Bătaie în Centrul Vechi al Capitalei, între fanii ucraineni ai lui Max Korzh și un grup de români. Autoritățile au intervenit

De: David Ioan 24/05/2026 | 08:42
Patru bărbați au fost reținuți după un conflict izbucnit în noaptea de joi spre vineri, în Centrul Vechi al Bucureștiului, cu doar câteva ore înainte de concertul artistului Max Korzh. Altercația a avut loc între un grup de cetățeni ucraineni, veniți special pentru eveniment, și membri ai grupării de motocicliști Gremium.

Primele verificări arată că în incident au fost implicate persoane cu vârste între 17 și 51 de ani, atât străini aflați în Capitală pentru concert, cât și români cu vârste între 33 și 52 de ani. Jandarmii au alertat polițiștii Secției 27 după ce au observat confruntarea dintre cele două grupuri, la o adresă din Sectorul 3.

Potrivit Poliției Capitalei, doi cetățeni străini, de 29 și 51 de ani, au fost loviți în zona capului cu obiecte contondente de doi bărbați români, de 33 și 39 de ani. Bărbatul de 51 de ani a avut nevoie de îngrijiri medicale în urma rănilor suferite.

Toate persoanele implicate au recurs la acte de violență, de la îmbrânceli și loviri până la aruncarea mobilierului din localurile din apropiere, comportament care a perturbat ordinea publică. Pe baza probelor strânse, cei patru bărbați au fost reținuți pentru 24 de ore și urmează să fie prezentați magistraților.

Incidentul s-a produs în contextul măsurilor de securitate sporite impuse înaintea concertului lui Max Korzh, un artist uriaș în spațiul slav, dar mai puțin cunoscut în România. Interzis în Federația Rusă pentru mesajele sale anti-război, Korzh atrage zeci de mii de tineri la fiecare apariție, motiv pentru care autoritățile au tratat evenimentul ca pe unul cu risc ridicat.

