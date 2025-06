Un celebru DJ cunoscut pentru un hit din anii ’90 a murit la 61 de ani. Cauza decesului este încă investigată

John Reid, fondatorul trupei Nightcrawlers și creatorul celebrei piese dance „Push The Feeling On”, a murit la vârsta de 61 de ani.

DJ-ul și vocalistul din Glasgow, John Reid, a decedat subit, potrivit fostei sale logodnice, Mary Kiani.

„Ne-am întâlnit în Glasgow, dar ne-am îndrăgostit la Londra pe vremea când înregistra un album pentru trupa This Way Up. Nașterea trupei Nightcrawlers s-a produs cu Push The Feeling On. Am fost în turnee, am înregistrat, am făcut sesiunile vocale împreună. Relația a durat 9 ani, dar am rămas apropiați. Acum a plecat definitiv, dar va rămâne mereu viu prin compozițiile sale”, a transmis Kiani.