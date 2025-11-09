Unde s-a „evaporat” Iulia Albu? Motivul incredibil pentru care a renunțat la TV! “Momentan stau…”

Cândva o prezență obișnuită, Iulia Albu a dispărut de ceva vreme de pe micul ecran. Ultimele emisiuni pe care le-a bifat sunt America Express, urmată apoi de Splash! Vedete la apă, ca și jurat. Motivul este unul incredibil, iar criticul de modă îl dezvăluie în exclusivitate pentru CANCAN.RO. Aflați de asemenea și ce planuri are vedeta privind revenirea sa în televiziune, dar și ce-i ocupă în acest moment tot timpul.

La scurt timp după ce a participat la America Express, împreună cu Mike, partenerul său de atunci, iar apoi a făcut parte din juriul emisiunii-concurs „Slash! Vedete la apă”, Iulia Albu a dispărut din lumina reflectoarelor. Iar prezențele sale la evenimentele mondene pot fi numărate pe degete.

Motivul pentru care Iulia Albu a dispărut de pe micul ecran

A decis oare cunoscutul critic de modă să renunțe la marea sa pasiune? Sau vedeta are un motiv plauzibil pentru care a făcut o pauză prelungită privind aparițiile sale pe micul ecran?

„Oferte au fost și sunt tot timpul. Dar prioritară este terminarea casei, care e cămin atât pentru mine, cât și pentru Micaela. Momentan stau deoparte din cauza faptului că am de lucru pe șantier. Emisiunile necesită timp, pe care acum nu-l am”, a mărturisit Iulia Albu în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„Rămâne marea mea dragoste”

Iulia Albu nu ne-a ascuns faptul că televiziunea nu i-a lipsit în această perioadă. Și nici că-și dorește să revină la marea sa dragoste, atunci când acest lucru va fi posisibil.

„Televiziunea rămâne marea mea dragoste, și cu siguranță, odată ce treburile vor fi terminate, îmi voi relua aparițiile. Până atunci rămân conectată la comunitatea mea online. În această perioadă nu am simțit nicio lipsă, pentru că au fost destule lucruri care să-mi ocupe timpul”, a adăugat aceasta.

Îngropată de cutii în propria casă

În prezent, Iulia lucrează de zor la renovarea casei de lux pe care și-a cumpărat-o în buricul capitalei. Nu mai puțin de trei camere sunt ocupate cu cutii pline ochi cu haine, al căror despachetat îi va da cu siguranță de lucru în această perioadă.

„Trăiesc cu adevărat visul oricărui restaurator. Momentan trei camere sunt pline ochi cu cutii, iar două complet terminate. Se lucrează intens la unul dintre holurile mari cu care trebuie să fim gata în maxim zece zile. Am noroc de profesioniști desăvârșiți care știu exact ce au de facut. Timpul nu este neapărat de partea mea, dar, chiar și așa, această casă trebuie să fie un cămin până de Craciun”, ne-a mai spus Iulia Albu.

