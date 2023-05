Sebastian Chitoșcă, fostul mijlocaș al lui Gigi Becali, a ajuns în centrul unui scandal din cauza unui… volan! Tânărul și-a dorit o recondiționare a piesei, astfel că a întâlnit un lucrător în domeniu cu care a ajuns la înțelegerea ca lucrarea să fie realizată în schimbul unor promovări pe rețelele de socializare. De aici și până la discuții despre o țeapă n-a mai rămas decât un pas! CANCAN.RO a stat de vorbă cu fostul fotbalist, care a explicat situația, dar și cu Roberto, bărbatul care trebuie să-i „meșterească” volanul lui Sebastian Chitoșcă. La mijloc e vorba despre amenințări, intimidări și pierderea cumpătului!

În urmă cu câteva luni, Sebastian Chitoșcă a intrat în contat cu Roberto, un bărbat care trebuie să recondiționeze volanul autoturismului deținut de fostul mijlocaș al lui Gigi Becali. Pentru munca prestată, Roberto trebuie să primească promovări pe rețelele de socializare, în niciun caz vreo sumă de bani. Totuși, la un moment dat, între cei doi au intervenit nemulțumirile.

În altă ordine de idei, Sebastian Chitoșcă a pus la dispoziția CANCAN.RO pasaje din conversațiile pe care le-a purtat cu Roberto, iar mesajele pot fi vizualizate în GALERIA FOTO.

„Au fost niște amenințări subtile„

În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Roberto, băiatul care s-a angajat să-i „meșterească” volanul lui Sebastian Chitoșcă, și-a început discursul susținând că a fost intimidat de una dintre cunoștințele fostului fotbalist.

„Eu o să acționez în judecată toată treaba asta. A fost o țeapă, a trimis pe cineva să mă intimideze, m-a luat cu lugu-lugu și când am ajuns acolo… cum ar veni să las volanul acolo și să-mi văd de treaba mea. Au fost niște amenințări subtile. Noi am stabilit ca volanul să fie făcut pe barter (nr. în schimbul a unor promovări pe rețelele de socializare) și când m-am întâlnit cu el a spus: «Da, nu se pune problema, indiferent cât durează, aștept. Nu e absolut nicio problemă». Eu i-am spus că o să dureze foarte mult timp. El în momentul ăla, când a văzut că practic i se face volanul pe gratis, zicea orice. Și după a început să înjure, să facă urât la telefon… Banii au ajuns o problemă în momentul în care a spus că vrea să-i trimitem volanul”, a spus Roberto, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

„Putea să mi-l facă și să-mi dea și bani că nu stăteam fără mașină două luni de zile”

A primit cuvântul și Sebastian Chitoșcă, iar fostul fotbalist a menționat, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, că Roberto nu s-a ținut de termenul menționat în vederea înapoierii volanului.

„S-a stabilit că mi se face un volan pe barter. S-a stabilit că se face în termen de 4-5 zile lucrătoare, dar pentru că se face pe barter, o să lucreze între lucrări, am fost de acord, nu conta chestia asta. Între timp m-am întâlnit cu el, i-am dat volanul, totul OK, ne-am împrietenit. Mi s-a luat volanul pe 2 martie, mi s-a promis că până pe 10 e gata. Evident, n-a fost gata pe 10 martie, a fost o problemă, au trecut vreo 4 săptămâni, mi-am pierdut răbdarea și am început să-i dau mesaje. L-am întrebat ce se întâmplă, timp de 4 săptămâni nu l-am deranjat deloc, am vorbit ca niște prieteni. După 4 săptămâni mi-a zis că a întâmpinat niște probleme cu volanul, că s-ar putea să fie nevoie să-mi cumpere altul, că i-a făcut rășina niște probleme… I-am zis OK și l-am întrebat cât ar trebui să mai aștept. Mi-a zis că într-o săptămână e gata. Nu l-am mai deranjat, a trecut o săptămână, nu mi-a zis nimic, după o săptămână l-am întrebat care e situația, mi-a dat seen la mesaje, l-am lăsat în pace încă o săptămână… S-au făcut vreo 6 săptămâni. Dacă era vorba că trebuie să aștept două luni după volanul ăla, putea să mi-l facă și să-mi dea și bani că nu stăteam fără mașină două luni de zile”, a spus Sebastian Chitoșcă, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

„Am ajuns să fiu amenințat că mi se vinde volanul”

În peisaj, la un moment dat, a intervenit problema banilor. De la servicii făcute pe barter, s-a ajuns la solicitarea sumei de 450 de euro pentru recondiționarea piesei.

„Eu oricum îi dădeam niște bani fără să-mi ceară. Eu am zis că dacă-mi face treabă bună, o să-i dau ceva la final. I-am zis și lui, în față. Mi-a zis că nu se pune problema de așa ceva, că m-a văzut om, că-i place de mine… Ulterior, i-am dat niște mesaje mai lungi, nu l-am amenințat, i-am zis să-mi spună ce se întâmplă. I-am zis să-mi spună pentru că altfel recurg la alte modalități de a-mi recupera volanul. Adică să merg la Poliție, nicidecum să-mi fac eu dreptate singur. Mi-a zis că mi-l trimite așa cum e, că a fost plecat în vacanță. Adică volanul meu distrus. Mi-a zis că dreptul lui e să-mi țină volanul cât vrea pentru că mi-l face pe gratis. Am ajuns să fiu amenințat că mi se vinde volanul. Lucrul meu! Ceea ce e absurd. Plus că volanul, când i l-am dat la făcut, i-am spus să mi-l facă într-un fel și mi-a zis să-l las să mă surprindă. Deci volanul n-a fost făcut așa cum mi-aș fi dorit eu ca să pot să dau bani pe el.

Pe lângă toate astea, eu am fost plecat, m-am întors miercuri noapte. Eu n-am mai ținut legătura cu el, a ținut-o cu prietenul meu, s-a întâlnit cu prietenul meu și i-a dat volanul. Am stabilit de comun acord ca, de la niciun ban, să-i dau 250 de euro, i-am zis că oricum aveam de gând să-i dau 300 fără să-mi ceară el, că mie nu-mi place balamucul. Și când să-i dea volanul prietenului meu, i-a zis că fără 450 de euro nu-i lasă volanul. N-aș da atât de mulți bani pe un volan. În primul rând, dacă știam că mă costă atât de la început, eu nu investeam 500 de euro într-un volan. Că nu sunt nebunul de Dorian Popa să investesc în mașini. Ulterior am aflat mai multe lucruri despre el. Că e un mincinos, că a vândut volanele la oameni… I-am zis să-i lase volanul prietenului meu și să-i dea el câți bani avea la el, 7-800 de lei avea băiatul, și i-am zis că diferența, până la 250 de euro, i-o dau miercuri, atunci când mă întorc în țară, iar pentru că sunt băiat, îi mai dau pe 19 încă niște bani, până la 450 de euro. El i-a zis băiatului că e OK și marți, nici n-am apucat să ajung acasă, a început să-i dea mesaje prietenului meu.

Îmi pare foarte rău că s-a ajuns în situația asta. Pentru el, nu pentru mine. Pentru că el a pierdut o promovare, o prietenie cu mine, poate o promovare constantă, fără a-mi face servicii, și, 100%, 300 de euro pe care-i dădeam indiferent de situație pentru că-i merita oarecum. El nu mi-a dat niciun mesaj, nu mi-a scris, îi e și rușine să-mi ceară mie bani”, a conchis Sebastian Chitoșcă, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

