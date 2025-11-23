Acasă » Exclusiv » Iulia Albu a răbufnit: „Urăsc profund că se promovează toate mizeriile cu efecte adverse” | EXCLUSIV

Iulia Albu a răbufnit: „Urăsc profund că se promovează toate mizeriile cu efecte adverse” | EXCLUSIV

De: Ana Maria Pasat 23/11/2025 | 13:10
Iulia Albu a răbufnit: Urăsc profund că se promovează toate mizeriile cu efecte adverse | EXCLUSIV
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
7 poze
Vezi galeria foto

De ani de zile, Iulia Albu suferă de o afecțiune a cărei cauză nu a putut fi încă identificată. Și, în ciuda controalelor făcute chiar și în afara graniței, nu a găsit tratamentul necesar pentru a se vindeca. În doar câteva luni însă, aceasta a slăbit de la 72 la 55 de kilograme, iar simptomele i s-au ameliorat. CANCAN.RO are toate amănuntele.

Iulia Albu a slăbit în doar câteva luni nu mai puțin de 17 kilograme, iar în prezent cântărește nu mai mult de 55 de kilograme.

„În momentul de față, draperiile din casa mea sunt mai grele decât mine”, a mărturisit aceasta cu umor în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Iulia Albu ne spune cu umor că draperiile sunt mai grele decât ea, de când a slăbit 17 kilograme

Iulia Albu: „Mănânc doar când îmi este foame, nu neapărat în fiecare zi”

Vedeta nu ne ascunde faptul că are zile în care nu mănâncă nimic, întrucât pur și simplu nu-i este foame. Cu toate acestea, analizele făcute recent nu au indicat vreo afecțiune.

„Corpul meu și-a dat un reset necesar dar pe care eu nu l-am intuit. Analizele mele sunt perfecte. Fac sport, mănânc doar când îmi este foame, nu neapărat în fiecare zi, ceea ce până acum câteva luni mi s-ar fi părut de domeniul fantasticului.

Nu am ținut nicio dietă miraculoasă, nu mi-am tăiat stomacul și nu am luat pastile sau mai rău, nu am făcut injecții. Urăsc profund faptul că diverse persoane publice promovează toate mizeriile cu efecte adverse îngrozitoare”, a adăugat aceasta.

„Organismul meu trăgea de mult timp semnalul de alarmă”

Surprinzător însă, de când a slăbit, afecțiunea de care suferă Iulia Albu de ani de zile și căreia nu i-a aflat până acum cauza, pentru a se trata, s-a ameliorat.

Tabel comparativ salarii | Cât câștigă nepalezii din România VS cât câștigă românii, pentru aceleași meserii prestate
Tabel comparativ salarii | Cât câștigă nepalezii din România VS cât câștigă românii,...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

„Adevărul este ca organismul meu trăgea de mult timp semnalul de alarmă. Înainte de această resetare absolut miraculoasă aveam momente când inflamația din corpul meu era atât de gravă încât în câteva ore forma corpului meu se modifica cu câteva numere în plus la haine ceea ce îmi făcea imposibilă purtarea pentru diferite emisiuni, filmări, evenimente, chiar a unor ținute croite și cusute în seara precedentă.

Acum am momente când procesul inflamator se manifestă doar la nivelul feței însă extrem de rar și nu atât de grav ca înainte. E clar că, la un moment dat corpul meu a spus stop”.

„Trebuie să-ți asculți corpul și atât”

Criticul de modă ne-a mai spus că de când a slăbit, se simte mult mai bine din toate punctele de vedere:

„Eu eu nu am fost niciodată grasă însă acum este o foarte mare diferență mai ales din punct de vedere al rezistenței fizice în context sportiv și echilibrului chimic al corpului meu. Zeci de mii de persoane așteaptă de la mine o rețetă miraculoasă. Dar simplul adevăr este că, atunci când nu ai probleme de sănătate corelate, trebuie să îți asculți corpul și atât”.

Citește și: Iulia Albu, scoasă la vânzare cu tot cu casă! A pus mâna pe telefon și… ”S-au blocat!”

