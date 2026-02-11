Acasă » Știri » Ce salarii au șoferii de TIR din Germania. Cât câștigă lunar dacă muncesc 40 de ore pe săptămână

Ce salarii au șoferii de TIR din Germania. Cât câștigă lunar dacă muncesc 40 de ore pe săptămână

De: Andreea Stăncescu 11/02/2026 | 12:35
Ce salarii au șoferii de TIR din Germania. Cât câștigă lunar dacă muncesc 40 de ore pe săptămână
Ce salariu are un șofer de tir

Mulți români aleg să lucreze ca șoferi de TIR în Germania, o carieră care, deși implică adesea condiții de muncă dificile și ore lungi la volan, oferă salarii atractive și stabile. Cererea mare de șoferi și deficitul de personal din sectorul transporturilor fac ca această meserie să fie foarte căutată, iar experiența acumulată se reflectă direct în câștigurile financiare.

Potrivit datelor din 2026, un șofer de camion care lucrează 40 de ore pe săptămână câștigă în medie aproximativ 36.000 de euro brut pe an, adică în jur de 3.000 de euro brut lunar. Salariile pot varia între aproximativ 29.900 și 42.200 de euro pe an, în funcție de experiență, tipul transportului și compania angajatoare.

Salariul unui șofer de tir este mare

Cei aflați la început de carieră pot ajunge la 35.000 de euro anual, după 3-5 ani media urcă la aproape 39.000 de euro, iar șoferii cu 6-10 ani experiență depășesc 40.000 de euro pe an. Cei cu peste 25 de ani vechime, în special în transport internațional sau marfă specializată, pot câștiga până la 42.800 de euro anual.

Salariul minim în Germania, de 13,90 euro brut pe oră în 2026, asigură totodată un venit de bază de aproximativ 2.400 de euro brut lunar pentru normă întreagă. Astfel, chiar dacă meseria presupune sacrificii și efort constant, recompensele financiare fac ca profesia de șofer de TIR să rămână o opțiune atractivă și profitabilă pentru mulți români.

Ce salariu are un șofer de tir

Salariile șoferilor de camion din Germania variază considerabil în funcție de regiunea în care aceștia lucrează. În 2026, cele mai atractive câștiguri se regăsesc în sudul și vestul țării, unde economia este mai puternică și cererea pentru șoferi profesioniști este ridicată.

Astfel, în Bavaria, un șofer de TIR câștigă în medie 37.200 de euro pe an, în Baden-Württemberg aproximativ 36.400 de euro, iar în Hessa în jur de 36.000 de euro anual. În schimb, în landurile estice veniturile sunt mai reduse: șoferii din Turingia au un salariu mediu anual de circa 29.500 de euro, iar cei din Saxonia în jur de 30.000 de euro

CIETȘTE ȘI: Ce salariu are un angajat la Covrigăria Luca în 2026. Cât primește lunar

