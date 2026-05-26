Schimbarea radicală prin care Valentin Sanfira a trecut după divorțul de Codruța Sanfir. Ce a făcut cu apartamentul din București

Valentin Sanfira și Codruța Filip au divorțat în urmă cu mai multe luni. Separarea dintre cei doi i-a luat prin surprindere pe toți. Cu toate acestea, ambii au mers mai departe, însă mulți s-au întrebat ce s-a întâmplat cu apartamentul de la București. Recent, bărbatul a fost mai deschis ca niciodată și a vorbit despre schimbările din viața sa.

Vestea că Valentin Sanfira și Codruța Filip nu mai formează un cuplu a surprins pe toată lumea, mai ales că a venit la scurt timp de la întoarcerea cântăreței din cadrul emisiunii „Desafio: Aventura”, de la PRO TV. Motivele separării nu au fost detaliate, însă aceasta a declarat în cadrul unui podcast că tot ce a trăit a fost o minciună. Cei doi au mers mai departe și și-au văzut de viață, iar acum, la câteva luni distanță, el vine cu noi dezvăluiri importante. Acesta a vorbit deschis despre experiența pe care a avut-o imediat după divorț, cum s-a schimbat viața sa, dar și ce a făcut cu apartamentul din București.

Ce a făcut Valentin Sanfira cu apartamentul din Capitală

Separarea de Codruța Filip nu a fost ușoară pentru el, însă Valentin și-a continuat activitatea și a participat la toate concertele la care fusese invitat. De curând, bărbatul a fost chemat în cadrul unei emisiuni televizate, acolo unde a vorbit despre transformările din viața sa după divorț. Acesta are un apartament în București, însă a recunoscut că nu a putut sta la bloc și a avut nevoie să își petreacă timpul în natură și în liniște. Pe scurt, a preferat să nu mai locuiască în el de când s-a aflat despre divorț. Mai mult decât atât, se ocupă în prezent de amenajarea unei vile din Corbeanca.

„Am apartament la București, dar nu am putut să stau acolo. Am căutat să stau la țară, unde dimineața auzi păsările, culegi toamna nucile. E cu totul altceva. Mi-am pus peri, pruni, vișini, cireși, mi-am pus de toate. Dar sunt supărat că anul trecut mi s-a uscat un cireș mare, chiar făcuse rod…dar am pus alții. Ce să facem, așa este în viață. Mergem mai departe. Se usucă ceva, o luăm de la capăt. Asta e viața!”, a declarat Valentin Sanfira.

De asemenea, întrebat cine i-a fost alături în momentele dificile, el a explicat că familia sa. Mai mult, a sugerat că în urma despărțirii de soție s-au produs schimbări importante și în cercul de prieteni.

„În primul rând de familie cel mai mult, de publicul meu extraordinar, care de 20 de ani e alături de mine și chiar i-am simțit mult mai aproape acum, și de prietenii care au rămas lângă mine. Ăia puțini, dar buni. Iubirea este un lucru greu de definit în zilele noastre. Important e că oamenii sunt lângă tine și că te iubesc, că te apreciează pentru ceea ce ești. Și în momentele grele se selectează și rămân ăia care trebuie să rămână. Iar publicul este pentru mine hrana sufletului meu. Mi-au demonstrat, încă o dată, acum câteva zile, la Sala Palatului. Le mulțumesc, îi iubesc și pentru ei fac totul”, a mai adăugat el.

