Zilele de concediu din 2024. Până la ce dată le mai poți folosi, conform legii

De: Simona Tudorache 11/02/2026 | 18:44
Dacă ai lucrat mult și nu ai reușit să te bucuri de concediu în ultimii doi ani, nu trebuie să îți faci probleme. Până la jumătatea anului, poți bifa vacanța dorită. Zilele din 2024 nu s-au pierdut și rămân valabile pe parcursul mai multor luni din acest an.

Concret, angajații care nu și-au consumat integral concediul din 2024 mai pot folosi zilele rămase până la data de 30 iunie 2026, termen prevăzut de legislația muncii. Această regulă se aplică tuturor salariaților, indiferent de tipul contractului individual de muncă sau de domeniul în care activează.

Legea este clară, salariatul nu poate renunța la concediu și nici nu poate ceda acele zile altor persoane, deoarece este un drept strict personal, menit să protejeze sănătatea și echilibrul între viața profesională și cea privată.

”În cazul în care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau parțial, concediul de odihnă anual la care avea dreptul în anul calendaristic respectiv, cu acordul persoanei în cauză, angajatorul este obligat să acorde concediul de odihnă neefectuat într-o perioadă de 18 luni începând cu anul următor celui în care s-a născut dreptul la concediul de odihnă anual”, se arată în Codul muncii.

Câte zile de concediu are dreptul un angajat

Angajatul are la dispoziție 20 de zile de concediu anual, indiferent de vechimea în muncă sau de tipul contractului. Unele companii oferă însă beneficii suplimentare și își răsplătesc lucrătorii cu un număr mai mare de zile. Concediul nu poate fi întrerupt de către angajator decât în caz de forță majoră Compensarea în bani pentru concediul de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării contractului individual de muncă.

Sărbătorile legale nu se includ în concediul de odihnă. Nici zilele în care recuperezi ce ai muncit în weekend, dacă e cazul, nu se adaugă la durata concediului. Efectuarea concediului de odihnă se realizează în baza unei programări colective sau individuale stabilite de angajator. Dacă nu aprobă concediul celor angajați, cei care reprezintă firma pot fi trași la răspundere. Fiecare angajat trebuie să se bucure de minim 10 zile de concediu neîntrerupt pe an.

