Acasă » Exclusiv » Unde s-a „evaporat” Iulia Albu? Motivul incredibil pentru care a renunțat la TV! “Momentan stau…”

Unde s-a „evaporat” Iulia Albu? Motivul incredibil pentru care a renunțat la TV! “Momentan stau…”

De: Ana Maria Păsat 09/11/2025 | 14:11
Unde s-a „evaporat” Iulia Albu? Motivul incredibil pentru care a renunțat la TV! “Momentan stau…”
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
7 poze
Vezi galeria foto

Cândva o prezență obișnuită, Iulia Albu a dispărut de ceva vreme de pe micul ecran. Ultimele emisiuni pe care le-a bifat sunt America Express, urmată apoi de Splash! Vedete la apă, ca și jurat. Motivul este unul incredibil, iar criticul de modă îl dezvăluie în exclusivitate pentru CANCAN.RO. Aflați de asemenea și ce planuri are vedeta privind revenirea sa în televiziune, dar și ce-i ocupă în acest moment tot timpul.

La scurt timp după ce a participat la America Express, împreună cu Mike, partenerul său de atunci, iar apoi a făcut parte din juriul emisiunii-concurs „Slash! Vedete la apă”, Iulia Albu a dispărut din lumina reflectoarelor. Iar prezențele sale la evenimentele mondene pot fi numărate pe degete.

Iulia Albu a dispărut de ceva timp de pe micul ecran din cauza renovării noii sale case

Motivul pentru care Iulia Albu a dispărut de pe micul ecran

A decis oare cunoscutul critic de modă să renunțe la marea sa pasiune? Sau vedeta are un motiv plauzibil pentru care a făcut o pauză prelungită privind aparițiile sale pe micul ecran?

„Oferte au fost și sunt tot timpul. Dar prioritară este terminarea casei, care e cămin atât pentru mine, cât și pentru Micaela. Momentan stau deoparte din cauza faptului că am de lucru pe șantier. Emisiunile necesită timp, pe care acum nu-l am”, a mărturisit Iulia Albu în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„Rămâne marea mea dragoste”

Iulia Albu nu ne-a ascuns faptul că televiziunea nu i-a lipsit în această perioadă. Și nici că-și dorește să revină la marea sa dragoste, atunci când acest lucru va fi posisibil.

Zodia care va da LOVITURA până la Crăciun. Mercur Retrograd are surprize pentru acești nativi
Zodia care va da LOVITURA până la Crăciun. Mercur Retrograd are surprize pentru...
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER

„Televiziunea rămâne marea mea dragoste, și cu siguranță, odată ce treburile vor fi terminate, îmi voi relua aparițiile. Până atunci rămân conectată la comunitatea mea online. În această perioadă nu am simțit nicio lipsă, pentru că au fost destule lucruri care să-mi ocupe timpul”, a adăugat aceasta.

Îngropată de cutii în propria casă

În prezent, Iulia lucrează de zor la renovarea casei de lux pe care și-a cumpărat-o în buricul capitalei. Nu mai puțin de trei camere sunt ocupate cu cutii pline ochi cu haine, al căror despachetat îi va da cu siguranță de lucru în această perioadă.

„Trăiesc cu adevărat visul oricărui restaurator. Momentan trei camere sunt pline ochi cu cutii, iar două complet terminate. Se lucrează intens la unul dintre holurile mari cu care trebuie să fim gata în maxim zece zile. Am noroc de profesioniști desăvârșiți care știu exact ce au de facut. Timpul nu este neapărat de partea mea, dar, chiar și așa, această casă trebuie să fie un cămin până de Craciun”, ne-a mai spus Iulia Albu.

Citește și: Iulia Albu, scoasă la vânzare cu tot cu casă! A pus mâna pe telefon și… ”S-au blocat!”

