Cum s-a îmbrăcat Bianca Drăgușanu la nunta lui Armin Nicoară cu Claudia Puican. Invitații și-au dat coate!

Evenimentul anului se petrece chiar în aceste momente! Armin Nicoară și Claudia Puican sărbătoresc două bucurii prin aceeași petrecere: nunta lor și botezul băiețelului, Amir Efrem. Bianca Drăgușanu s-a numărat printre numele sonore prezente. Vedeta a captivat toate privirile cu ținutele ei spectaculoase. Rar vezi așa ceva!

Armin Nicoară și Claudia Puican s-au căsătorit civil și religios în urmă cu trei ani, dar au decis să mai aștepte până la marea petrecere. În vara acestui an, cei doi artiști și-au botezat băiețelul, pe micul Amir Efrem, iar acum s-au decis să îmbine cele mai frumoase momente din viața lor într-un singur eveniment grandios.

Cum s-a îmbrăcat Bianca Drăgușanu la evenimentul momentului

Bianca Drăgușanu, bună prietenă cu cei doi artiști, este prezentatoarea evenimentului anului. Așa cum ne-a obișnuit, diva a avut o prezență impecabilă. Vedeta a început pregătirile intense încă de pe zi, atunci când s-a dus la o clinică stomatologică pentru a-și face o albire a dinților. Bineînțeles că au urmat make-up-ul și coafura, și ele pregătite în mod impecabil.

Vedeta a schimbat două ținute. Prima a fost o rochie sirenă din satin roșie ca focul care i-a pus în evidență silueta de invidiat. Umerii au fost acoperiți de pene albe spectaculoase care au furat privirile invitaților. A doua ținută a strălucit la propriu! Bianca a optat pentru o rochie albastră cu paiete, din colecția proprie. Și aceasta a avut detaliul special format din pene. (VEZI ÎN GALERIE AMBELE ȚINUTE).

„Eu nu sunt nasa bogătașa doar bogătașa, uitați ce freza am, de nasa bogătașă! Aia care vrea să fie nasa și bogătașă trebuie să vină aici!”, a spus Bianca Drăgușanu într-un story postat pe zi, din timpul pregătirilor.

Miresica a întreținut atmosfera

Dintre artiștii de seamă care au întreținut atmosfera nu putea să lipsească și vocea inconfundabilă a miresei. Claudia Puican a luat microfonul în mână și a făcut ce știe mai bine, iar invitații s-au bucurat la maxim de moment. (VEZI AICI).

