Ce salarii au șoferii de TIR din Germania. Cât câștigă lunar dacă muncesc 40 de ore pe săptămână

Mulți români aleg să lucreze ca șoferi de TIR în Germania, o carieră care, deși implică adesea condiții de muncă dificile și ore lungi la volan, oferă salarii atractive și stabile. Cererea mare de șoferi și deficitul de personal din sectorul transporturilor fac ca această meserie să fie foarte căutată, iar experiența acumulată se reflectă direct în câștigurile financiare.

Potrivit datelor din 2026, un șofer de camion care lucrează 40 de ore pe săptămână câștigă în medie aproximativ 36.000 de euro brut pe an, adică în jur de 3.000 de euro brut lunar. Salariile pot varia între aproximativ 29.900 și 42.200 de euro pe an, în funcție de experiență, tipul transportului și compania angajatoare.

Salariul unui șofer de tir este mare

Cei aflați la început de carieră pot ajunge la 35.000 de euro anual, după 3-5 ani media urcă la aproape 39.000 de euro, iar șoferii cu 6-10 ani experiență depășesc 40.000 de euro pe an. Cei cu peste 25 de ani vechime, în special în transport internațional sau marfă specializată, pot câștiga până la 42.800 de euro anual.

Salariul minim în Germania, de 13,90 euro brut pe oră în 2026, asigură totodată un venit de bază de aproximativ 2.400 de euro brut lunar pentru normă întreagă. Astfel, chiar dacă meseria presupune sacrificii și efort constant, recompensele financiare fac ca profesia de șofer de TIR să rămână o opțiune atractivă și profitabilă pentru mulți români.

Salariile șoferilor de camion din Germania variază considerabil în funcție de regiunea în care aceștia lucrează. În 2026, cele mai atractive câștiguri se regăsesc în sudul și vestul țării, unde economia este mai puternică și cererea pentru șoferi profesioniști este ridicată.

Astfel, în Bavaria, un șofer de TIR câștigă în medie 37.200 de euro pe an, în Baden-Württemberg aproximativ 36.400 de euro, iar în Hessa în jur de 36.000 de euro anual. În schimb, în landurile estice veniturile sunt mai reduse: șoferii din Turingia au un salariu mediu anual de circa 29.500 de euro, iar cei din Saxonia în jur de 30.000 de euro

