Şi-a cumpărat o casă de lux în buricul Capitalei, dar Iulia Albu stă fără căldură și apă caldă! „E mai complicat decât am anticipat”

Iulia Albu are casă de lux în buricul capitalei, dar cu toate acestea nu se poate bucura de investiția sa. Vedeta Antenei 1 s-a obișnuit deja să facă duș cu apă rece sau să umble cu cortul din casă-n casă. Aflați numai din CANCAN.RO care e motivul pentru care criticul de modă a ajuns la capătul răbdării. Dar și ce s-a întâmplat cu fiica sa, în această perioadă.

Iulia Albu se declară extrem de norocoasă că a putut achiziționa o casă de lux în buricul capitalei. Dar, cu toate acestea, simțe că a ajuns la capătul puterii. Renovarea a durat mai mult decât și-a imaginat, iar vedeta a fost nevoită să se obișnuiască cu situația în care se află. Momentan, nu are nici măcar calorifere în casă și speră ca vremea să nu se înrăutățească.

Iulia Albu: „E mai complicat decât am anticipat”

Ma mult, vedeta Antenei 1 ne-a dezvăluit că-n toată această perioadă de când s-a mutat în noua sa locuință, la care și acum se mai fac lucrări, s-a spălat numai cu apă rece!

„Lucru la casa cu două fete e mai complicat decât am anticipat. Interioarele au necesitat o atenție sporită, iar aducerea la viață a tuturor detaliilor, decorurile de interior-exterior, scara interioară și restul au acaparat mai mult timp decât și-ar fi imaginat oricine. Încălzirea am lăsat-o pe ultima sută de metri, dar din fericire am reușit să facem un plan și ne vom încadra înainte de venirea timpului rece. Momentan se instalează caloriferele, centrala și boilerele. Sperăm ca lucrurile să fie finalizate în câteva săptămâni. Am făcut dușuri cu apă rece, în tot acest timp, dar aceasta nu a fost o problemă”, a mărturisit aceasta în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Ce s-a întâmplat cu fiica sa în această perioadă

În ceea ce o privește pe fiica sa și a lui Mihai Albu, care este elevă în clasa a X-a și are nevoie de strictul necesar, adolescenta a stat doar ocazional în casa achiziționată de mama sa. A locuit în această perioadă fie la familia vedetei, fie cu tatăl său și cu actuala lui soție.

„Micaela a locuit cu familia mea sau cu tatăl ei, în acest timp, venind ocazional acasă. Norocul meu e că am niște vecini minunați și mă pot baza pe tot suportul lor. E o plăcere și un privilegiu să o renovez. Sunt extrem de norocoasă că am putut achiziționa această proprietate”, a adăugat Iulia Albu.

