Anunț de ULTIMA ORĂ despre RCS RDS! Se vinde compania DIGI pentru o sumă colosală

Grupul Digi RCS RDS ar putea fi vândut pentru o sumă-record! Telefónica, una dintre cele mai mari companii de telefonie mobilă din Spania, este posibilul cumpărător. Reprezentanții firmei spaniole evaluează posibilitatea de a prelua Digi Communications NV. Află, în articol, toate detaliile!

Compania spaniolă Telefónica ar putea cumpăra Digi RCS RDS pentru a-și recâștiga poziţia de lider pe piaţa internă, pierdută după fuziunea Orange–MásMóvil. De asemenea, șefii își doresc să se extindă și în afara Spaniei. După integrarea operatorului român, grupul ar ajunge să fie prezent în până la șapte piețe europene, o creștere semnificativă, ținând cont că acum are operațiuni directe în trei ţări – Spania, Germania şi Regatul Unit.

Cu ce sumă colosală se poate vinde Digi RCS RDS

Tranzacția ar putea fi una record. Telefónica ar fi dispusă să cumpere grupul Digi cu 3,8 miliarde de euro, dintre care 1,8 miliarde de euro datorii şi o primă de 20% faţă de valoarea actuală a acţiunilor operatorului român, potrivit Economista.

În prezent, grupul Digi Communications NV este controlat de antreprenorul Zoltán Teszári prin societatea RCS Management. Cu sediul juridic în Țările de Jos, operatorul de telefonie mobilă activează în România, Italia, Portugalia şi Belgia.

În ultimii ani, Digi a devenit un concurent redutabil în Spania, având 9,6 milioane de clienţi şi o creştere anuală de peste 20%. În anul 2023, compania a investit 730 milioane de euro în cheltuieli de capital, sporind și modernizând capacitățile rețelei sale în toate piețele unde activează.

„Digi Communications continuă să fie o poveste de creștere dinamică și ne bucurăm că suntem printre cei mai performanți emitenți de la Bursa de Valori București în acest an. Considerăm acest lucru ca fiind o recunoaștere a performanței noastre operaționale solide și a încrederii pieței în direcția noastră strategică. Suntem în fața unei oportunități excepționale de a construi un operator de telecomunicații de top în Europa, pornit din România. Piețele noastre principale, România și Spania, arată o creștere continuă și rapidă. În paralel, ne pregătim intens pentru lansările comerciale planificate în Portugalia și Belgia, spre finalul acestui an. În contextul acestor evoluții semnificative, care promit să stimuleze creșterea în anii următori, angajamentul nostru față de crearea de valoare pentru acționari este mai ferm ca niciodată”, declara Serghei Bulgac, CEO Digi Communications, în urmă cu un an.

