Iulia Albu a răbufnit: „Urăsc profund că se promovează toate mizeriile cu efecte adverse” | EXCLUSIV

De ani de zile, Iulia Albu suferă de o afecțiune a cărei cauză nu a putut fi încă identificată. Și, în ciuda controalelor făcute chiar și în afara graniței, nu a găsit tratamentul necesar pentru a se vindeca. În doar câteva luni însă, aceasta a slăbit de la 72 la 55 de kilograme, iar simptomele i s-au ameliorat. CANCAN.RO are toate amănuntele.

Iulia Albu a slăbit în doar câteva luni nu mai puțin de 17 kilograme, iar în prezent cântărește nu mai mult de 55 de kilograme.

„În momentul de față, draperiile din casa mea sunt mai grele decât mine”, a mărturisit aceasta cu umor în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Iulia Albu: „Mănânc doar când îmi este foame, nu neapărat în fiecare zi”

Vedeta nu ne ascunde faptul că are zile în care nu mănâncă nimic, întrucât pur și simplu nu-i este foame. Cu toate acestea, analizele făcute recent nu au indicat vreo afecțiune.

„Corpul meu și-a dat un reset necesar dar pe care eu nu l-am intuit. Analizele mele sunt perfecte. Fac sport, mănânc doar când îmi este foame, nu neapărat în fiecare zi, ceea ce până acum câteva luni mi s-ar fi părut de domeniul fantasticului. Nu am ținut nicio dietă miraculoasă, nu mi-am tăiat stomacul și nu am luat pastile sau mai rău, nu am făcut injecții. Urăsc profund faptul că diverse persoane publice promovează toate mizeriile cu efecte adverse îngrozitoare”, a adăugat aceasta.

„Organismul meu trăgea de mult timp semnalul de alarmă”

Surprinzător însă, de când a slăbit, afecțiunea de care suferă Iulia Albu de ani de zile și căreia nu i-a aflat până acum cauza, pentru a se trata, s-a ameliorat.

„Adevărul este ca organismul meu trăgea de mult timp semnalul de alarmă. Înainte de această resetare absolut miraculoasă aveam momente când inflamația din corpul meu era atât de gravă încât în câteva ore forma corpului meu se modifica cu câteva numere în plus la haine ceea ce îmi făcea imposibilă purtarea pentru diferite emisiuni, filmări, evenimente, chiar a unor ținute croite și cusute în seara precedentă. Acum am momente când procesul inflamator se manifestă doar la nivelul feței însă extrem de rar și nu atât de grav ca înainte. E clar că, la un moment dat corpul meu a spus stop”.

„Trebuie să-ți asculți corpul și atât”

Criticul de modă ne-a mai spus că de când a slăbit, se simte mult mai bine din toate punctele de vedere:

„Eu eu nu am fost niciodată grasă însă acum este o foarte mare diferență mai ales din punct de vedere al rezistenței fizice în context sportiv și echilibrului chimic al corpului meu. Zeci de mii de persoane așteaptă de la mine o rețetă miraculoasă. Dar simplul adevăr este că, atunci când nu ai probleme de sănătate corelate, trebuie să îți asculți corpul și atât”.

Citește și: Iulia Albu, scoasă la vânzare cu tot cu casă! A pus mâna pe telefon și… ”S-au blocat!”

VEZI ȘI: Iulia Albu și Mike, împreună, dar… separați! ”Vom lua deciziile cât de curând!” Unde s-a mutat iubitul criticului de modă

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.