bucureştiului. Alexandra, şoferiţa, oprise pentru câteva minute la intrarea unui complex rezidenţial unde locuia prietena ei, moment în care bărbatul ar fi început să lovească autoturismul.

„M-am oprit maxim 2-3 minute să o iau pe prietena mea de aici din zonă. Când prietena mea a urcat în maşină, acest individ se tot uita la noi. În momentul în care am dat să plecăm, respectivul a început să dea cu picioarele, cu pumnii în maşină”, a povestit Alexandra Colac.

Individul purta cagulă şi se deplasa pe bicicletă, iar potrivit unor surse din anchetă conflictul ar fi pornit după ce şoferiţa a deschis portiera fără să observe că bărbatul se apropia. Victimele afirmă că agresorul a continuat să le urmărească şi să le intimideze.

„Ne înjura, se uita urât. Apoi a luat-o înainte, noi am mers în spatele lui, am vrut să îl filmez. A pus frână. Am pus şi eu frână şi ne-am oprit unul în altul. A venit lângă geamul meu. A intrat peste mine în maşină”, a relatat Alexandra. „A lovit-o peste mână, i-a căzut telefonul”, a completat Carmen Bănescu.

Deşi părea că se retrage, bărbatul s-a întors în momentul în care şoferiţa a coborât să verifice avariile.

„Am coborât să văd dacă are maşina ceva că mi-a lovit-o şi atunci s-a întors şi mi-a dat 2 pumni în faţă”, a spus Alexandra.

„Noi ne-am blocat în maşină, l-am filmat, moment în care a venit şi a smuls cu totul numărul de maşină. Era lume adunată, dar nu a făcut nimeni nimic”, a adăugat Carmen.

Cele două au sunat la 112, însă agresorul a dispărut înainte ca poliţia să ajungă. Locatari din zonă le-au spus că bărbatul ar fi fost văzut frecvent prin cartier, ceea ce le amplifică teama. De atunci, spun că evită să iasă singure din casă.

„Am ajuns la poliţie, am stat câteva ore. Discuţiile care erau în mare ceva de genul: «Dar aţi făcut ceva, l-aţi provocat? Aţi parcat pe pista de biciclete… Dacă vă întâlniţi mâine aici cu el?» Exact asta l-am întrebat pe domnul poliţist. Dacă mă mai întâlnesc ce o să se întâmple? «Nu cred. Se mai întâmplă. E ceva normal. Stați liniștită că nu o să se întâmple nimic»”, a povestit Alexandra.

„Pentru noi a fost o chestie traumatizantă, pentru ei a fost o chestie banală”, a spus şi Carmen.

Agresorul nu a fost încă identificat, însă poliţia anunţă că a deschis o anchetă şi că procedura ar fi fost respectată. Cazul readuce în discuţie fenomenul violenţei împotriva femeilor, care nu se limitează la mediul familial. În România, 14 femei sunt agresate de parteneri în fiecare oră, iar un studiu realizat la Cluj arată că şapte din zece femei au fost agresate sau hărţuite pe stradă în ultimul an, potrivit unor date recente.

