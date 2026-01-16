Românii cu mașini scumpe, vizați de ANAF. Ce se întâmplă cu cei care le-au cumparat cu bani cash

Începând cu anul 2026, Direcția Generală Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF lansează noi măsuri de control care vizează posesorii de autoturisme de lux. În cadrul unui proiect pilot, inspectorii analizează achizițiile de mașini scumpe realizate din fonduri cu proveniență fiscală nejustificată, pentru a identifica eventuale nereguli și riscuri fiscale ridicate.

Potrivit ANAF, controalele au scos deja la iveală zeci de situații în care valoarea autoturismelor cumpărate nu corespunde cu veniturile declarate de proprietari. În 66 de cazuri analizate până acum, inspectorii au constatat că există discrepanțe semnificative, cum ar fi venituri nedeclarate sau insuficient justificate, folosite pentru achiziții de mare valoare.

De asemenea, au fost identificate plăți în numerar peste plafoanele legale, ceea ce a dus la demararea procedurilor pentru stabilirea obligațiilor fiscale, aplicarea sancțiunilor și instituirea sechestrelor asigurătorii asupra autoturismelor.

ANAF a oferit câteva exemple concrete ale românilor care au intrat în vizorul lor în ultima perioadă:

Un BMW 740D xDrive, cumpărat în 2025 pentru aproximativ 100.000 de euro și plătit integral în numerar, fără documente care să ateste legalitatea fondurilor.

Un Porsche Panamera, tranzacționat la un preț subevaluat, după ce fusese achiziționat anterior cu 609.150 lei; plata a fost realizată în numerar, iar sursa banilor nu a putut fi justificată.

Un BMW M4 Competition M xDrive, cumpărat pentru 546.951 lei, fără o justificare clară a resurselor financiare folosite.

Un BMW X6 xDrive, achiziționat la 428.460 lei, cu plata în numerar, în care niciuna dintre părțile implicate nu a putut demonstra proveniența legală a sumelor.

Potrivit specialiștilor ANAF, aceste controale-fulger fac parte dintr-un efort mai amplu de combatere a evaziunii fiscale și de asigurare a corectitudinii în tranzacțiile cu bunuri de valoare ridicată. Autoritățile recomandă persoanelor care achiziționează mașini scumpe să păstreze documentația completă și transparentă privind sursa fondurilor, pentru a evita problemele legale și sancțiunile care pot include amenzi consistente sau sechestrarea autoturismelor.

