Producătorii de la Power Couple nu au avut milă! Leonard Doroftei, pus în mare dificultate: „Lucrurile pe care le-am făcut acolo nu le-aș mai face nici forțat”

Monica și Leonard Doroftei vor participa la Power Couple România, sezonul 2 și speră să se întoarcă acasă cu marele premiu. Cei doi sunt împreună de peste trei decenii, au trei copii, iar în curând urmează să devină bunici pentru prima dată. Sunt unul dintre cele mai solide și longevive cupluri din showbizul românesc, iar acest lucru și-a pus amprenta și în cadrul emisiunii. Cum au reușit să facă față provocării showului, cine a chinuit mai mult pe cine, dar și ce reacție neașteptată au avut copiii lor când au aflat că cei doi vor participa la emisiune, aflăm de la campion și de la soția lui, într-un interviu exclusiv CANCAN.RO.

Leonard Doroftei și Monica au oferit un interviu exclusiv chiar la avanpremiera showului care a început recent. Cuplul care s-a stabilit în România a decis să participe la emisiune pentru a-și testa abilitățile și a întări și mai mult legătura dintre ei. Însă experiența a fost cu mult peste așteptările lor, iar campionul și soția lui au fost supuși unor teste complicate. În plus, campionul recunoaște că a fost cam chinuit de soția lui care a fost cea vigilentă la probe.

Cât de dificilă a fost experiența Power Couple pentru Leonard Doroftei și soția sa: „Lucrurile pe care le-am făcut acolo nu le-aș mai face nici forțat”

CANCAN.RO: Felicitări în primul rând că ați acceptat acestă provocare plină de adrenalină. Cum a fost pentru voi?

Monica Doroftei: Pentru mine a fost într-adevăr o provocare. Nu m-am gândit că o să fim puși în fața atâtor situații, unele dintre ele atât de dificile, dar acum, uitându-mă în urmă, mă bucur că am acceptat acest proiect pentru că sunt niște lucruri pe care nu le faci în mod obișnuit și te scot în zona ta de confort și cred că a fost tare bine pentru noi.

Leonard Doroftei: Norocul meu a fost că nu am văzut emisiunea și nu știam unde mă duc. Acum, privind în spate, sunt fericit că am luat această decizie, iar lucrurile pe care le-am făcut acolo nu cred că le-aș face nici dacă aș fi forțat și nu aș fi într-o competiție cum am fost acolo.

CANCAN.RO: Tu apucasei să vezi emisiunea?

Monica Doroftei: Eu am văzut câteva imagini pe Youtube. Noi anul trecut am fost în Canada și, îți dai seama, că nu am urmărit-o, dar am văzut îndeajuns încât să-mi dau seama că este un show care se bazează mult pe dianmica unui cuplu, dar și pe momente dificile, pe sport.

Leonard Doroftei: Pe putere fizică, trebuie să stai bine psihic. Ne-am descurcat la început, dar la un moment dat am obosit și a fost din ce în ce mai greu. Am tras și nu îmi pare rău că am luat această decizie pentru că am făcut niște lucruri fantastice, lucruri pe care le vezi doar în filme și nu crezi că vei avea vreodată ocazia să le faci.

CANCAN.RO: Dă-ne și nouă un indiciu acum, dacă tot ai spus de lucruri fantastice. Un campion care spune asta chiar ne face curioși…

Leonard Doroftei: M-am urcat sus de tot pe o mașină să o decorez. Îmi este frică de înălțime…

CANCAN.RO: Ție de ce îți este teamă, Monica?

Monica Doroftei: Înainte de show îmi era și mie teamă de înălțime, acum mi-am învins frica.

Leonard Doroftei: Eu am făcut asta pentru ea, dacă nu era ea, nu știu dacă o făceam. M-a chinuit!

Ce le-au transmis copiii când au aflat că merg la Power Couple: „Au râs și vor mai râde”

CANCAN.RO: Asta este iubirea adevărată. Sunt sigură că și ea a făcut foarte multe lucruri pentru tine atât de-a lungul timpului, cât și în emisiune. Nu-i așa?

Leonard Doroftei: Da, când ne-am întors înapoi, m-am așezat pe scaun, păcat că nu aveam și o cafea. Abia ce mă așezasem și o aud pe ea: Hai să mergem, hai! Nu, am terminat proba, stai să ne odihnim! Ea îmi spune: Nu, e pe timp aici.

Monica Doroftei: Proba continua de fapt.

CANCAN.RO: Deci tu, Monica, ai fost cea responsabilă care a bifat pe listă ce era de făcut, iar el a făcut mai multe probe?

Monica Doroftei: Probele le-am făcut împreună, dar eu am fost mai atentă la unele lucruri

Leonard Doroftei: Și mai activă, mai insistentă.

CANCAN.RO: Ce v-au spus copiii în momentul în care le-ați dezvăluit că plecați la această emisiune?

Leonard Doroftei: Au râs, mai râd și acum și vor râde și când vor vedea emisiunea.

Monica Doroftei: A fost fantastic și merită să vă uitați pentru că a existat ceva la care nu vă așteptați, cel puțin din partea noastră.

