Acasă » Știri » Cont Junior Centenar 2026. Cum poți strange 6.400 de euro pentru copilul tău

Cont Junior Centenar 2026. Cum poți strange 6.400 de euro pentru copilul tău

De: David Ioan 08/01/2026 | 18:26
Cont Junior Centenar 2026. Cum poți strange 6.400 de euro pentru copilul tău
Cont Junior Centenar 2026. Cum poți strange 6.400 de euro pentru copilul tău

Se apropie termenul final pentru părinții care doresc să primească stimulentul anual de 600 de lei oferit de stat pentru economiile destinate copiilor.

Contul Junior Centenar, creat automat pentru fiecare minor ca instrument de economisire până la împlinirea vârstei de 18 ani, poate fi alimentat doar până la sfârșitul acestui an.

Cont Junior Centenar 2026

Deși programul funcționează de mai mulți ani, puțini părinți îl cunosc și chiar mai puțini îl utilizează. Conform datelor oficiale, mai puțin de patru la sută dintre copiii din România au sume depuse în aceste conturi.

Începând cu anul 2019, fiecare copil din România are deschis automat un cont de economii la Trezoreria Statului. Părinții sau tutorii pot depune bani fără a completa vreo solicitare, iar pentru fiecare contribuție anuală de 1.200 de lei, statul acordă o primă suplimentară de 600 de lei, la care se adaugă o dobândă de 3% pe an.

Cum poţi strânge bani pentru copilul tău în contul Junior Centenar

Pentru a beneficia de prima aferentă acestui an, depunerea trebuie realizată până la finalul lunii curente. Specialiștii în educație financiară recomandă alimentarea contului la început de an sau în tranșe lunare, pentru a maximiza dobânda.

„Dacă depunem acum 1.200 de lei vom avea 0,25%, pentru că avem 3% pe an. Deci trebuie să împărţim acei 3% la douăsprezece luni. De aceea recomand să depunem fie în ianuarie -1.200, fie lună de lună câte 100 de lei”, declară specialist în educaţie financiară, Roxana Bucur.

Un avantaj important al programului este că sumele economisite nu sunt impozitate. Dacă un părinte depune anual 1.200 de lei timp de 18 ani, suma acumulată ar fi de 21.600 de lei. În schimb, prin intermediul contului Junior Centenar, aceeași contribuție ar genera aproximativ 33.000 de lei, echivalentul a circa 6.400 de euro, datorită primei anuale și dobânzii oferite de stat.

Cum poți strange 6.400 de euro pentru copilul tău

Pentru unii părinți, programul reprezintă și o oportunitate de a introduce copilul în conceptul de economisire.

„Îl consider un instrument bun şi pentru educaţia financiară a copilului, pentru că poţi să îl implici şi pe el mergând de mânuţă cu el la Trezorerie cu câţiva bănuţi din puşculiţa lui pe care îi completezi tu, ca părinte. L-au folosit şi fetele mele. Fata cea mare a făcut anul trecut 18 ani şi şi-a retras banii, i-au fost transferaţi în contul personal, bancar”, explică Adrian Asoltanie, consultant financiar.

În paralel, specialiștii compară acest program cu alte forme de economisire pe termen lung, precum asigurările investiționale, care pot dubla suma depusă în 18 ani și beneficiază, la rândul lor, de scutire de impozit. Băncile oferă, de asemenea, produse dedicate economisirii pentru majoratul copiilor.

„Sunt două componente principale. Cea de economisire şi cea de protecţie. Vorbim de o sumă garantată la majoratul copilului de care poate beneficia de anumite nevoi cât şi de protecţie – atât timp cât se întâmplă ceva cu părintele, ca membru asigurat, societatea de asigurări va prelua plata primelor de asigurare până la vârsta majoratului”, transmite consultantul bancar, Mihai Perieţeanu.

Cu toate acestea, interesul pentru program rămâne scăzut. La șase ani de la lansare, mai puțin de patru la sută dintre conturile Junior Centenar sunt active, iar la finalul anului trecut sub 150.000 de copii aveau bani depuși în conturile gestionate de stat.

CITEŞTE ŞI: Impozit de 1500% mai mare pentru o categorie de mașini. Suma uriașă pe care trebuie să o achite un bucureștean

Amendă pentru români, după Sfântul Ioan. Greșeala care le scoate 5.000 de lei din buzunar

