Acasă » Știri exclusiv » Au dispărut probe-cheie din dosarul Kreiner! Medicul legist, audiat de urgență. Denunțul care poate răsturna cazul

De: Keva Iosif 27/04/2026 | 22:30
O nouă rundă de audieri în dosarul asasinării milionarului Adrian Kreiner aduce la suprafață detalii halucinante, la trei ani de la crimă. În dosar apar mai multe probe-cheie care ar fi dispărut din circuitul anchetei, exact elemente care puteau face lumină în această speță! În același timp, medicul legist care a efectuat necropsia milionarului a fost chemat de urgență în fața instanței, iar unul dintre inculpați surprinde complet sala de judecată cu o cerere neașteptată pentru a scăpa de acuzații: testarea la detectorul de minciuni + un denunț-bombă! 

Ceea ce părea inițial o crimă de tip „execuție” bine pusă la punct începe să capete tot mai multe nuanțe neașteptate, iar cercul suspecților se lărgește periculos!

Pe lângă cei trei bărbați acuzați că l-ar fi jefuit și ucis pe Adrian Kreiner, în dosar ”s-au alăturat” nume surpriză: fosta iubită a milionarului și un bărbat din anturajul familiei, indicat chiar ca posibil „omul din interior” care ar fi dat pontul.

În centrul noilor suspiciuni apare Adrian Chirciu, un personaj cu o legătură discretă, dar controversată, cu familia Kreiner.

Acesta ar fi lucrat pentru o perioadă scurtă într-un amanet din Sibiu, însă legăturile sale reale cu victima și soția acestuia sunt acum atent verificate de anchetatori.

Ce au spus suspecții despre moartea lui Adrian Kreiner

Recent, judecătorii au dispus audierea lui, însă identificarea bărbatului se dovedește extrem de dificilă, surse indicând că acesta nu ar fi fost încă localizat, existând chiar informații neoficiale că s-ar afla în Bali.

CANCAN.RO a aflat că deși inițial Chirciu a fost vizat de un singur denunț, între timp situația s-a complicat: doi dintre inculpați ar fi formulat deja acuzații directe împotriva lui, transformându-l din figură secundară într-un posibil personaj-cheie.

”Admite cererea probatorie privind emiterea unei adrese către Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu pentru a se comunica stadiul cercetărilor în dosarul de urmărire penală format ca urmare a denunțului depus de către inculpații GHIȚĂ LAURENȚIU Și MINAE MARIAN-CRISTIAN împotriva numitului Adrian Chirciu. Se vor solicita și eventuale date de identificare deținute cu privire la numitul Adrian Chirciu (locuință actuală de fapt, număr de telefon)”, au dispus magistrații Curții de Apel Alba Iulia.

Cum au dispărut probele-cheie din dosarul Kreiner

Revoltător în acest caz sunt următoarele aspecte sesizate de instanță: lipsa unor probe deosebit de importante … care nu mai există! Atât imaginile de pe camerele de supraveghere din locuința milionarului, cât și pătura cu care a fost acoperit Kreiner după ”execuție”. Și asta pentru că polițiștii nu ar fi ridicat probele de la fața locului!

”Constată neidentificarea întregistrării video a camerei de securitate a imobilului referită în cererea probatorie formulată de inculpații apelanți GHIȚĂ LAURENȚIU și MINAE MARIAN-CRISTIAN prin apărător ales (…) Constată imposibilitatea administrării unei eventuale expertize criminalistice asupra păturii identificate în procesul-verbal de cercetare la fața locului din 06.11.2023 drept ”pătură de culoare maro (marcaj 12)” (f. 100 vol. 1 dup) și în planșa foto aferentă drept ”pătură cu depuneri brun-ro?cate” indicată prin asociere cu plăcuța nr. 12 în foto 93-94 (f. 145 vol. 1 dup) ca urmare a faptului că aceasta nu a fost ridicată de organele de urmărire penală”. 

Deși inculpații au solicitat o nouă expertiză legală prin care, zic ei, să se dovedească faptul că nu ei l-ar fi ucis pe milionar, instanța a respins cererea lor, însă a dispus audierea expertului care i-a fpcut autopsia inițială.

”Respinge cererile probatorii de efectuare a unei noi expertize medico-legale sau, în subsidiar, a unui supliment la Raportul de necropsie medico-legală și la Rąportul de primă expertiză medico-legală. Dispune audierea expertului care a întocmit Raportul de primă expertiză medico-legală nr. 949/A1div/17 din data de 27.05.2024 al Serviciului Județean de Medicină Legală Sibiu. Admite cererea inculpatului ZULEAM COSTINEL COSMIN privind testarea poligraf a acestui”.

Adrian Minune, dezvăluiri despre intervenția care i-a schimbat viața: "Mi s-a schimbat și vocea"
Prințul Louis a împlinit 8 ani. Poza publicată de Kate Middleton i-a cucerit pe fani
Pentru cine a compus Adrian Minune prima piesă, de fapt: "Nu știam ce înseamnă să te îndrăgostești"
Abush spune că a fost atras într-o capcană și îi cere Andreei Bostănică banii și limuzina înapoi: "A intervenit o situație gravă"
Debut spectaculos la box office: Filmul despre viața lui Michael Jackson a avut încasări de aproape 100 de milioane de dolari la debut
Marius Tucă Show începe marți, 28 aprilie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
