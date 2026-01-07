Acasă » Teste IQ » Iluzie optică virală | Câte broaște țestoase sunt, în total? Doar un geniu poate răspunde corect

Iluzie optică virală | Câte broaște țestoase sunt, în total? Doar un geniu poate răspunde corect

De: Andreea Stăncescu 07/01/2026 | 08:40
Iluzie optică virală | Câte broaște țestoase sunt, în total? Doar un geniu poate răspunde corect
CANCAN.RO a pregătit pentru tine un test de atenție sub forma unei iluzii optice, menit să-ți pună la încercare spiritul de observație și modul în care creierul procesează informațiile vizuale. Provocarea este simplă doar la prima vedere: cât de ușor reușești să descoperi broaștele țestoase ascunse în imagine?

Iluziile optice apar atunci când ochiul și creierul încearcă să interpreteze simultan culorile, formele și perspectiva. Tiparele, nuanțele și elementele de fundal pot induce în eroare percepția, făcând ca unele detalii evidente să fie trecute cu vederea.

Testul este simplu: în imagine sunt ascunse mai multe broaște țestoase, perfect camuflate în decorul natural. Tu reușești să le descoperi pe toate? Privește cu atenție fiecare colț al imaginii, analizează formele și culorile și încearcă să identifici fiecare siluetă ascunsă. Este un exercițiu care solicită atenția, răbdarea și capacitatea de concentrare.

Astfel de iluzii optice sunt folosite frecvent pentru a evidenția modul în care creierul selectează informațiile vizuale și ignoră detalii care nu par relevante la prima vedere. În natură, acest mecanism este similar cu tehnicile de camuflaj, unde formele și culorile se confundă cu mediul înconjurător. Tocmai de aceea, broaștele țestoase din imagine pot fi dificil de identificat, chiar și pentru persoanele cu un simț al observației bine dezvoltat.

Dacă ai o bună inteligență vizuală și o atenție dezvoltată la detalii, este posibil să le observi rapid. Dacă nu, nu este un eșec, astfel de provocări sunt concepute tocmai pentru a antrena mintea și pentru a îmbunătăți abilitățile cognitive prin exercițiu constant.

Indiferent de rezultat, acest tip de iluzie optică stimulează gândirea logică și capacitatea de analiză. Iar pentru cei curioși de răspunsul final, în imagine sunt ascunse opt broaște țestoase, unele fiind mai greu de observat din cauza culorilor și a formelor din jur.

CITEȘTE ȘI: Test psihologic | Alege ce îți dorești mai mult pentru 2026. Răspunsul îți va spune ce fel de om ești, de fapt

