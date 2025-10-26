Acasă » Știri » Lino Golden, mesaj subtil pentru fosta soție după ce și-a asumat public noua relație?! Fanii au reacționat

Lino Golden, mesaj subtil pentru fosta soție după ce și-a asumat public noua relație?! Fanii au reacționat

De: Denisa Agheorghiesei 26/10/2025 | 16:48
Lino Golden, sursă poză: Instagram
După divorțul de Delia Salchievici, Lino își trăiește prima poveste de dragoste asumată. Artistul a reapărut în atenția publicului cu un mesaj care a stârnit imediat valuri de reacții. Lino a postat pe TikTok o replică scurtă, dar cu mare însemnătate. Mulți s-au întrebat cui îi este adresat mesajul, dar Lino a preferat să lase misterul să lucreze în favoarea lui. Cert este că artistul pare mai sigur ca niciodată pe relația în care se află acum.

Lino Golden pare să fi intrat într-o nouă eră, mai sigur pe el, mai ironic și, evident, mai viral ca niciodată. După o perioadă de tăcere din cauza divorțului prin care a trecut, artistul a revenit în atenția fanilor cu un clip pe TikTok care a făcut instant turul internetului. Lino a scris o replică acidă pe rețelele sociale și le-a dat peste nas femeilor care se consideră mai bune decât noua lui parteneră.

Prima relație publică după divorțul de Delia

După despărțirea de Delia Salchievici, cu care s-a căsătorit în 2024, Lino Golden traversează o nouă etapă a vieții personale. Divorțul, confirmat la începutul anului, a pus punct unei povești intens mediatizate, dar și unei perioade care l-a făcut să se redescopere.

Noua iubită nu este o persoană publică, iar Lino a declarat de mai multe ori că își dorește discreție și liniște. Nu putem observa însă, asemănarea izbitoare dintre cele nouă femei, semn că al nostru cântăreț nu și-a prea schimbat gusturile atunci când vine vorba despre domnișoare.

Iubita lui Lino Golden este la alt nivel

Replica postată de Lino Golden a fost interpretată de fani ca un semn că artistul și-a găsit din nou echilibrul. Tonul mesajului nu este unul provocator, ci mai degrabă este o modalitate prin care cântărețul își arată loialitatea față de femeia de lângă el. Pe TikTok, mulți au apreciat gestul, considerându-l o formă de respect față de parteneră, iar alții au văzut în replică o notă de maturitate. Lino dă semne că a trecut peste despărțirea de Delia și este pregătit să meargă mai departe.

„Pun și eu telefonul la nivelul femeilor care se cred mai bune decât iubita mea.” a spus Lino Golden pe rețelele sociale.

După o perioadă în care a preferat discreția, artistul pare iubește din nou, dar nu oricum, Lino a demonstrat că este gată să-i ia apărarea iubitei în orice moment. Iar dacă începutul acesta spune ceva, este clar, Lino Golden nu mai privește înapoi. A ridicat telefonul, a ridicat nivelul și, se pare că și-a ridicat și inima la locul potrivit.

