Acasă » Știri » Românii cu mașini scumpe, vizați de ANAF. Ce se întâmplă cu cei care le-au cumparat cu bani cash

Românii cu mașini scumpe, vizați de ANAF. Ce se întâmplă cu cei care le-au cumparat cu bani cash

De: Andreea Stăncescu 16/01/2026 | 12:45
Românii cu mașini scumpe, vizați de ANAF. Ce se întâmplă cu cei care le-au cumparat cu bani cash
Românii sunt vizați de ANAF

Începând cu anul 2026, Direcția Generală Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF lansează noi măsuri de control care vizează posesorii de autoturisme de lux. În cadrul unui proiect pilot, inspectorii analizează achizițiile de mașini scumpe realizate din fonduri cu proveniență fiscală nejustificată, pentru a identifica eventuale nereguli și riscuri fiscale ridicate.

Potrivit ANAF, controalele au scos deja la iveală zeci de situații în care valoarea autoturismelor cumpărate nu corespunde cu veniturile declarate de proprietari. În 66 de cazuri analizate până acum, inspectorii au constatat că există discrepanțe semnificative, cum ar fi venituri nedeclarate sau insuficient justificate, folosite pentru achiziții de mare valoare.

De asemenea, au fost identificate plăți în numerar peste plafoanele legale, ceea ce a dus la demararea procedurilor pentru stabilirea obligațiilor fiscale, aplicarea sancțiunilor și instituirea sechestrelor asigurătorii asupra autoturismelor.

ANAF a oferit câteva exemple concrete ale românilor care au intrat în vizorul lor în ultima perioadă:

  • Un BMW 740D xDrive, cumpărat în 2025 pentru aproximativ 100.000 de euro și plătit integral în numerar, fără documente care să ateste legalitatea fondurilor.
  • Un Porsche Panamera, tranzacționat la un preț subevaluat, după ce fusese achiziționat anterior cu 609.150 lei; plata a fost realizată în numerar, iar sursa banilor nu a putut fi justificată.
  • Un BMW M4 Competition M xDrive, cumpărat pentru 546.951 lei, fără o justificare clară a resurselor financiare folosite.
  • Un BMW X6 xDrive, achiziționat la 428.460 lei, cu plata în numerar, în care niciuna dintre părțile implicate nu a putut demonstra proveniența legală a sumelor.
Românii cu mașini scumpi, luați în vizor de ANAF

Potrivit specialiștilor ANAF, aceste controale-fulger fac parte dintr-un efort mai amplu de combatere a evaziunii fiscale și de asigurare a corectitudinii în tranzacțiile cu bunuri de valoare ridicată. Autoritățile recomandă persoanelor care achiziționează mașini scumpe să păstreze documentația completă și transparentă privind sursa fondurilor, pentru a evita problemele legale și sancțiunile care pot include amenzi consistente sau sechestrarea autoturismelor.

CITEȘTE ȘI: 100.000 de euro pentru un an la închisoare. A fost declarat nevinovat după 13 ani

Reducere de 60% la plata impozitului. Cine va beneficia de această facilitate în 2026

