Lino Golden și iubita lui au oferit imaginea momentului! Nu a ținut cont de nimeni și a sărutat-o cu patos în public

După divorțul de Delia Salchievici, Lino Golden pare că s-a schimbat total. Cântărețul se bucură de viața pe care o are în prezent și este foarte fericit în noua relație. După ce a oferit numeroase detalii despre iubita sa, acum nu a mai ținut cont de nimic și a sărutat-o cu mare patos în public, semn că totul este oficial.
Lino Golden și Delia Salchievici au divorțat la doar un an după căsătorie și, din luna aprilie, multe lucruri s-au schimbat pentru cei doi. Cântărețul a avut momente dificile, însă totul a fost dat uitării, căci acum trăiește o perioadă superbă în viața lui. A cunoscut-o pe noua iubită și pare că lucrurile avansează tot mai frumos între ei. Au plecat într-o vacanță împreună în Dubai, unde s-au distrat pe cinste, și-au cunoscut familiile și au multe planuri de viitor.
Cântărețul are doar cuvinte de laudă pentru noua iubită cu care se mândrește peste tot. Tânăra are 25 de ani, lucrează într-un salon de frumusețe și este foarte dedicată muncii sale, așa cum o laudă Lino. Deși ea încearcă să fie cât mai discretă, acesta nu ține cont de regulile ei, căci a sărutat-o cu mare patos chiar în public. Momentul nu a putut să nu fie imortalizat, iar imaginea este una superbă, ideală de oferit fanilor.
Lino și actuala sa iubită s-au cunoscut pe rețelele de socializare și totul a pornit de la un „follow” dat pe Instagram. Cântărețul i-a dat primul mesaj și au început să vorbească până s-au întâlnit pentru prima dată și au mers într-un parc, așa cum se făcea înainte. Chimia dintre ei a fost evidentă, motiv pentru care au decis să plece la Brașov, la distanță de doar câteva ore după ce s-au văzut.
„Ne-am cunoscut pe internet, ea mi-a dat follow într-o seară, dar eu am făcut primul pas, normal, i-am răspuns la un story. La primul date, am ieșit în parc! Pe vechi, frumos! Ne-am plimbat, am ascultat muzică. Am stat până la șase dimineața în mașină și am vorbit. Am întrebat-o ce ar face dacă i-aș propune să dormim câteva ore și apoi să mergem la Brașov. Ea a zis că vrea. Am zis că e nebună ca mine. Practic, primul date a durat două zile.
Totul e diferit. Tot, tot, tot! Când simți, simți! Nu am un argument exact, dar am simțit-o din prima cum e ca om și m-a dat peste cap. Eu nu aveam în plan așa ceva. Tocmai de aceea mă gândesc că avem un viitor împreună. Acum o luăm super încet, încă nu ne-am mutat împreună, face o muncă reală”, a povestit Lino Golden.
