Test de logică | 5, 6, 7 sau 8: Câte triunghiuri sunt, de fapt, în această poză?

De: Anca Chihaie 03/01/2026 | 09:37
Ești pregătit pentru o nouă provocare? Dacă da, ești în locul potrivit! Îți prezentăm un test de logică! Trebuie să precizăm încă de la început că numai geniile își vor da seama de rezolvare. Atenție! Nu ai prea mult timp la dispoziție! 3, 2, 1… Start!

Există multe teste de inteligență și iluzii optice pe care oamenii le rezolvă din dorința de a-și crește nivelul de IQ cu trecerea timpului. Cu toate acestea, chiar și geniile greșesc la unele provocări, așa că nu trebuie să fii dezamăgit dacă nu reușești să dai răspunsul corect.

Rezolvare test de logică

Testul de astăzi poate să pară la prima vedere unul simplu, însă nu este. În linii mari, tot ce trebuie să faci este să analizezi atent imaginea prezentată și să îți dai seama câte triunghiuri se ascund. De asemenea, și timpul în care o identifici este relevant.

Cei care au reușit să rezolve testul rapid primesc aplauze și sunt catalogați drept genii. Iar pentru cei care nu au reușit încă să identifice greșeala oferim un indiciu și spunem că atenția ar trebui să se concentreze mult mai bine.

Rezolvare:

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;

IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;

IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;

IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;

IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

