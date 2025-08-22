Acasă » Știri » Ce salariu colosal are un angajat LIDL din Germania? Veniturile din România sunt infinit mai mici

Ce salariu colosal are un angajat LIDL din Germania? Veniturile din România sunt infinit mai mici

De: Alina Drăgan 22/08/2025 | 17:45
Ce salariu colosal are un angajat LIDL din Germania? Veniturile din România sunt infinit mai mici
Ce salariu colosal are un angajat LIDL din Germania

Retailerul german LIDL are una dintre cele mai atractive oferte salariale din retail, atât pe piața locală, cât și la nivel internațional. Cu toate acestea, deși atribuțiile sunt aceleași, diferențele dintre veniturile angajaților din Germania și cei din România sunt uriașe. În timp ce un casier german ajunge să câștige sume impresionante, salariile din România par modeste în comparație.

LIDL este cunoscut drept unul dintre angajatorii care oferă pachete salariale competitive. De la salariul de bază până la beneficiile suplimentare, compania încearcă să atragă și să păstreze angajații printr-o serie de avantaje, adaptate la fiecare piață. Totuși, nivelul de trai și puterea economică a fiecărei țări se reflectă direct în veniturile încasate de salariați.

Ce salariu colosal are un angajat LIDL din Germania

Potrivit datelor recente, salariul mediu anual brut pentru un casier LIDL din Germania este de aproximativ 33.300 de euro, ceea ce înseamnă un venit lunar brut de circa 2.775 de euro. Raportat la piața muncii, această sumă depășește cu aproape 11% media generală din comerțul cu amănuntul, estimată la 29.900 de euro pe an.

Un angajat LIDL câștigă în Germania în jur de 17 euro pe oră, iar pentru cei aflați la început de drum, salariul minim pornește de la 15 euro pe oră. Diferențele de venit sunt vizibile în funcție de regiune: în landuri precum Baden-Württemberg sau Bavaria, salariile sunt mai mari decât în Saxonia sau Mecklenburg-Pomerania Occidentală, aspect influențat de contractele colective și de costurile vieții.

Pe măsură ce acumulează experiență, angajații au parte de creșteri salariale considerabile. După zece ani, media anuală poate ajunge la 36.000 de euro. În plus, LIDL Germania oferă beneficii generoase: prime de sărbători, planuri de pensii, programe de sănătate și acces gratuit la săli de fitness. Angajații beneficiază de șase săptămâni de concediu anual și, după cinci ani, chiar de posibilitatea unui concediu sabatic de trei luni.

Dacă în Germania salariile sunt impresionante, în România veniturile sunt mult mai modeste, deși peste media pieței locale. Un vânzător LIDL full-time câștigă lunar între 5.000 și 6.940 de lei brut, în funcție de oraș și de experiență. Salariul de intrare pornește de la circa 3.000 de lei brut, la care se adaugă tichete de masă și diverse bonusuri.

În practică, venitul net se situează între 3.200 și 4.000 de lei pe lună. LIDL România oferă, totuși, beneficii suplimentare precum asigurări medicale, concedii plătite suplimentar în funcție de vechime, zile libere pentru evenimente personale și cursuri de formare.
Chiar dacă pachetul salarial este atractiv în raport cu media pieței din România, comparația cu Germania rămâne copleșitoare. Diferențele uriașe reflectă nu doar strategiile companiei, ci și realitatea economică a fiecărei țări.