Ce salariu are Marian Godină în Poliția Română. Câți bani ia la Survivor

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce ar fi făcut afaceristul Sorin Iacob înainte ca mașina lui să cauzeze accidentul mortal din Iași. Martorii rup tăcerea
Știri
Ce ar fi făcut afaceristul Sorin Iacob înainte ca mașina lui să cauzeze accidentul mortal din Iași. Martorii…
Dan Negru s-a dus să își plătească taxele, dar a avut parte de o surpriză neplăcută: „Pe banii tăi. Pe timpul tău. Pe nervii tăi”
Știri
Dan Negru s-a dus să își plătească taxele, dar a avut parte de o surpriză neplăcută: „Pe banii…
Cancelarul Austriei spune că UE trebuie să reducă urgent prețurile la energie: „Niciun alt factor nu sufocă atât de mult industria europeană
Mediafax
Cancelarul Austriei spune că UE trebuie să reducă urgent prețurile la energie: „Niciun...
Sfaturi de la Mihaela Bilic pentru un grătar gustos și sănătos. În ce trebuie marinată carnea
Gandul.ro
Sfaturi de la Mihaela Bilic pentru un grătar gustos și sănătos. În ce...
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport.ro
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut...
Umilințele trăite de doi tineri români declarați criminali în Rusia. „Au dezbrăcat-o pe soția mea în chiloți și sutien”
Adevarul
Umilințele trăite de doi tineri români declarați criminali în Rusia. „Au dezbrăcat-o pe...
Preoți în slujba Moscovei, trupe speciale, TikTok și acuze la adresa României. Cum folosește Putin biserica pentru a controla Moldova
Digi24
Preoți în slujba Moscovei, trupe speciale, TikTok și acuze la adresa României. Cum...
Piloții și personalul de cabină al unei mari companii aeriene intră joi în grevă. Sunt posibile perturbări majore ale zborurilor
Mediafax
Piloții și personalul de cabină al unei mari companii aeriene intră joi în...
Parteneri
Amalia Năstase, de nerecunoscut după ce a pierdut lupta cu kilogramele în plus! Ce dietă strictă urmează
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Amalia Năstase, de nerecunoscut după ce a pierdut lupta cu kilogramele în plus! Ce dietă...
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
Prosport.ro
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Click.ro
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o...
Motivul pentru care tot mai mulți români pleacă din Spania. Presa iberică avertizează asupra unui fenomen îngrijorător
Digi 24
Motivul pentru care tot mai mulți români pleacă din Spania. Presa iberică avertizează asupra unui...
Misterul crimelor din Bulgaria: trei bărbați găsiți morți nu mâncaseră de câteva zile, arată autopsiile. Pe ce piste merg anchetatorii
Digi24
Misterul crimelor din Bulgaria: trei bărbați găsiți morți nu mâncaseră de câteva zile, arată autopsiile....
Cod Rutier 2026: De la ce valoare alcoolul la volan devine infracțiune și ce riști dacă ai sub 0,40 mg/l
Promotor.ro
Cod Rutier 2026: De la ce valoare alcoolul la volan devine infracțiune și ce riști...
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Oferte MyCLUB la Auchan: Electronice la preț redus acum
go4it.ro
Oferte MyCLUB la Auchan: Electronice la preț redus acum
Ceva fără precedent a fost găsit într-o galaxie!
Descopera.ro
Ceva fără precedent a fost găsit într-o galaxie!
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Go4Games
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Sfaturi de la Mihaela Bilic pentru un grătar gustos și sănătos. În ce trebuie marinată carnea
Gandul.ro
Sfaturi de la Mihaela Bilic pentru un grătar gustos și sănătos. În ce trebuie marinată...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Geanina Ilieș vorbește despre cea mai grea perioadă. Episodul care i-a marcat profund familia: „Am ...
Geanina Ilieș vorbește despre cea mai grea perioadă. Episodul care i-a marcat profund familia: „Am trecut printr-o cumpănă foarte mare”
Ce ar fi făcut afaceristul Sorin Iacob înainte ca mașina lui să cauzeze accidentul mortal din Iași. ...
Ce ar fi făcut afaceristul Sorin Iacob înainte ca mașina lui să cauzeze accidentul mortal din Iași. Martorii rup tăcerea
Dan Negru s-a dus să își plătească taxele, dar a avut parte de o surpriză neplăcută: „Pe banii ...
Dan Negru s-a dus să își plătească taxele, dar a avut parte de o surpriză neplăcută: „Pe banii tăi. Pe timpul tău. Pe nervii tăi”
Masacru în Canada. Cel puțin 9 oameni au murit după ce o persoană a deschis focul într-un liceu
Masacru în Canada. Cel puțin 9 oameni au murit după ce o persoană a deschis focul într-un liceu
Compania internațională care va da afară până la 6.000 de angajaţi! Și românii vor fi afectați
Compania internațională care va da afară până la 6.000 de angajaţi! Și românii vor fi afectați
Adeverințe necesare la pensie 2026. Cât costă verificarea a 20 de ani de muncă
Adeverințe necesare la pensie 2026. Cât costă verificarea a 20 de ani de muncă
Vezi toate știrile
×