Banii din bancă se topesc. Cât pierzi într-un an dacă nu faci nimic cu ei

Mulți români aleg să-și pună economiile într-un cont bancar, considerând că banii sunt în siguranță și că nu trebuie să facă nimic cu ei. Însă, păstrarea banilor „la saltea” sau chiar într-un depozit bancar nu îi protejează întotdeauna de pierdere. Datorită inflației, valoarea reală a banilor poate scădea în timp, chiar dacă suma numerică rămâne aceeași sau crește puțin.

Dacă îți păstrezi economiile într-un depozit fără să le folosești, există riscul ca dobânda să nu țină pasul cu inflația. În prezent, dobânda medie de 7% oferită de bănci este mai mică decât rata inflației, care este în jur de 10%, ceea ce înseamnă că, în termeni reali, pierzi aproximativ 3% din puterea de cumpărare a banilor tăi. Totuși, dacă inflația scade sub 7% pe parcursul anului, o parte din economii ar putea fi protejate.

Pentru a înțelege mai clar câți bani poți obține: dacă ai depune 10.000 de lei în cel mai avantajos depozit disponibil, la finalul perioadei, în ianuarie 2027, ai retrage aproximativ 10.630 de lei. Această sumă include impozitul de 10% aplicat câștigului din dobânzi.

În anumite situații, dacă veniturile totale obținute într-un an (dobânzi, chirii, dividende, drepturi de autor sau câștiguri din criptomonede) depășesc echivalentul a 6 salarii minime brute, se aplică și contribuția la sănătate (CASS), care se direcționează către bugetul național pentru sistemul medical.

Veniturile obținute din dobânzile bancare sunt impozitate automat, astfel că banca reține și virează impozitul fără ca tu să depui declarații suplimentare. Regulile generale sunt: 10% pentru clienții rezidenți în România, în UE sau în țările cu care România are convenții de evitare a dublei impuneri și 16% pentru cei care nu se încadrează în aceste categorii.

