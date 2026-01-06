Acasă » Teste IQ » Test de inteligență | Mutați un singur chibrit pentru a corecta 2 + 73 = 21

Test de inteligență | Mutați un singur chibrit pentru a corecta 2 + 73 = 21

De: Alina Drăgan 06/01/2026 | 16:22
Test de inteligență | Mutați un singur chibrit pentru a corecta 2 + 73 = 21

Este marți și a venit timpul să ne antrenăm puțin mintea. Așa că vă propunem un test de inteligență ce vine din sfera matematicii. Deși la prima vedere lucrurile par simple, este nevoie de ceva mai multă atenție și puțină inspirație pentru a găsi rezolvarea. O să ne testăm abilitățile cu un exercițiu care multora le dă bătăi de cap. Și timpul în care rezolvi testul este important, doar geniile o pot face în numai câteva secunde.

Testul de astăzi are o dificultate mai ridicată și necesită ceva mai multă atenție și concentrare. În general, testele de inteligență sunt utilizate adesea de psihologi sau specialiști pentru a vedea care este nivelul IQ al unui individ. Iar cei care vor reuși să deslușească testul de mai jos sunt felicitați și catalogați drept genii.

Test IQ cu chibrituri

Așa cum spuneam, testul de astăzi pare la prima vedere unul simplu, cu o operație matematică de clasele primare, dar care poate să dea ceva bătăi de cap. În esență, tot ce trebuie să faci este să muți un singur băț de chibrit pentru a corecta egalitatea 2 + 73 = 21.

Cei care au reușit să rezolve testul și să corecteze egalitatea prin mutarea unui sigur chibrit primesc aplauze. Iar cei care nu au reușit încă vor găsi rezolvarea în rândurile următoare.

Pentru a corecta egalitatea, tot ce trebuie să faci este să iei bățul de chibrit așezat orizontal din componența cifrei 7 și să îl atașezi în poziție verticală la cifra 3. Astfel, cifra 7 se transformă în cifra 1, iar cifra 3 în cifra 9. După mutarea făcută, egalitatea devine corectă: 2 + 19 = 21.

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

  • IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;
  • IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;
  • IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;
  • IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;
  • IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

Test de inteligență | Unul dintre acești 6 bărbați este stângaci. Îl puteți identifica?

Iluzie optică virală | Depistați numărul 63 ascuns printre 36! Doar 1 dintre 100 de oameni poate

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Test psihologic | Alege ce îți dorești mai mult pentru 2026. Răspunsul îți va spune ce fel de om ești, de fapt
Teste IQ
Test psihologic | Alege ce îți dorești mai mult pentru 2026. Răspunsul îți va spune ce fel de…
Test de inteligență | Poți vedea unde se ascunde numărul 28 printre multitudinea de 82, în doar 5 secunde?
Teste IQ
Test de inteligență | Poți vedea unde se ascunde numărul 28 printre multitudinea de 82, în doar 5…
Peste 12.500 de români sunt continuare fără energie. Bogdan Ivan: „Continuăm intervențiile până la ultima reconectare”
Mediafax
Peste 12.500 de români sunt continuare fără energie. Bogdan Ivan: „Continuăm intervențiile până...
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri în mai multe regiuni din țară
Gandul.ro
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30...
De ce nu a mai plecat Andreea Bălan în vacanță de Revelion pentru prima dată în 10 ani!
Prosport.ro
De ce nu a mai plecat Andreea Bălan în vacanță de Revelion pentru...
Topul celor mai geroase ierni din România
Adevarul
Topul celor mai geroase ierni din România
„A ratat Putin ultima șansă?” Expert: După misiunea Maduro, elita rusă poate concluziona că trebuie să scape de liderul de la Kremlin
Digi24
„A ratat Putin ultima șansă?” Expert: După misiunea Maduro, elita rusă poate concluziona...
Ce a primit președintele Nicușor Dan de la Moș Crăciun și cum a petrecut de Revelion
Mediafax
Ce a primit președintele Nicușor Dan de la Moș Crăciun și cum a...
Parteneri
Stana Izbașa sfidează bătrânețea. La 56 de ani, artista din Banat se simte și arată cu 20 de ani mai tânără
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Stana Izbașa sfidează bătrânețea. La 56 de ani, artista din Banat se simte și arată...
Corina Caragea arată fabulos la 43 de ani! Prezentatoarea PRO TV, apariție spectaculoasă
Prosport.ro
Corina Caragea arată fabulos la 43 de ani! Prezentatoarea PRO TV, apariție spectaculoasă
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Trei zodii renasc după Bobotează și Sfântul Ion. Cât timp vor avea norocul de partea lor
Click.ro
Trei zodii renasc după Bobotează și Sfântul Ion. Cât timp vor avea norocul de partea...
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Digi 24
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Ca-n filme: doi români au furat un seif dintr-o stațiune de schi austriacă. L-au târât pe pârtie, până la mașină
Digi24
Ca-n filme: doi români au furat un seif dintr-o stațiune de schi austriacă. L-au târât...
Ce mașini au cumpărat românii la final de 2025. Dacia, Ford, BYD, Toyota în cifre oficiale pe luna decembrie
Promotor.ro
Ce mașini au cumpărat românii la final de 2025. Dacia, Ford, BYD, Toyota în cifre...
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți...
Pentru pasionații de tenis, și nu numai: Walker S2, robotul tenismen – VIDEO
go4it.ro
Pentru pasionații de tenis, și nu numai: Walker S2, robotul tenismen – VIDEO
Mișcări masive pe orbita Pământului! Ce se întâmplă?
Descopera.ro
Mișcări masive pe orbita Pământului! Ce se întâmplă?
Cele mai bune jocuri video lansate în 2025 pe Steam
Go4Games
Cele mai bune jocuri video lansate în 2025 pe Steam
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri în mai multe regiuni din țară
Gandul.ro
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Rugăciunea care trebuie spusă pe 7 ianuarie, de Sfântul Ioan Botezătorul. Alungă bolile și atrage ...
Rugăciunea care trebuie spusă pe 7 ianuarie, de Sfântul Ioan Botezătorul. Alungă bolile și atrage binecuvântări
PRO TV scumpește mult abonamentele Voyo în 2026. Cât vei plăti de la 1 februarie
PRO TV scumpește mult abonamentele Voyo în 2026. Cât vei plăti de la 1 februarie
O femeie din București a fost găsită moartă în propria ei casă. Ce au descoperit criminaliștii ...
O femeie din București a fost găsită moartă în propria ei casă. Ce au descoperit criminaliștii pe trupul ei, când au făcut prima expertiză
Laura Cosoi a recunoscut tot! Cine o ajută, de fapt, cu copiii și curățenia în casă
Laura Cosoi a recunoscut tot! Cine o ajută, de fapt, cu copiii și curățenia în casă
Județul din România în care impozitul este minimum legal. Nu s-a mărit de peste 10 ani
Județul din România în care impozitul este minimum legal. Nu s-a mărit de peste 10 ani
Cum recuperezi vechimea pierdută la pensie. Care sunt pașii și soluțiile legale
Cum recuperezi vechimea pierdută la pensie. Care sunt pașii și soluțiile legale
Vezi toate știrile
×