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Oana Roman și Catinca, date în judecată la 2 ani de la moartea mamei lor! La mijloc sunt sute de mii de euro
Știri
Oana Roman și Catinca, date în judecată la 2 ani de la moartea mamei lor! La mijloc sunt…
Localitatea din România în care poți cumpăra o fermă de 4000 m² cu 50.000 de euro. E la doar o oră de București
Știri
Localitatea din România în care poți cumpăra o fermă de 4000 m² cu 50.000 de euro. E la…
Ce se întâmplă cu tichetul de 50 de lei pentru energie. De când se schimbă schema de ajutor
Mediafax
Ce se întâmplă cu tichetul de 50 de lei pentru energie. De când...
Fiica Elenei Lasconi protestează în Piața Universității față de capturarea lui Maduro. “Trump, jos labele de pe Venezuela”
Gandul.ro
Fiica Elenei Lasconi protestează în Piața Universității față de capturarea lui Maduro. “Trump,...
Părăsit de iubită pentru Jannik Sinner, fiul lui Michael Schumacher s-a consolat cu un fotomodel portughez
Prosport.ro
Părăsit de iubită pentru Jannik Sinner, fiul lui Michael Schumacher s-a consolat cu...
Lux și opulență. Simona Halep, alături de fiul unui miliardar român, în Dubai
Adevarul
Lux și opulență. Simona Halep, alături de fiul unui miliardar român, în Dubai
„Să scufundăm nave americane”. Duma de Stat cere lovirea Europei cu rachete Oreșnik după confiscarea petrolierului Marinera
Digi24
„Să scufundăm nave americane”. Duma de Stat cere lovirea Europei cu rachete Oreșnik...
Bulgaria nu era pregătită pentru tranziția către euro: Au „bubuit” prețurile!
Mediafax
Bulgaria nu era pregătită pentru tranziția către euro: Au „bubuit” prețurile!
Parteneri
Ce s-a ales de Alexandra King după divorțul de Ilie Năstase! Actrița americană a fost a doua soție a legendarului tenismen român
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de Alexandra King după divorțul de Ilie Năstase! Actrița americană a fost...
Un turist cazat pentru a doua oară la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov a surprins personalul: „Încă nu ne vine să credem!”
Prosport.ro
Un turist cazat pentru a doua oară la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov a...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Rețeta delicioasă din Ardeal de care vă veți îndrăgosti de la prima înghițitură. Cum se pregătește papricașul de pui cu smântână
Click.ro
Rețeta delicioasă din Ardeal de care vă veți îndrăgosti de la prima înghițitură. Cum se...
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Digi 24
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Rezultatul necropsiei în cazul tânărului mort la spitalul Buzău. De ce acesta nu a fost operat mai devreme
Digi24
Rezultatul necropsiei în cazul tânărului mort la spitalul Buzău. De ce acesta nu a fost...
Primele imagini cu M1E3 Abrams, noua iterație a tancului american după 46 de ani
Promotor.ro
Primele imagini cu M1E3 Abrams, noua iterație a tancului american după 46 de ani
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de amor!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de...
Gunoaiele spațiale ale SpaceX pun în pericol avioanele civile: 300 de grame de resturi pot provoca un dezastru
go4it.ro
Gunoaiele spațiale ale SpaceX pun în pericol avioanele civile: 300 de grame de resturi pot...
De ce se crede că trifoiul cu patru foi aduce noroc?
Descopera.ro
De ce se crede că trifoiul cu patru foi aduce noroc?
Resident Evil Requiem va oferi suport pentru Path Tracing și DLSS 4
Go4Games
Resident Evil Requiem va oferi suport pentru Path Tracing și DLSS 4
Fiica Elenei Lasconi protestează în Piața Universității față de capturarea lui Maduro. “Trump, jos labele de pe Venezuela”
Gandul.ro
Fiica Elenei Lasconi protestează în Piața Universității față de capturarea lui Maduro. “Trump, jos labele...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Oana Roman și Catinca, date în judecată la 2 ani de la moartea mamei lor! La mijloc sunt sute de mii ...
Oana Roman și Catinca, date în judecată la 2 ani de la moartea mamei lor! La mijloc sunt sute de mii de euro
S-a dat startul competiției celor mai mici costume de baie! Ema Uta, Cristina Ștefania și Laura Giurcanu, ...
S-a dat startul competiției celor mai mici costume de baie! Ema Uta, Cristina Ștefania și Laura Giurcanu, prea hot în plină iarnă
Localitatea din România în care poți cumpăra o fermă de 4000 m² cu 50.000 de euro. E la doar o ...
Localitatea din România în care poți cumpăra o fermă de 4000 m² cu 50.000 de euro. E la doar o oră de București
Ultima oră! Ce a decis instanța în cazul femeii din Sibiu acuzată că și-a ucis mama pentru avere
Ultima oră! Ce a decis instanța în cazul femeii din Sibiu acuzată că și-a ucis mama pentru avere
Indemnizația care se majorează de la 1 martie. Cine va primi mai mulți bani
Indemnizația care se majorează de la 1 martie. Cine va primi mai mulți bani
Cât trebuie să plătească Ilie Bolojan impozit pentru un apartament și o casă. Cât achită pentru ...
Cât trebuie să plătească Ilie Bolojan impozit pentru un apartament și o casă. Cât achită pentru cele două proprietăți
Vezi toate știrile
×