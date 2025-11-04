Acasă » Știri » Anunț de ULTIMA ORĂ despre RCS RDS! Se vinde compania DIGI pentru o sumă colosală

Anunț de ULTIMA ORĂ despre RCS RDS! Se vinde compania DIGI pentru o sumă colosală

De: Irina Rasoveanu 04/11/2025 | 09:35
Anunț de ULTIMA ORĂ despre RCS RDS! Se vinde compania DIGI pentru o sumă colosală
Compania Digi ar putea fi vândută/ Sursa foto: Arhivă CANCAN

Grupul Digi RCS RDS ar putea fi vândut pentru o sumă-record! Telefónica, una dintre cele mai mari companii de telefonie mobilă din Spania, este posibilul cumpărător. Reprezentanții firmei spaniole evaluează posibilitatea de a prelua Digi Communications NV. Află, în articol, toate detaliile!

Compania spaniolă Telefónica ar putea cumpăra Digi RCS RDS pentru a-și recâștiga poziţia de lider pe piaţa internă, pierdută după fuziunea Orange–MásMóvil. De asemenea, șefii își doresc să se extindă și în afara Spaniei. După integrarea operatorului român, grupul ar ajunge să fie prezent în până la șapte piețe europene, o creștere semnificativă, ținând cont că acum are operațiuni directe în trei ţări – Spania, Germania şi Regatul Unit.

Cu ce sumă colosală se poate vinde Digi RCS RDS

Tranzacția ar putea fi una record. Telefónica ar fi dispusă să cumpere grupul Digi cu 3,8 miliarde de euro, dintre care 1,8 miliarde de euro datorii şi o primă de 20% faţă de valoarea actuală a acţiunilor operatorului român, potrivit Economista.

În prezent, grupul Digi Communications NV este controlat de antreprenorul Zoltán Teszári prin societatea RCS Management. Cu sediul juridic în Țările de Jos, operatorul de telefonie mobilă activează în România, Italia, Portugalia şi Belgia.

Ai voie să miroși URÂT în autobuz? Ce spune legea, de fapt
Ai voie să miroși URÂT în autobuz? Ce spune legea, de fapt
O nouă zi LIBERĂ pentru părinți în 2026! Anunțul a fost făcut
O nouă zi LIBERĂ pentru părinți în 2026! Anunțul a fost făcut

În ultimii ani, Digi a devenit un concurent redutabil în Spania, având 9,6 milioane de clienţi şi o creştere anuală de peste 20%. În anul 2023, compania a investit 730 milioane de euro în cheltuieli de capital, sporind și modernizând capacitățile rețelei sale în toate piețele unde activează.

„Digi Communications continuă să fie o poveste de creștere dinamică și ne bucurăm că suntem printre cei mai performanți emitenți de la Bursa de Valori București în acest an. Considerăm acest lucru ca fiind o recunoaștere a performanței noastre operaționale solide și a încrederii pieței în direcția noastră strategică. Suntem în fața unei oportunități excepționale de a construi un operator de telecomunicații de top în Europa, pornit din România.

Piețele noastre principale, România și Spania, arată o creștere continuă și rapidă. În paralel, ne pregătim intens pentru lansările comerciale planificate în Portugalia și Belgia, spre finalul acestui an. În contextul acestor evoluții semnificative, care promit să stimuleze creșterea în anii următori, angajamentul nostru față de crearea de valoare pentru acționari este mai ferm ca niciodată”, declara Serghei Bulgac, CEO Digi Communications, în urmă cu un an.

Citește și: Televiziunea care a crescut generații întregi dispare de pe micile ecrane. Publicul se mută online

Cât costă abonamentele la Digi RCS-RDS, Orange sau Vodafone la finalul anului 2025

