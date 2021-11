Sebastian Chitoșcă a răbufnit în online după ce și-a găsit mașina avariată „Suntem vai de capul nostru ca nație”

Sebastian Chitoșcă s-a enervat la culme după ce și-a găsit mașina avariată în parcare. Fostul fotbalist le-a povestit totul internauților.

Sebastian și-a adus mașina tocmai din Germania, pentru a o folosi în București, unde s-a mutat după despărțirea de Alexandra.

”Haideți să vă arăt..când parchezi mașina unde nu trebuie și vin țăranii să dea picioare în ea că le-ai luat locul de parcare.

Probabil…aveam și numărul în geam, da? Asta e mentalitatea noastră și dacă mai spunem ”de ce nu știu ce, de ce nu știu cum”, suntem vai de capul nostru ca și nație. Vai de capul nostru”, a fost reacția nervoasă pe care Sebastian a avut-o.

Sebastian Chitoșcă s-a despărțit definitv de soție

„ Tin minte absolut orice am facut in acesti ani, mai ales in luna mai, dar in ultima parte se vedea ca nu suntem bine ca am spus: sa indrept anumite lucruri. În ultimii doi ani jumate de relatie, dupa ce s-a intamplat cu fratele meu, mi-am gasit refugiul in gaming, în jocuri, si petreceam foarte mult timp la calculator.

Au trecut luni fara sa-mi dau seama, ma lasasem de fotbal, pasiunea mea cea mai mare, fratele meu chiar daca a trait, pentru mine murise, pentru ca nu mai e acelasi om. Nu mi-am gasit refugiul langa ea, mi-am gasit refugiul in alte lucruri. Asta am realizat asta cat am stat in jungla si cand am ajuns acasa i-am spus.

I-am spus tot ce am avut de spus, mi-a spus ca se bucura ca am realizat. Pe zi ce trecea faceam lucruri pe care nu le-am facut niciodata, faceam curat, nu mai stateam la calculator, mai ales in prima luna n-am deschis calculatorul, dar o simteam rece. Nu stiu ce s-a intamplat. Nu-mi convenea si imi puneam tot felul de intrebari. Si mi-a spus: „Tu m-ai obisnuit asa. Dar inainte cand iti spuneam: Sebi ma pierzi, ma neglijezi si plangeam, nu ma luai in seama”, declara Sebastian la Teo Show.