VEZI ȘI: Iulia Albu și Mike, împreună, dar… separați! ”Vom lua deciziile cât de curând!” Unde s-a mutat iubitul criticului de modă

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
George Ivașcu, dezvăluiri despre prezentatoarea reality-show-ului „Trădătorii”, de la Pro TV: „Foarte multă rigoare” | EXCLUSIV
Exclusiv
George Ivașcu, dezvăluiri despre prezentatoarea reality-show-ului „Trădătorii”, de la Pro TV: „Foarte multă rigoare” | EXCLUSIV
A uitat unde a parcat! Imagini cu tăticul The Motans
Exclusiv
A uitat unde a parcat! Imagini cu tăticul The Motans
Legătura nebănuită dintre părul cărunt și cancer, relevată de un studiu
Mediafax
Legătura nebănuită dintre părul cărunt și cancer, relevată de un studiu
PROGNOZĂ Crăciun 2025 și Revelion 2026 | Vreme ciudată în București, potrivit meteorologilor EaseWeather
Gandul.ro
PROGNOZĂ Crăciun 2025 și Revelion 2026 | Vreme ciudată în București, potrivit meteorologilor...
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la...
Nici prezentatorii nu l-au putut opri! Gabi Tamaș, derapaj intenționat în direct. Înjurături și gesturi obscene. „Am înjurat că am vrut eu. Știu că suntem live”
Adevarul
Nici prezentatorii nu l-au putut opri! Gabi Tamaș, derapaj intenționat în direct. Înjurături...
Anunțul șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra bunurilor lui Klaus Iohannis
Digi24
Anunțul șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra bunurilor lui Klaus...
Oficialii americani, ucraineni și europeni discută azi la Geneva planul de încetare a războiului
Mediafax
Oficialii americani, ucraineni și europeni discută azi la Geneva planul de încetare a...
Parteneri
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Imagini uluitoare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab îi punea reguli stricte
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Imagini uluitoare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab...
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Gestul lui Gigi Becali față de un muncitor străin. Ce a făcut omul de afaceri pentru un livrator de mâncare care l-a așteptat la mașină
Click.ro
Gestul lui Gigi Becali față de un muncitor străin. Ce a făcut omul de afaceri...
Controverse în SUA asupra planului de pace pentru Ucraina. „Aceasta nu este propunerea americană” / „O afirmație evident falsă”
Digi 24
Controverse în SUA asupra planului de pace pentru Ucraina. „Aceasta nu este propunerea americană” /...
O tânără a ajuns la spital după ce a mers o noapte întreagă cu trenul. Ce a descoperit mama ei acasă
Digi24
O tânără a ajuns la spital după ce a mers o noapte întreagă cu trenul....
Ce a găsit ADAC la Dacia Bigster și a stârnit atâtea reacții?
Promotor.ro
Ce a găsit ADAC la Dacia Bigster și a stârnit atâtea reacții?
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
O veste bună! Fișierele pot fi transferate fără probleme între dispozitivele Android și Apple
go4it.ro
O veste bună! Fișierele pot fi transferate fără probleme între dispozitivele Android și Apple
O descoperire șocantă dezvăluie că ARICII de MARE sunt practic „doar creier”
Descopera.ro
O descoperire șocantă dezvăluie că ARICII de MARE sunt practic „doar creier”
Numărul gamerilor din România a crescut simțitor
Go4Games
Numărul gamerilor din România a crescut simțitor
PROGNOZĂ Crăciun 2025 și Revelion 2026 | Vreme ciudată în București, potrivit meteorologilor EaseWeather
Gandul.ro
PROGNOZĂ Crăciun 2025 și Revelion 2026 | Vreme ciudată în București, potrivit meteorologilor EaseWeather
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Moartea misterioasă a unei femei din Vaslui. A fost găsită fără un membru și vecinii ei au o ipoteză ...
Moartea misterioasă a unei femei din Vaslui. A fost găsită fără un membru și vecinii ei au o ipoteză înfricoșătoare
Emilian, ‘victima’ unui șofer în benzinărie! Ce a pățit cântărețul: „N-am văzut ...
Emilian, ‘victima’ unui șofer în benzinărie! Ce a pățit cântărețul: „N-am văzut așa nesimțire în viața mea”
Noi impozite pentru români în 2026. Cine va scoate mai mulți bani din buzunare
Noi impozite pentru români în 2026. Cine va scoate mai mulți bani din buzunare
Este laptele periculos pentru sănătate? Ce riscuri are consumul lui, de fapt
Este laptele periculos pentru sănătate? Ce riscuri are consumul lui, de fapt
BANCUL ZILEI | „Dacă ai o iubită..”
BANCUL ZILEI | „Dacă ai o iubită..”
8 ani de la moartea Ilenei Ciuculete. Cum arată acum mormântul regretatei artiste: „Offf, ce păcat ...
8 ani de la moartea Ilenei Ciuculete. Cum arată acum mormântul regretatei artiste: „Offf, ce păcat și ce trist”
Vezi toate știrile
×