VEZI ȘI: Iulia Albu și Mike, împreună, dar… separați! ”Vom lua deciziile cât de curând!” Unde s-a mutat iubitul criticului de modă

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
Incendiu în timpul emisiunii lui Dan Negru! Invitații, în stare de șoc: ”A luat foc platoul!”
Exclusiv
Incendiu în timpul emisiunii lui Dan Negru! Invitații, în stare de șoc: ”A luat foc platoul!”
Elena Udrea își pregătește revenirea în Costa Rica! Are bagajele deja făcute: “Va înțelege ce s-a întâmplat”
Exclusiv
Elena Udrea își pregătește revenirea în Costa Rica! Are bagajele deja făcute: “Va înțelege ce s-a întâmplat”
Explozie în Voronej în urma unui presupus atac asupra unei centrale electrice
Mediafax
Explozie în Voronej în urma unui presupus atac asupra unei centrale electrice
Angajații români vor avea mai multe ZILE LIBERE, la sfârșitul lui 2025 și începutul lui 2026. Noul an începe cu o minivacanță
Gandul.ro
Angajații români vor avea mai multe ZILE LIBERE, la sfârșitul lui 2025 și...
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
Mesajul lui Trump despre România îi lasă în offside pe suveraniști. „E cumva despre Jorjel sau Cegeu?”
Adevarul
Mesajul lui Trump despre România îi lasă în offside pe suveraniști. „E cumva...
Coșmarul Kremlinului devine realitate: „Parcă am transportat benzina pe urși polari prin tundră, însoțiți de o orchestră”
Digi24
Coșmarul Kremlinului devine realitate: „Parcă am transportat benzina pe urși polari prin tundră,...
Incendiu la o pensiune din Suceava. O persoană a murit
Mediafax
Incendiu la o pensiune din Suceava. O persoană a murit
Parteneri
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine,...
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu generos
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu generos
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
Click.ro
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor...
Zona 51 a Chinei, locul unde Xi ascunde secrete de ochii curioșilor: ce dezvăluie imaginile din satelit despre baza militară Lop Nur
Digi 24
Zona 51 a Chinei, locul unde Xi ascunde secrete de ochii curioșilor: ce dezvăluie imaginile...
Megaproiectul Neom, metropola utopică a Arabiei Saudită, învins de legile fizicii
Digi24
Megaproiectul Neom, metropola utopică a Arabiei Saudită, învins de legile fizicii
Poliția a analizat imaginile de pe noile radare pe trepied. Ce a descoperit?
Promotor.ro
Poliția a analizat imaginile de pe noile radare pe trepied. Ce a descoperit?
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Aici începe următoarea generație de monitoare pentru PC
go4it.ro
Aici începe următoarea generație de monitoare pentru PC
O afecțiune genetică rară poate face chiar și alimentele SĂNĂTOASE să fie PERICULOASE
Descopera.ro
O afecțiune genetică rară poate face chiar și alimentele SĂNĂTOASE să fie PERICULOASE
Olimpiada jocurilor video a fost anulată!
Go4Games
Olimpiada jocurilor video a fost anulată!
Angajații români vor avea mai multe ZILE LIBERE, la sfârșitul lui 2025 și începutul lui 2026. Noul an începe cu o minivacanță
Gandul.ro
Angajații români vor avea mai multe ZILE LIBERE, la sfârșitul lui 2025 și începutul lui...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Mesajul lui Dani Mocanu despre dosarul în care a fost condamnat pentru tentativă de omor. Ce i-a spus ...
Mesajul lui Dani Mocanu despre dosarul în care a fost condamnat pentru tentativă de omor. Ce i-a spus unui avocat
Celebrul politician, “prins” pe aplicații de dating pentru…bărbați! Detalii incendiare despre ...
Celebrul politician, “prins” pe aplicații de dating pentru…bărbați! Detalii incendiare despre scandalul momentului
Carmen Andreea Herea, urmașa Simonei Halep, salt colosal în clasamentul WTA: ”Ne asemănăm”
Carmen Andreea Herea, urmașa Simonei Halep, salt colosal în clasamentul WTA: ”Ne asemănăm”
NEWS ALERT! Incendiu violent într-un apartament. Momentul în care pompierii intervin de urgență
NEWS ALERT! Incendiu violent într-un apartament. Momentul în care pompierii intervin de urgență
Astrele le binecuvântează! Semnele zodiacale care strălucesc prin pace și armonie în această perioadă
Astrele le binecuvântează! Semnele zodiacale care strălucesc prin pace și armonie în această perioadă
Doi români, răniți într-un atac armat din Istanbul! Film de groază în Piața Taksim
Doi români, răniți într-un atac armat din Istanbul! Film de groază în Piața Taksim
Vezi toate știrile
×