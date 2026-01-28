Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » David și Victoria Beckham sunt dispuși să facă pace cu Brooklyn. Care este condiția pe care i-o pun fiului lor

David și Victoria Beckham sunt dispuși să facă pace cu Brooklyn. Care este condiția pe care i-o pun fiului lor

De: Daniel Matei 28/01/2026 | 22:10
David și Victoria Beckham sunt dispuși să facă pace cu Brooklyn. Care este condiția pe care i-o pun fiului lor

Familia Beckham continuă să treacă printr-o perioadă extrem de dificilă, în contextul în care Brooklyn, fiul cel mare al cuplului, a lansat o serie de acuzații la adresa părinților lui, iar relația este una foarte rece.

Cu toate acestea, surse apropiate familiei spun că David și Victoria își iubesc în continuare fiul, cu toate că au fost „șocați” de comportamentul acestuia din ultima vreme, iar șanse de împăcare încă există, scrie People.

În doar două luni, Brooklyn și Nicola Peltz Beckham vor sărbători patru ani de căsnicie, însă fericirea lor este umbrită de scandalul din ultima vreme.

Ce vor soții Beckham pentru a se împăca cu Brooklyn

O sursă apropiată de Brooklyn spune că motivul pentru care tânărul s-a distanțat de familie este acela că el și Nicola, în vârstă de 31 de ani, cred că David și Victoria sunt personal în spatele tuturor acuzațiilor negative pe care le-au primit el și soția sa în ultimii ani.

Surse au declarat pentru People că David și Victoria au fost uimiți și întristați de tirada publică a fiului lor, dar că încă sunt dispuși să se împace. Au, însă, o condiție: ca Brooklyn să se despartă de Nicola.

Deși sunt indignați de cuvintele dure ale fiului lor, „David și Victoria îl iubesc pe Brooklyn și se tem să nu-și piardă fiul”, insistă o altă sursă din interior. „L-ar primi înapoi într-un minut”, spune aceasta.

O a doua sursă a adăugat: „Familia Beckham nu are nicio intenție să se împace cu fiul lor atâta timp cât Nicola este încă în peisaj”. Totuși, aceeași sursă a subliniat: „Nu este un ultimatum la care el va ceda.”

Într-o lungă declarație de pe Instagram, Brooklyn, în vârstă de 26 de ani, a rupt tăcerea după luni de speculații despre o ruptură între el și Nicola, în vârstă de 31 de ani, și părinții săi.

În postările de pe Insta Stories, Brooklyn își acuză părinții că răspândesc „nenumărate minciuni” și că încearcă să-i „strice la nesfârșit” relația cu Nicola în numele publicității și pentru a-și păstra propria imagine.

De asemenea, el a spus că nu vrea să se „împace” cu familia sa și că și-a apărat drepturile „pentru prima dată în viață”, susținând totodată că părinții săi au încercat să-l „mituiască” pentru a „ceda drepturile” asupra numelui său înainte de nunta lui.

