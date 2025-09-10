Acasă » Știri » Ce salarii au în 2025 românii care muncesc în străinătate. Ai pleca pentru banii aceștia?

10/09/2025 | 11:47
Cu gândul la un viitor mai bun și lipsit de griji, anual, mii de români pleacă în țările vecine pentru un trai mai bun. Aproape 6 milioane de conaționali trăiesc în străinătate, cei mai mulți dintre ei fiind stabiliți în Franța, Spania, Germania, Marea Britanie sau Austria. În 2025, salariile românilor variază în funcție de țară, domeniu și experiență.

În urma măsurilor de austeritate pe care guvernul Bolojan le-a anunțat, tot mai mulți români se gândesc serios să plece să muncească în străinătate. În prezent, 5.700.000 de conaționali sunt stabiliți în Germania, Spania, Franța, Marea Britanie și Austria, dar și peste Ocean. Cei care au experiență pe piața muncii din străinătate au parte de salarii atractive – la care în România nici nu îndrăzneau să viseze.

Ce salarii au românii care lucrează în străinătate

Salariile românilor care muncesc în străinătate – fie că este vorba de muncitori calificați sau specialiști în IT sau comunicare, sunt de 4 ori mai mari decât cele din România, acesta fiind un factor major care motivează mulți români să își caute un loc de muncă peste hotare.

Recent, pe o rețea de socializare, un român (plecat de 3 ani din țară) și-a făcut public salariul pe care îl câștigă în Italia. Acesta ocupă funcția de ”planning specialist” și încasează lunar un venit de 4.200 de euro, salariu considerat special în acest domeniu – unde salariile variază între 2.000 și 2.500 de euro/lună.

”A se avea în vedere că am prins un job într-o ”bulă”, salariile normale pe aceeași poziție sunt undeva la 2.000 – 2.500 de euro net pe lună”, a spus românul pe Reddit.

Un al român care lucrează de 8 ani în Germania a dezvăluit că are un salariu de 3.800 de euro/lună, în timp ce o româncă – care este angajată în funcția de project manager în Germania – a mărturisit că încasează peste 4.300 de euro/lună. Tot în Germania, o altă româncă a dezvăluit că lucrează pe un salariu de 3.800 de euro/lună.

Nici peste Ocean salariile nu sunt de neglijat. Un IT-ist din SUA încasează 10.000 de dolari pe lună. La acești bani se adaugă și alte beneficii: asistență medicală privată gratuită, contribuții la pensii private și speciale. În Canada, un român care lucrează ca persoană responsabilă de supravegherea unei clădiri rezidențiale sau comerciale a dezvăluit că încasea un salariu de 5.500 de dolari.