Tags:
Iți recomandăm
Vești bune pentru profesori! Ministrul Daniel David a anunțat că vor primi bani în plus
Știri
Vești bune pentru profesori! Ministrul Daniel David a anunțat că vor primi bani în plus
Cine e românul care a murit sub dărâmăturile turnului Torre dei Conti. Soția a fost martoră la operațiunea de salvare
Știri
Cine e românul care a murit sub dărâmăturile turnului Torre dei Conti. Soția a fost martoră la operațiunea…
Cum va fi vremea până pe 1 Decembrie. Prognoza pentru următoarele 4 săptămâni
Mediafax
Cum va fi vremea până pe 1 Decembrie. Prognoza pentru următoarele 4 săptămâni
Cacule date peste cap! Cine PRIMEȘTE puncte de stabilitate și în ce condiții pot fi folosite
Gandul.ro
Cacule date peste cap! Cine PRIMEȘTE puncte de stabilitate și în ce condiții...
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din 10!”
Prosport.ro
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota...
Perioada critică pentru Cornel Dinu nu se mai termină. O persoană din familie îi face zile amare
Adevarul
Perioada critică pentru Cornel Dinu nu se mai termină. O persoană din familie...
O mare fabrică din România se închide. Aproximativ 1.000 de oameni vor fi concediați
Digi24
O mare fabrică din România se închide. Aproximativ 1.000 de oameni vor fi...
Povestea românului care a murit sub ruinele turnului din ROMA. Salvatorii l-au scos după 11 ore
Mediafax
Povestea românului care a murit sub ruinele turnului din ROMA. Salvatorii l-au scos...
Parteneri
Cea mai frumoasă nevastă de fotbalist din România a șocat cu ultima apariție în public! Are probleme mari: „Sunt la un pas de anorexie, el mi-a spus să fiu mai atentă”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cea mai frumoasă nevastă de fotbalist din România a șocat cu ultima apariție în public!...
FOTO. Imagini hot cu Miss Universe care a divorțat de milionarul român
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu Miss Universe care a divorțat de milionarul român
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
Click.ro
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată,...
Un bărbat din Craiova a făcut un sistem ilegal de apă și canalizare pentru care a cerut plăți lunare timp de 4 ani. Cum funcționa
Digi 24
Un bărbat din Craiova a făcut un sistem ilegal de apă și canalizare pentru care...
„Maniacii au primit Kalașnikov”. Cum angajează armata lui Putin criminali în serie și violatori pentru frontul din Ucraina
Digi24
„Maniacii au primit Kalașnikov”. Cum angajează armata lui Putin criminali în serie și violatori pentru...
E legal să parchezi pe locul închiriat de altcineva, dacă e ziua? Explicația juridică și normele de aplicare
Promotor.ro
E legal să parchezi pe locul închiriat de altcineva, dacă e ziua? Explicația juridică și...
BANCUL ZILEI. – Hai, mă, te zgârcești la o coastă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Hai, mă, te zgârcești la o coastă?
Galaxy S26, aproape de lansare! Samsung va folosi gama pentru a-și prezenta dezvoltările în categoria „smartphone-uri cu inteligență artificială”.
go4it.ro
Galaxy S26, aproape de lansare! Samsung va folosi gama pentru a-și prezenta dezvoltările în categoria...
Lumină misterioasă observată la cometa 3I/ATLAS! Ce se întâmplă?
Descopera.ro
Lumină misterioasă observată la cometa 3I/ATLAS! Ce se întâmplă?
O alternativă excelentă la cursele din Mario Kart
Go4Games
O alternativă excelentă la cursele din Mario Kart
Cacule date peste cap! Cine PRIMEȘTE puncte de stabilitate și în ce condiții pot fi folosite
Gandul.ro
Cacule date peste cap! Cine PRIMEȘTE puncte de stabilitate și în ce condiții pot fi...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Vești bune pentru profesori! Ministrul Daniel David a anunțat că vor primi bani în plus
Vești bune pentru profesori! Ministrul Daniel David a anunțat că vor primi bani în plus
Cine e românul care a murit sub dărâmăturile turnului Torre dei Conti. Soția a fost martoră la ...
Cine e românul care a murit sub dărâmăturile turnului Torre dei Conti. Soția a fost martoră la operațiunea de salvare
Noua ”religie” a generației Z dă toate brandurile peste cap! Ce își cumpără în 2025 consumatorii ...
Noua ”religie” a generației Z dă toate brandurile peste cap! Ce își cumpără în 2025 consumatorii de TikTok
NEWS ALERT! Grav accident în Drumul Taberei! Un autobuz s-a ciocnit cu un tramvai, mai mulți pasageri ...
NEWS ALERT! Grav accident în Drumul Taberei! Un autobuz s-a ciocnit cu un tramvai, mai mulți pasageri au fost răniți
TABEL salarii | Cât costă un trai decent în România, în 2025, în funcție de județul în care ...
TABEL salarii | Cât costă un trai decent în România, în 2025, în funcție de județul în care locuiești
Profesoara Andreei Cuciuc face dezvăluiri uluitoare, după un an de la moartea fiicei lui Igor Cuciuc: ...
Profesoara Andreei Cuciuc face dezvăluiri uluitoare, după un an de la moartea fiicei lui Igor Cuciuc: „Aceste cuvinte mi-au rămas în memorie”
Vezi toate știrile
×