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce fac Andra și Cătălin Măruță când rămân singuri acasă: „Putem și noi să profităm”
Știri
Ce fac Andra și Cătălin Măruță când rămân singuri acasă: „Putem și noi să profităm”
(P) Cum să porți bluza cu cămașă sau sacou pentru un look office?
Știri
(P) Cum să porți bluza cu cămașă sau sacou pentru un look office?
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Mediafax
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Început de Băsescu, terminat de Oprescu, dar lăsat de izbeliște de Nicușor Dan, Pasajul Basarab are nevoie urgentă de mentenanță
Gandul.ro
Început de Băsescu, terminat de Oprescu, dar lăsat de izbeliște de Nicușor Dan,...
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă: „ Cum să te filmezi așa?”
Prosport.ro
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie...
„Am vrut să fac o glumă, dar nu era momentul!”. Un reporter și-a justificat comportamentul, după ce a fost „urecheat” de Cristi Chivu, în direct. Românul a fost călcat pe nervi
Adevarul
„Am vrut să fac o glumă, dar nu era momentul!”. Un reporter și-a...
„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani.” Kremlinul amenință pe față cu atacuri nucleare, două țări sunt ținte principale
Digi24
„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani.” Kremlinul amenință pe față...
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău când „te cureți”
Mediafax
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău...
Parteneri
Detalii incendiare despre Yasmin Awad de la Survivor! Cine e, de fapt, tatăl ei?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Detalii incendiare despre Yasmin Awad de la Survivor! Cine e, de fapt, tatăl ei?
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Ciao.ro
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
„Regele imobiliarelor” reacționează după majorarea impozitelor. Dan Negru: „Dacă ne puneau pe mine și pe Brenciu la Finanțe…” Câte blocuri a înălțat în București?
Click.ro
„Regele imobiliarelor” reacționează după majorarea impozitelor. Dan Negru: „Dacă ne puneau pe mine și pe...
Ucraina nu mai este dependentă de informațiile americanilor. Țara europeană care oferă acum două treimi din volumul de intelligence
Digi 24
Ucraina nu mai este dependentă de informațiile americanilor. Țara europeană care oferă acum două treimi...
VIDEO Tentativă de sabotaj a Rusiei în România. Misiuni executate de „agenți de unică folosință”, recrutați online de către Moscova
Digi24
VIDEO Tentativă de sabotaj a Rusiei în România. Misiuni executate de „agenți de unică folosință”,...
Ce faci imediat după un accident? Procedura corectă
Promotor.ro
Ce faci imediat după un accident? Procedura corectă
BANCUL ZILEI. Bulă face ghidușii într-o noapte cu o vecină de scară: – Cum ai putut să faci așa ceva?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă face ghidușii într-o noapte cu o vecină de scară: – Cum ai...
Un mare dezvoltator de jocuri video, prezent și în România, concediază 15% din angajați
go4it.ro
Un mare dezvoltator de jocuri video, prezent și în România, concediază 15% din angajați
A fost găsită dovada absolută că planeta Marte a fost...
Descopera.ro
A fost găsită dovada absolută că planeta Marte a fost...
De la Game of Thrones la Tomb Raider. Cum arată noua Lara Croft
Go4Games
De la Game of Thrones la Tomb Raider. Cum arată noua Lara Croft
Început de Băsescu, terminat de Oprescu, dar lăsat de izbeliște de Nicușor Dan, Pasajul Basarab are nevoie urgentă de mentenanță
Gandul.ro
Început de Băsescu, terminat de Oprescu, dar lăsat de izbeliște de Nicușor Dan, Pasajul Basarab...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce fac Andra și Cătălin Măruță când rămân singuri acasă: „Putem și noi să profităm”
Ce fac Andra și Cătălin Măruță când rămân singuri acasă: „Putem și noi să profităm”
(P) Cum să porți bluza cu cămașă sau sacou pentru un look office?
(P) Cum să porți bluza cu cămașă sau sacou pentru un look office?
Ce a putut să găsească în pământ un muncitor în construcții în timp ce săpa. Când a deschis ...
Ce a putut să găsească în pământ un muncitor în construcții în timp ce săpa. Când a deschis sacul nu i-a venit să creadă
Plecarea lui Măruță anunță ”prăpădul” în Pro TV. Cesnavicius, criticat de Doina Gradea: ”N-a ...
Plecarea lui Măruță anunță ”prăpădul” în Pro TV. Cesnavicius, criticat de Doina Gradea: ”N-a pierdut audiență, ci identitatea”
Prima reacție a lui Nick, după ce a fost eliminat pe nedrept de la Power Couple
Prima reacție a lui Nick, după ce a fost eliminat pe nedrept de la Power Couple
Adela Popescu a făcut anunțul surprinzător despre revenirea în televiziune. ”Abia aștept!”
Adela Popescu a făcut anunțul surprinzător despre revenirea în televiziune. ”Abia aștept!”
Vezi toate știrile
×