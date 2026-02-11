Asta ar fi fost scăparea soților Sorin și Diana Iacob din accidentul produs în Iași? Tatăl lui rupe tăcerea: „Nu înțeleg de ce a plecat cu mașina veche”

Un accident tragic petrecut la Ciortești, județul Iași, în urma căruia o familie întreagă și-a pierdut viața, a zguduit profund comunitatea din Vaslui.

Moartea soților Sorin și Diana Iacob, precum și pierderea fetiței lor nenăscute, aflată în săptămâna 33 de sarcină, a generat o emoție puternică în rândul celor care îi cunoșteau.

Cum ar fi putut scăpa soții Sorin și Diana Iacob din accident

Sorin Iacob, fost proprietar al clubului Cuba din Vaslui, era considerat un antreprenor care a schimbat la vremea respectivă modul în care tinerii percepeau distracția, oferind servicii comparabile cu cele din marile orașe. De asemenea, acesta realizase o emisiune sportivă la o televiziune locală, în perioada în care FC Vaslui se afla în topul fotbalului românesc.

Soția sa, Diana Iacob, era ofițer în cadrul Jandarmeriei Vaslui, apreciată pentru profesionalism și aflată în așteptarea primului ei copil. În cealaltă mașină implicată în coliziune se afla Vlad Ciuburciu, moștenitorul companiei Vascar, tânăr antreprenor din industria cărnii, provenit dintr-o familie inclusă în top 500 cei mai bogați români.

Întrebările legate de modul în care cei doi șoferi au ajuns să se ciocnească, precum și coincidențele care au dus la întâlnirea lor în acel moment, au alimentat discuții despre un posibil „blestem”.

Diana Iacob avea programare la o ecografie morfologică de trimestru III. Inițial, consultația fusese stabilită pentru luni, însă medicul la care trebuia să ajungă și-a fracturat piciorul, iar programarea a fost mutată pentru marți, ziua accidentului.

Astfel, Sorin a decis să plece la drum cu soția sa, fără grabă și fără o urgență medicală. Tatăl lui Sorin a declarat că fiul său a ales inexplicabil să conducă un Audi fabricat în 2015, deși acasă avea „o mașină de peste 100.000, nou-nouță și mult mai sigură”.

În timp ce despre Vlad Ciuburciu se spune că a fost salvat de Mercedesul S-Class din 2023, familia Iacob se întreabă dacă soarta ar fi fost alta dacă Sorin ar fi condus propriul Mercedes, același model, dar mai nou.

Rudele lui Sorin au ajuns rapid la locul tragediei. Sora acestuia a reacționat puternic la vederea trupului fratelui său, iar un polițist i-a spus:

„Mai ușor doamnă, că cel care a provocat accidentul e chiar fratele dumneavoastră!”.

Ulterior, femeia a scris pe Facebook:

„În urma unui blestemat de accident, astăzi mi-am pierdut fratele, cumnata și nepoțica! Doamne, de ce ai permis asemenea necaz, știind că în urmă cu câteva luni ne-ai luat și mama! Trec prin cele mai grele momente din viața mea, iar durerea este de nesuportat!”.

Tatăl lui Sorin rupe tăcerea

La spitalul Sf. Spiridon din Iași, o echipă numeroasă de medici a încercat să o salveze pe Diana Iacob și pe bebelușul ei. Deși femeia de 36 de ani a fost resuscitată atât la locul accidentului, cât și în UPU, hemoragiile masive nu au putut fi oprite în sala de operație. În efortul depus, medicii au consumat întreaga rezervă de sânge a unității medicale.

În fața spitalului, tatăl lui Sorin a declarat:

„Nu înțeleg de ce a plecat cu mașina veche, că poate dacă lua Mercedesul scăpa, cum a scăpat și Vlăduț de la Vascar. Oare de ce?”.

Acesta a vorbit și despre realizările fiului său și despre bucuria pe care o aducea iminenta naștere a primului nepot. Sora lui Sorin nu are copii, iar vestea că Diana, la 40 de ani, urma să aducă pe lume o fetiță fusese un motiv de mare fericire pentru familie.

„Doamne cât am așteptat acest copil. Sorin și-a pregătit casa așa cum trebuie. Și-a acoperit piscina și își dorea ca fiica sa să aibă tot confortul. Era în al nouălea cer”, a relatat tatăl acestuia.

Astfel, zvonurile privind o presupusă depresie a lui Sorin după moartea mamei sale sunt total infirmate.

Cum s-ar fi produs accidentul de la Ciortești

Vlad Ciuburciu, aflat la volanul celeilalte maşini implicate în accident, se deplasa dinspre Iași spre Vaslui, către biroul său de la Vascar. Acesta locuiește de câțiva ani în Iași și face naveta la fabrică. În dimineața zilei de 10 februarie, bărbatul circula fără grabă și fără vreo urgență.

Primele indicii arată că una dintre mașini, sau chiar ambele, aveau viteză ridicată. Martorii susțin că Sorin Iacob efectuase o depășire riscantă chiar înainte de impact, iar polițiștii au declarații conform cărora acesta „a apăsat adânc pedala de accelerație”.

Totodată, există informații că pe una dintre oglinzile retrovizoare ale celor două mașini se afla o cameră video, iar anchetatorii încearcă să recupereze imaginile.

De asemenea, poziția vehiculelor după impact indică faptul că mașina familiei Iacob a pătruns pe contrasens într-o curbă strânsă, având viteză. Lipsa urmelor de frânare sugerează că Vlad Ciuburciu s-a trezit cu vehiculul lui Sorin în față, fără timp de reacție.

Ancheta urmează să stabilească dacă accidentul a fost cauzat de neatenție, teribilism sau o eventuală problemă medicală a șoferului.

