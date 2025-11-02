Acasă » Știri » Lino Golden și iubita lui au oferit imaginea momentului! Nu a ținut cont de nimeni și a sărutat-o cu patos în public

Lino Golden și iubita lui au oferit imaginea momentului! Nu a ținut cont de nimeni și a sărutat-o cu patos în public

De: Andreea Stăncescu 02/11/2025 | 21:37
Lino Golden și iubita lui au oferit imaginea momentului! Nu a ținut cont de nimeni și a sărutat-o cu patos în public
Lino Golden, sărut pasional cu iubita / Sursa foto: Social media
După divorțul de Delia Salchievici, Lino Golden pare că s-a schimbat total. Cântărețul se bucură de viața pe care o are în prezent și este foarte fericit în noua relație. După ce a oferit numeroase detalii despre iubita sa, acum nu a mai ținut cont de nimic și a sărutat-o cu mare patos în public, semn că totul este oficial. 

Lino Golden și Delia Salchievici au divorțat la doar un an după căsătorie și, din luna aprilie, multe lucruri s-au schimbat pentru cei doi. Cântărețul a avut momente dificile, însă totul a fost dat uitării, căci acum trăiește o perioadă superbă în viața lui. A cunoscut-o pe noua iubită și pare că lucrurile avansează tot mai frumos între ei. Au plecat într-o vacanță împreună în Dubai, unde s-au distrat pe cinste, și-au cunoscut familiile și au multe planuri de viitor.

Lino Golden și iubita lui, sărut extrem de romantic

Cântărețul are doar cuvinte de laudă pentru noua iubită cu care se mândrește peste tot. Tânăra are 25 de ani, lucrează într-un salon de frumusețe și este foarte dedicată muncii sale, așa cum o laudă Lino. Deși ea încearcă să fie cât mai discretă, acesta nu ține cont de regulile ei, căci a sărutat-o cu mare patos chiar în public. Momentul nu a putut să nu fie imortalizat, iar imaginea este una superbă, ideală de oferit fanilor.

Sursa foto: Instagram

Lino și-a cunoscut actuală iubită pe Internet

Lino și actuala sa iubită s-au cunoscut pe rețelele de socializare și totul a pornit de la un „follow” dat pe Instagram. Cântărețul i-a dat primul mesaj și au început să vorbească până s-au întâlnit pentru prima dată și au mers într-un parc, așa cum se făcea înainte. Chimia dintre ei a fost evidentă, motiv pentru care au decis să plece la Brașov, la distanță de doar câteva ore după ce s-au văzut.

„Ne-am cunoscut pe internet, ea mi-a dat follow într-o seară, dar eu am făcut primul pas, normal, i-am răspuns la un story. La primul date, am ieșit în parc! Pe vechi, frumos! Ne-am plimbat, am ascultat muzică. Am stat până la șase dimineața în mașină și am vorbit. Am întrebat-o ce ar face dacă i-aș propune să dormim câteva ore și apoi să mergem la Brașov. Ea a zis că vrea. Am zis că e nebună ca mine. Practic, primul date a durat două zile.

Totul e diferit. Tot, tot, tot! Când simți, simți! Nu am un argument exact, dar am simțit-o din prima cum e ca om și m-a dat peste cap. Eu nu aveam în plan așa ceva. Tocmai de aceea mă gândesc că avem un viitor împreună. Acum o luăm super încet, încă nu ne-am mutat împreună, face o muncă reală”, a povestit Lino Golden.

×