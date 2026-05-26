Ce a spus un român care s-a întors în țară după 30 de ani în Elveția. Ce l-a surprins în România

După trei decenii petrecute în Elveția, un român a decis să revină definitiv în țară și a povestit pe Reddit cum vede acum România, după ani întregi trăiți într-una dintre cele mai dezvoltate țări din Europa. Bărbatul, care are și cetățenie elvețiană, spune că întoarcerea acasă i-a oferit ocazia să observe rapid diferențele de mentalitate, stil de viață și organizare dintre cele două state.

Bărbatul a lucrat timp de 15 ani la bursa din Zürich, iar acum, fiind pensionar, a ales să se stabilească din nou în România. Potrivit lui, viața în Elveția este mult mai bine pusă la punct din punct de vedere administrativ, iar curățenia și birocrația funcționează eficient. Totuși, consideră că în România oamenii trăiesc mai relaxat și au un ritm de viață mai puțin rigid.

„În Elveția este mai bine, dar în România viața este mai lejer. Avantajele sunt de tip administrativ, curățenie și birocrația. Dezavantaje, dacă nu ai bani ești un nimeni. Dar asta o știe toată lumea. Peste tot e la fel”, a povestit bărbatul pe Reddit.

Ce l-a surprins în România

La doar câteva luni după întoarcere, românul spune că a fost surprins de lipsa de punctualitate a multor persoane, dar și de faptul că unii încă povestesc cu mândrie despre mici ilegalități sau „combinații” din trecut. El a oferit chiar exemplul tatălui său, care i-a povestit cu entuziasm cum fura benzină în perioada comunistă, lucru care l-a uimit după anii petrecuți în Elveția.

„Ce am observat în timp de două luni de când sunt aici este că persoanele cu care am vorbit nu sunt prea punctuale și că mulți se laudă cu ce țepe au dat în viața lor. Un exemplu este tatăl meu. Mai acum câteva zile mi-a spus cu laudă cum fura gazolină pe timpul comunismului de la Săcuieni, asta m-a surprins foarte mult.”, a povestit bărbatul.

Bărbatul a vorbit și despre costurile foarte ridicate ale vieții din Elveția. Deși salariile sunt mari, cheltuielile lunare sunt considerabile, de la taxe și asigurări medicale până la chirii și mâncare. Potrivit acestuia, inclusiv o simplă masă la restaurant pentru două persoane poate ajunge la câteva sute de franci elvețieni.

„Viața în Elveția este foarte scumpă. Din salariu îți trage doar pensia și ajutorul de șomaj. Restul plătești tu tot, impozitul pe salariu, pe casă, pe mașină, asigurarea de sănătate. Și crede-mă nu e ieftin. Chiria la fel, mâncarea este scumpă mai ales carnea și brânzeturile. La restaurant pentru două persoane plătești 150-200 CHF. Dacă mergi la McDonald’s sau un kebab este mai ieftin.”, a mai spus acesta.

El susține că mulți pensionari elvețieni aleg să se mute în țări mai ieftine, precum Italia sau state din Asia, deoarece costul vieții devine greu de suportat după retragerea din activitate.

CITEȘTE ȘI: Românul care a cucerit Germania cu o idee surprinzătoare. Înghețata din bere are mare succes

Orașele pe care românii le evită. Motivul bizar pentru care refuză să locuiască aici