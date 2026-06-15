Lacul roz cu ape vindecătoare de lângă România! Destinația perfectă pentru vacanță

Este vară, sezonul vacanțelor, iar mulți români își planifică în această perioadă concediile. De la plaje exotice, până la stațiuni montane, opțiunile sunt numeroase. Însă, puțini sunt cei care știu că la doar câteva ore de România există un lac care pare desprins din povești. Este vorba despre un lac cu apă roz, renumit nu doar pentru aspectul său spectaculos, ci și pentru proprietățile sale terapeutice. Unde se află lacul roz de care puțini români au auzit?

Ascuns într-o localitate liniștită din apropierea graniței, lacul roz a devenit în ultimii ani una dintre cele mai surprinzătoare atracții turistice ale zonei. Pe lângă peisajul care cucerește pe oricine, acest lac este apreciat și pentru apa sa bogată în minerale, despre care se spune că poate avea efecte benefice asupra organismului. Destinația merită trecută pe lista locurilor de vacanță în această vară.

Lacul roz care atrage turiștii din Europa

Lacul roz despre care vorbim se află în localitatea Pačir, din provincia Voivodina, în nordul Serbiei, la mică distanță de România și la aproximativ 30 de kilometri de Subotica. Lacul termal de aici a devenit celebru datorită culorii sale neobișnuite, care variază în funcție de lumină. În zilele însorite, apa capătă nuanțe intense de roz și ciclam, în timp ce pe vreme înnorată poate deveni violet sau mov închis.

Specialiștii explică acest fenomen prin combinația dintre concentrația ridicată de minerale, microorganismele prezente în apă și razele solare. Apa provine dintr-un izvor aflat la aproximativ 1.400 de metri adâncime, unde temperatura depășește 70 de grade Celsius. Până ajunge la suprafață, aceasta se răcește natural și ajunge la o temperatură perfectă pentru baie și relaxare.

De asemenea, pe lângă aspectul spectaculos, acest lac unic este apreciat și pentru proprietățile sale terapeutice. Apa de aici conține cantități mari de sodiu, iod, brom, magneziu și potasiu, dar și o concentrație mare de sare. Tocmai de aceea, mulți turiști aleg să vină aici pentru afecțiuni reumatice, probleme ale pielii sau pentru recuperare musculară.

Pe lângă lacul roz, în stațiune se mai găsesc și piscine interioare, ceea ce face această locație potrivită pentru o vacanță în orice anotimp. Un alt avantaj pentru turiști îl reprezintă costurile accesibile. Cazările în această zonă pornesc de la aproximativ 18 euro pe noapte și pot ajunge până la 70 de euro, pentru apartamentele mai spațioase. Așadar, lacul roz din Pačir poate reprezenta o destinație bună de vacanță pentru această vară.

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