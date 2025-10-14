Un bărbat a primit indemnizații de peste un milion de euro, după ce s-a prefăcut orb toată viața! Cum a fost descoperit de autorități

În Italia, un nou caz de fraudă a atras atenția opiniei publice datorită ingeniozității înșelătoriei. Un bărbat din Vicenza a reușit, timp de mai bine de jumătate de secol, să păcălească autoritățile și să primească sume considerabile destinate persoanelor cu dizabilități vizuale. El nu suferea de nicio problemă de vedere, însă a putut să mintă specialiștii și a primi bani lunar pentru a se întreține.

Un bărbat în vârstă de 70 de ani din Vicenza, Italia, a fost acuzat de fraudă la adresa statului, după ce a încasat, timp de zeci de ani, peste un milion de euro în indemnizații destinate persoanelor nevăzătoare, deși, în realitate, nu suferea de nicio deficiență de vedere. Potrivit publicației Il Fatto Quotidiano, cazul a fost descoperit de Garda Financiară din Vicenza, în urma unei anchete și a mai multor filaj făcute în ultima perioadă.

Bărbatul nu are probleme cu vederea

Bărbatul beneficia încă din anul 1972 de plăți și ajutoare financiare destinate persoanelor cu dizabilități vizuale, susținând că este orb. Totuși, comportamentul său a ridicat suspiciuni. Timp de două luni, ofițerii Gărzii Financiare din Arzignano l-au supravegheat atent și au constatat că ducea o viață complet normală. Putea să facă cumpărături singur, se deplasa fără ajutor și chiar desfășura activități de grădinărit, folosind unelte periculoase, pe care nu le-ar fi folosit fără să vadă bine.

În urma monitorizării, autoritățile au demarat o verificare fiscală, care a scos la iveală faptul că doar în ultimii cinci ani bărbatul a încasat ilegal peste 200.000 de euro, sumă ce poate fi recuperată din prejudiciu. Valoarea totală încasată de acesta este de peste un milion de euro. În urma filajelor, s-a deschis și un dosar care a fost trimis la Parchetul italian, unde acesta va fi cercetat pentru fraudă.

CITEȘTE ȘI: Câți bani economisește un român din Elveţia care are un salariu de 6.000 de euro. Suma e o mică avere!

Țara în care românii nu au voie să pornească centrala mai devreme decât zice legea. Amenzi de 3.000 de euro