Ce rată plătești la un credit de 10.000 de euro pe 5 ani. Cât dai în plus, de fapt

Chiar dacă taxele se tot măresc și criza bate la ușă, românii nu ocolesc băncile. Se solicită credite pentru case, mașini sau pentru alte nevoi personale. Deși sunt tot mai greu de dus, tot mai multe persoane văd în acest proces singura cale prin care pot obține ceea ce își doresc.

Dacă iei un credit de 10.000 de euro pe 5 ani, ai o rată lunară de 1.075,84 lei. Dacă faci un calcul simplu, ajungi la concluzia că în cinci ani dai în plus 13.500 de lei. O sumă nu tocmai mică, dar asta pare că nu îi sperie pe români. În primele 11 luni din 2025, situația este surprinzătoare: s-au luat credite noi de consum de peste 47 de miliarde de lei, cu 7% mai mult faţă de anul 2024.

Ce rată plătești la un credit de 10.000 de euro pe 5 ani

Un credit pe cinci ani, cu dobândă fixă, este ținta spre care se îndreaptă majoritatea.

„Fie motive medicale, fie renovări sau achiziţii de electrocasnice mai mari, chiar şi călătorii. Dobânzile încep de la 5,75%, este cea mai mică din piaţă, şi pot ajunge până la 18,5%. Cel mai mult contează valoarea creditului. Cu cât este mai mare valoarea creditului, cu atât dobânda este mai mică”, spune Irina Ştefan, broker de credite.

Specialiștii prevăd că dobânda va scădea abia spre toamna acestui an, asta pentru că inflația se menține ridicată. Atunci se presupune că va trece impactul TVA-ului.

„Dobânda cheie va scădea când inflaţia va scădea substanţial. Până prin august – septembrie nu cred, pentru că inflaţia va rămâne ridicată. Atunci va trece impactul TVA-ului. Politica fiscală reprezintă principalul risc asupra inflaţiei”, a precizat Adrian Codîrlaşu, preşedinte CFA România.

Cât se menține dobânda-cheie

BNR menține dobânda-cheie la 6,5%, iar asta pune presiune în continuare pe creditele ipotecare. IRCC, indicele în funcție de care se calculează creditele românilor cu dobândă variabilă, a scăzut în ianuarie la 5,68%. În toamna anului trecut, el ajunsese la 6,06%.

„Banca Naţională a României a decis păstrarea dobânzii cheie la 6,50%, nivel pe care îl are încă din vara anului 2025. Abia din a doua jumătate a acestui an ne-am putea aştepta la o politică mai relaxată din partea BNR şi la scăderea dobânzii cheie, asta pe măsură ce scade şi inflaţia”, transmite Mădălina Chiţac.

