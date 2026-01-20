Acasă » Știri » Prețul lor a crescut semnificativ. Care sunt cele mai căutate mașini second-hand în 2026

Prețul lor a crescut semnificativ. Care sunt cele mai căutate mașini second-hand în 2026

De: David Ioan 20/01/2026 | 20:15
Raportul anual publicat de platforma de comerț auto Autovit evidențiază preferințele românilor în materie de autoturisme, iar datele arată o orientare tot mai clară către SUV-uri și vehicule echipate cu transmisie automată.

Această analiză reflectă atât evoluția pieței auto online, cât și schimbările de comportament ale utilizatorilor în 2025.

Potrivit Autovit, valoarea cumulată a mașinilor listate pe platformă în 2025 a ajuns la 4,97 miliarde de euro, depășind nivelul de 4,7 miliarde de euro raportat în anul precedent.

Activitatea de publicare s-a menținut intensă, cu o medie de aproximativ 22.000 de anunțuri noi în fiecare lună. Cele mai dinamice perioade au fost lunile martie, septembrie și octombrie, când interesul utilizatorilor a crescut semnificativ.

Segmentul de preț cuprins între 10.000 și 25.000 de euro continuă să fie zona centrală a pieței auto online. Acesta a generat 40% din totalul anunțurilor publicate în 2025 și peste 42% din vizualizările înregistrate, confirmând preferința cumpărătorilor pentru vehicule accesibile, dar bine echipate.

În ceea ce privește motorizările, piața se află într-un proces de tranziție. Deși motoarele diesel rămân predominante, reprezentând aproape 60% din oferta totală, interesul utilizatorilor pentru acest tip de propulsie a scăzut cu 5% față de 2024.

În același timp, vehiculele electrificate – hibride, plug-in hibride și electrice – au ajuns la peste 11% din totalul anunțurilor. Cererea pentru aceste modele depășește oferta, semnalând o schimbare graduală în preferințele cumpărătorilor.

Cele mai căutate maşini second-hand în 2026 şi preţurile acestora

Confortul și ușurința în utilizare au devenit criterii tot mai importante. Aproximativ 65% dintre căutările efectuate în 2025 au vizat autoturisme dotate cu transmisie automată, un procent în creștere față de anii anteriori.

Prețul lor a crescut semnificativ

La nivelul tipurilor de caroserie, SUV-urile continuă să domine piața, cu aproape 40% din totalul anunțurilor și vizualizărilor. Sedanurile și break-urile completează clasamentul, menținându-și pozițiile tradiționale în preferințele utilizatorilor.

Analiza anului de fabricație arată că modelele produse între 2019 și 2021 sunt cele mai căutate, însă vehiculele foarte noi, fabricate în 2024 și 2025, atrag un număr ridicat de vizualizări raportat la oferta disponibilă.

În ceea ce privește mărcile, BMW a ocupat în 2025 o poziție aparte, fiind simultan cel mai ofertat și cel mai căutat brand de pe platformă. Volkswagen, Mercedes-Benz și Audi se mențin, de asemenea, în topul preferințelor utilizatorilor români.

Segmentul premium a adus și câteva repere notabile. Cea mai scumpă mașină listată a fost un Lamborghini Revuelto, un model plug-in hybrid cu motor V8 de 4.0 litri și 1.016 CP, evaluat la 726.000 de euro. Totodată, Lucid Air Sapphire, cu 1.234 CP, a fost cel mai puternic vehicul prezent pe platformă în 2025.

Autoturismele de origine chineză câștigă teren, reflectând interesul tot mai mare pentru mărci emergente precum BYD, Chery, Geely, MG sau BAIC, prezente în peste zece categorii de anunțuri.

Autovit rămâne cea mai mare platformă auto online din România, cu peste 7,5 milioane de vizite lunare și peste 1.000 de dealeri activi. Un studiu Unlock Market Research arată că 78% dintre românii interesați de domeniul auto au utilizat platforma cel puțin o dată pentru a cumpăra sau vinde un autoturism.

