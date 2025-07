Fosta soție a lui Lino Golden rupe tăcerea! A fost sau nu înșelată Delia Salchievici? „Am încercat să...”

Divorțul dintre Lino Golden și Delia Salchievici a luat prin surprindere pe toată lume. Cei doi au decis să se despartă la o distanță de fix un an de la căsătorie. Fosta soție a artistului a vorbit pentru prima dată despre motivele care au dus la ruptură. A fost vorba despre infidelitate sau nu?

Recent, Lino Golden și Delia Salchievici au anunțat public faptul că nu mai formează un cuplu. Foștii concurenți de la Power Couple s-au căsătorit civil în vara anului trecut, iar separarea ar fi avut loc în urmă cu doar câteva luni, în aprilie. Cei doi nu au dorit să ofere detalii despre motivele care au dus la separare, însă, într-un puseu de sinceritate, fosta soție a artistului a dat din casă.

De ce au divorțat Lino Golden și Delia, de fapt

Invitată în emisiunea Un Show Păcătos, Delia a dezvăluit că – înainte de a depune actele de divorț – s-au chinuit împreună și au făcut tot posibilul ca mariajul lor să funcționeze bine. Aceasta susține că la mijloc nu a fost vorba despre o infidelitate, ci pur si simplu sentimentele dintre ea și Lino Golden s-au stins pe parcursul relației.

„Pur și simplu nu ne mai potriveam. Fiecare s-a dezvoltat în propriul fel. Nu ne mai potriveam. Ne-am dat seama de asta pe parcurs. Noi am încercat să facem lucrurile să funcționeze și în momentul în care ne-am dat seama că nu funcționează, am căzut de comun acord să ne separăm. Este ceva ce nici eu nu pot să îmi explic, pur și simplu s-a simțit că sentimentele s-au stins pe parcurs. Nu a fost nici extern, vreo altă persoană”, a declarat Delia, fosta soție a lui Lino Golden, la Un Show Păcătos.

Fosta soția a artistului a mărturisit că divorțul oficial a avut loc în luna aprilie, la Stare Civilă, de comun acord, fără certuri sau alte neînțelegeri. Coincidență sau nu, cei doi s-au căsătorit în luna aprilie 2024, iar în luna aprilie 2025 au divorțat. Bruneta susține că a rămas în relații de prietenie cu artistul.

„În continuare suntem în relații bune, pur și simplu am început, pe parcurs, să o luăm pe drumuri diferite, să nu ne mai potrivim. Am divorțat, este oficial divorțul. Am divorțat la starea civilă. Totul s-a întâmplat pe pace.

Nu au fost certuri între noi, a fost o discuție calmă, totul de comun acord, pur și simplu nu ne-am mai înțeles, nu ne-am mai potrivit, fiecare s-a dezvoltat în propriul său fel, iar felul în care fiecare s-a dezvoltat nu mai coincidea. Am divorțat în luna aprilie a acestui an, noi eram căsătoriți din aprilie 2024, deci toată căsnicia a durat un an”, a mai spus fosta parteneră a lui Lino Golden.

