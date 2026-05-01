Prognoza meteo azi, 1 mai 2026: minivacanța de Ziua Muncii începe cu lapoviță și ninsoare! Zonele în care vremea se dezlănțuie

De: Paul Hangerli 01/05/2026 | 05:30
Vremea de 1 mai este catastrofală, sursa- envato.com

Deși temperaturile încep să crească ușor în sud, vremea rămâne rece la nivelul întregii țări, cu valori sub normalul începutului de mai. Ploile vor fi slabe și izolate, iar în zonele montane revin precipitațiile mixte. Diminețile rămân reci, cu risc de brumă în unele regiuni, semn că primăvara întârzie să se instaleze pe deplin.

Vremea în România de 1 Mai

Conform Prognozei ANM, Ziua Muncii aduce o ușoară încălzire în sudul țării, însă, per ansamblu, valorile termice vor rămâne mult sub normalul perioadei pentru început de mai. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare și ploi slabe, trecătoare, mai ales în sud și est.

La munte, la altitudini de peste 1.400 de metri, vor apărea precipitații mixte, inclusiv lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în sud-est, la munte și izolat în vest.

Temperaturile maxime se vor încadra între 8 grade în estul Transilvaniei și 16–17 grade în vest, iar minimele vor coborî între -2 și 7 grade, cu risc de brumă spre finalul nopții, mai ales în vest și centru.

Vremea pe regiuni

Nord și vest

În nord și vest, vremea va fi rece pentru această perioadă, dar ușor mai blândă comparativ cu restul țării. Temperaturile maxime vor atinge 15–17 grade, în timp ce minimele vor coborî spre 0…3 grade. Cerul va fi variabil, iar șansele de precipitații sunt reduse. Spre dimineață, izolat, se poate forma brumă.

Sud și sud-est

În sud și sud-est, valorile termice vor crește ușor, însă vremea rămâne rece. Maximele vor ajunge la 12–15 grade, iar minimele vor fi cuprinse între 3 și 7 grade. Cerul va avea înnorări temporare, iar pe alocuri vor apărea ploi slabe, de scurtă durată. Vântul va avea unele intensificări.

Oltenia și sud-vest

În Oltenia și sud-vest, vremea va fi în general închisă, cu temperaturi maxime de 13–15 grade și minime între 2 și 5 grade. Vor fi înnorări și, izolat, ploi slabe. Vântul va sufla slab până la moderat.

Est și nord-est

În est și nord-est, vremea va fi mai rece decât în mod obișnuit. Temperaturile maxime se vor situa între 10 și 13 grade, iar minimele între 1 și 5 grade. Cerul va fi mai mult noros, iar ploile slabe vor apărea pe arii restrânse.

Centrul țării și zona Carpaților

În centrul țării, vremea va fi rece, cu maxime de 8–12 grade și minime care pot coborî până la -2 grade în depresiuni. La munte, mai ales în Carpații Orientali și Meridionali, la altitudini mari, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla moderat, cu intensificări pe creste.

Dobrogea și zona Mării Negre

În Dobrogea, vremea va fi rece, dar relativ stabilă. Temperaturile maxime vor ajunge la 12–14 grade, iar minimele vor fi de 5–7 grade. Cerul va avea înnorări temporare, cu șanse reduse de ploaie. Vântul va sufla moderat.

Vremea de azi în București

În București, vremea se menține deosebit de rece pentru această perioadă, chiar dacă temperaturile vor crește ușor față de ziua precedentă. Maxima va fi de 12–13 grade, iar minima de 4–6 grade, mai scăzută spre periferie, până la 2 grade. Cerul va avea înnorări temporare, însă probabilitatea de ploaie va fi redusă, iar vântul va sufla slab și moderat.

Vremea în marile orașe

  • La Cluj-Napoca, maximele vor fi în jur de 12 grade, iar minimele pot coborî spre 0 grade.
  • În Timișoara, vremea va fi mai blândă, cu maxime de 16–17 grade și minime de 4–5 grade.
  • La Iași, temperaturile vor urca până la 12–13 grade, cu minime de 3–4 grade și posibile ploi slabe.
  • În Craiova, maxima va fi de aproximativ 14–15 grade, iar minima de 3–5 grade.
  • La Constanța, se vor înregistra maxime de 13–14 grade și minime de 6–7 grade.
  • În Brașov, vremea va fi rece, cu maxime de 9–10 grade și minime apropiate de 0 grade.

CITEȘTE ȘI: Locul din România unde au fost -9°C la final de aprilie! A nins ca în plină iarnă

2 alerte de viscol năprasnic în România, emise de meteorologii Accuweather. Care sunt orașele afectate

