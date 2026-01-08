Cont Junior Centenar 2026. Cum poți strange 6.400 de euro pentru copilul tău

Se apropie termenul final pentru părinții care doresc să primească stimulentul anual de 600 de lei oferit de stat pentru economiile destinate copiilor.

Contul Junior Centenar, creat automat pentru fiecare minor ca instrument de economisire până la împlinirea vârstei de 18 ani, poate fi alimentat doar până la sfârșitul acestui an.

Cont Junior Centenar 2026

Deși programul funcționează de mai mulți ani, puțini părinți îl cunosc și chiar mai puțini îl utilizează. Conform datelor oficiale, mai puțin de patru la sută dintre copiii din România au sume depuse în aceste conturi.

Începând cu anul 2019, fiecare copil din România are deschis automat un cont de economii la Trezoreria Statului. Părinții sau tutorii pot depune bani fără a completa vreo solicitare, iar pentru fiecare contribuție anuală de 1.200 de lei, statul acordă o primă suplimentară de 600 de lei, la care se adaugă o dobândă de 3% pe an.

Pentru a beneficia de prima aferentă acestui an, depunerea trebuie realizată până la finalul lunii curente. Specialiștii în educație financiară recomandă alimentarea contului la început de an sau în tranșe lunare, pentru a maximiza dobânda.

„Dacă depunem acum 1.200 de lei vom avea 0,25%, pentru că avem 3% pe an. Deci trebuie să împărţim acei 3% la douăsprezece luni. De aceea recomand să depunem fie în ianuarie -1.200, fie lună de lună câte 100 de lei”, declară specialist în educaţie financiară, Roxana Bucur.

Un avantaj important al programului este că sumele economisite nu sunt impozitate. Dacă un părinte depune anual 1.200 de lei timp de 18 ani, suma acumulată ar fi de 21.600 de lei. În schimb, prin intermediul contului Junior Centenar, aceeași contribuție ar genera aproximativ 33.000 de lei, echivalentul a circa 6.400 de euro, datorită primei anuale și dobânzii oferite de stat.

Cum poți strange 6.400 de euro pentru copilul tău

Pentru unii părinți, programul reprezintă și o oportunitate de a introduce copilul în conceptul de economisire.

„Îl consider un instrument bun şi pentru educaţia financiară a copilului, pentru că poţi să îl implici şi pe el mergând de mânuţă cu el la Trezorerie cu câţiva bănuţi din puşculiţa lui pe care îi completezi tu, ca părinte. L-au folosit şi fetele mele. Fata cea mare a făcut anul trecut 18 ani şi şi-a retras banii, i-au fost transferaţi în contul personal, bancar”, explică Adrian Asoltanie, consultant financiar.

În paralel, specialiștii compară acest program cu alte forme de economisire pe termen lung, precum asigurările investiționale, care pot dubla suma depusă în 18 ani și beneficiază, la rândul lor, de scutire de impozit. Băncile oferă, de asemenea, produse dedicate economisirii pentru majoratul copiilor.

„Sunt două componente principale. Cea de economisire şi cea de protecţie. Vorbim de o sumă garantată la majoratul copilului de care poate beneficia de anumite nevoi cât şi de protecţie – atât timp cât se întâmplă ceva cu părintele, ca membru asigurat, societatea de asigurări va prelua plata primelor de asigurare până la vârsta majoratului”, transmite consultantul bancar, Mihai Perieţeanu.

Cu toate acestea, interesul pentru program rămâne scăzut. La șase ani de la lansare, mai puțin de patru la sută dintre conturile Junior Centenar sunt active, iar la finalul anului trecut sub 150.000 de copii aveau bani depuși în conturile gestionate de stat.

CITEŞTE ŞI: Impozit de 1500% mai mare pentru o categorie de mașini. Suma uriașă pe care trebuie să o achite un bucureștean

Amendă pentru români, după Sfântul Ioan. Greșeala care le scoate 5.000 de lei din buzunar