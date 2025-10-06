Câți bani economisește un român din Elveţia care are un salariu de 6.000 de euro. Suma e o mică avere!

Numărul românilor plecați la muncă în străinătate care își împărtășesc stilul de viață și salariile de acolo este din ce în ce mai mare. Prin aceste exemple, oamenii vor să facă o comparație cu țara lor natală și să scoată în evidență problemele cu care sistemul din România se confruntă. Este și cazul lui Tudor, care a dezvăluit cât câștigă în Elveția. Află în rândurile de mai jos!

Românii își lasă în urmă țara, familia și confortul de acasă pentru un viitor mai bun. Printre țările alese de majoritatea se află Anglia, Germania, Elveția, Olanda, Italia și Spania.

Câți bani economisește un român în Elveţia

Tudor, un bărbat devenit viral pe TikTok pentru sinceritatea cu care vorbește despre viața din Elveția, dar și pentru detaliile amănunțite pe care le dă, a dezvăluit ce salariu are. Românul a spus că după achitarea taxelor rămâne cu un salariu de 5.031 de euro. Mai apoi, el plătește chirie, asigurare medicală și abonamentul telefonului. De asemenea, o parte din bani se duc pe cele necesare, precum mâncare, țigări și haine.

„Fac și eu un videoclip, fraților, cum am promis. În fiecare lună vă arăt salariul meu net din Elveția. Toate taxele mele au fost 754 cu 500, aproape 1.000 și ceva. Pe lună ce trece, mai bagă câte 12 franci, câte 41 de franci, câte 11 franci. Nu ți se pare mult, dar la 1 milion de angajați pe lună, acolo se adună”, a spus Tudor.

La finalul lunii, Tudor susține că reușește să adauge în contul de economii aproximativ 1.600 de euro pe lună și consideră că este o sumă mare, comparată cu alte țări din Europa.

„Dacă facem o comparație între salariile din Elveția cu salariile din Europa, cred că ținem o oleacă pasul sus. Salariul este foarte mare, dar și taxele, frate, vedeți și voi. De la lună la lună îmi crește cu câte 20, câte 40 în plus, câte 80. Nu știu ce noi taxe apar. Dar trebuie să ne obișnuim”, a mai spus românul.