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce salariu avea Mircea Solcanu la Pro TV. Câți bani primea lunar pentru a prezenta „Poveștiri Adevărate” cu Cabral
Știri
Ce salariu avea Mircea Solcanu la Pro TV. Câți bani primea lunar pentru a prezenta „Poveștiri Adevărate” cu…
Fostul bucătar al lui Ronaldo rupe tăcerea. Care este băutura pe care fotbalistul nu o consumă niciodată și de ce crede că nici un adult nu trebuie să o bea
Știri
Fostul bucătar al lui Ronaldo rupe tăcerea. Care este băutura pe care fotbalistul nu o consumă niciodată și…
NATO nepregătită pentru un război cu Rusia. Cinci vulnerabilități majore scoase la iveală de conflictul din Orientul Mijlociu
Mediafax
NATO nepregătită pentru un război cu Rusia. Cinci vulnerabilități majore scoase la iveală...
Miruță, judecat pentru înaltă TRĂDARE!? Șeful ROMARM „a explodat”: Subminarea economiei naționale!
Gandul.ro
Miruță, judecat pentru înaltă TRĂDARE!? Șeful ROMARM „a explodat”: Subminarea economiei naționale!
Eugenie Bouchard nu are deloc inhibiții. Sesiunea foto cu care i-a zăpăcit pe fani
Prosport.ro
Eugenie Bouchard nu are deloc inhibiții. Sesiunea foto cu care i-a zăpăcit pe...
Cât de posibilă e o candidatură a Maiei Sandu la președinția României? Expert în leadership european: „E o proiecție politică ce merită explorată”
Adevarul
Cât de posibilă e o candidatură a Maiei Sandu la președinția României? Expert...
În ce condiții ar putea deveni Georgescu premier într-un „guvern de reconciliere națională”. Anunțul lui Simion
Digi24
În ce condiții ar putea deveni Georgescu premier într-un „guvern de reconciliere națională”....
Studiu de 1 Mai: Câți mai muncim în România, care sunt județele fruntașe
Mediafax
Studiu de 1 Mai: Câți mai muncim în România, care sunt județele fruntașe
Parteneri
Imagini rare cu Daniela Crudu de când s-a retras din tv. Cum arată acum fosta asistentă tv! Fanii au rămas uimiți: „Și când te gândești ce frumoasă a fost Cruduța”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini rare cu Daniela Crudu de când s-a retras din tv. Cum arată acum fosta...
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos: „Superbă!”
Prosport.ro
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos:...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Horoscop vineri, 1 mai. Capricornii încep proiecte noi, iar Gemenii oferă sfaturi bune celor dragi
Click.ro
Horoscop vineri, 1 mai. Capricornii încep proiecte noi, iar Gemenii oferă sfaturi bune celor dragi
Propunere controversată: fără autobuze și tramvaie în București. Ideea unei avocate AUR a stârnit dezbateri aprinse în mediul online
Digi 24
Propunere controversată: fără autobuze și tramvaie în București. Ideea unei avocate AUR a stârnit dezbateri...
Ce va face Bolojan dacă moțiunea de cenzură PSD-AUR împotriva Guvernului va trece
Digi24
Ce va face Bolojan dacă moțiunea de cenzură PSD-AUR împotriva Guvernului va trece
Ce tip de dubă poți conduce în 2026 dacă ai permis Categoria B. Este legal să faci distribuție sau curierat?
Promotor.ro
Ce tip de dubă poți conduce în 2026 dacă ai permis Categoria B. Este legal...
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Slăbești, dar riști să nu mai vezi? Pericolul ascuns din Ozempic și Wegovy
go4it.ro
Slăbești, dar riști să nu mai vezi? Pericolul ascuns din Ozempic și Wegovy
Previziunea unui mare diplomat despre România în 1952
Descopera.ro
Previziunea unui mare diplomat despre România în 1952
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Go4Games
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Miruță, judecat pentru înaltă TRĂDARE!? Șeful ROMARM „a explodat”: Subminarea economiei naționale!
Gandul.ro
Miruță, judecat pentru înaltă TRĂDARE!? Șeful ROMARM „a explodat”: Subminarea economiei naționale!
ULTIMA ORĂ
Ce salariu avea Mircea Solcanu la Pro TV. Câți bani primea lunar pentru a prezenta „Poveștiri ...
Ce salariu avea Mircea Solcanu la Pro TV. Câți bani primea lunar pentru a prezenta „Poveștiri Adevărate” cu Cabral
Fostul bucătar al lui Ronaldo rupe tăcerea. Care este băutura pe care fotbalistul nu o consumă niciodată ...
Fostul bucătar al lui Ronaldo rupe tăcerea. Care este băutura pe care fotbalistul nu o consumă niciodată și de ce crede că nici un adult nu trebuie să o bea
Întoarsă acasă de la Survivor, „războinica” Bianca a primit vestea cu ochii în lacrimi: ...
Întoarsă acasă de la Survivor, „războinica” Bianca a primit vestea cu ochii în lacrimi: „Are cancer”
Nici nu a început bine că s-a și terminat! Despărție bruscă la Hollywood după doar câteva luni ...
Nici nu a început bine că s-a și terminat! Despărție bruscă la Hollywood după doar câteva luni de relație
Cât costă o porție de mici la restaurantul Trump Tower din Chicago în 2026. Surpriză pentru turiști!
Cât costă o porție de mici la restaurantul Trump Tower din Chicago în 2026. Surpriză pentru turiști!
Avertisment pentru turiștii care merg în Grecia de 1 Mai. Niciun feribot nu va circula vineri din cauza ...
Avertisment pentru turiștii care merg în Grecia de 1 Mai. Niciun feribot nu va circula vineri din cauza unei greve în sectorul maritim
Vezi toate știrile